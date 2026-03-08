Lupa.cz  »  Švýcaři v referendu odmítli škrty ve financování veřejnoprávních médií

Švýcaři v referendu odmítli škrty ve financování veřejnoprávních médií

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Švýcarsko Autor: Depositphotos

Švýcarští voliči dnes v celostátním referendu odmítli iniciativu požadující snížení rozhlasového a televizního poplatku z dosavadních 335 na 200 franků ročně a úplné zrušení poplatků pro firmy. Proti návrhu se podle prvních projekcí vyslovilo 62 procent hlasujících. Výsledky jsou na webu švýcarské vlády.

Iniciativu politicky prosazovala především Švýcarská lidová strana (SVP) a mladí liberálové. Federální vláda i parlamentní většina ji doporučily odmítnout. Přijetí návrhu by fakticky znamenalo snížení rozpočtu Švýcarské rozhlasové a televizní společnosti (SRG SSR) na přibližně 750 milionů franků, tedy méně než polovinu současného objemu. Podle odpůrců iniciativy by to znemožnilo plnění veřejnoprávního mandátu v plném rozsahu.

„Dnešek je rozhodující okamžik pro budoucnost SRG. Velmi nás těší, že nám voliči opět vyjádřili důvěru,“ reagoval na výsledek Jean-Michel Cina, předseda správní rady SRG. Generální ředitelka Susanne Wille k výsledku doplnila: „Toto vyjádření důvěry posiluje náš závazek zůstat blízko lidem, a to jak v jazykových regionech, tak v digitálním prostoru. A budeme pokračovat v transformaci SRG.“

Vláda zároveň trvá na tom, že do roku 2029 poplatek pro domácnosti postupně sníží na 300 franků. Firmy by podle jejího návrhu sice platily dál, ale už od roku 2027 by se tato povinnost týkala jen podniků s ročním obratem přes 1,2 milionu franků (dnes je to půl milionu). Podrobnosti se dočtete v dřívějším článku

Pro švýcarská veřejnoprávní média jde o druhé vítězství v referendu za necelou dekádu. V březnu 2018 odmítlo 71,6 procenta voličů ještě radikálnější iniciativu No Billag, která požadovala úplné zrušení koncesionářských poplatků.

SRG, která provozuje rozmanitou nabídku rozhlasových stanic a televizních kanálů ve čtyřech úředních jazycích země, prochází od roku 2024 rozsáhlou vnitřní transformací. Současný roční poplatek 335 franků je nejvyšší v Evropě, což byl jeden z argumentů pro jeho snížení. Odpůrci naopak poukazovali na to, že vícejazyčnost Švýcarska výrobu obsahu objektivně prodražuje.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).