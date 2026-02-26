Lupa.cz  »  T-Mobile loni navýšil provozní zisk na 13,5 miliardy, rostly mu tržby a přibyli i zákazníci

T-Mobile loni navýšil provozní zisk na 13,5 miliardy, rostly mu tržby a přibyli i zákazníci

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

T-Mobile - budova - Roztyly Autor: T-Mobile

T-Mobile v Česku v roce 2025 zvýšil provozní zisk před úroky a zdaněním EBITDA meziročně o 6,4 % na 13,542 miliardy korun. Růst zaznamenal i v dalších ukazatelích – celkový počet zákazníků se zvýšil o 2,1 % na 6,643 milionu, tržby stouply o 2,5 % na 31,858 miliardy korun a spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o více než 20 %, uvádí firma.

Počet tarifních zákazníků bez M2M (machine-to-machine) dosáhl 4,135 milionu, počet M2M SIM karet pak činil 791 tisíc. Segment předplacených karet zastavil pokles a zůstal na 1,72 milionu uživatelů. Magenta TV má aktuálně 325 tisíc uživatelů a věrnostní Magenta Moments podle firmy ke konci roku používalo 1,785 milionu lidí.

Operátor uvedl, že v Česku investoval do mobilní sítě a infrastruktury 4,2 miliardy korun, celkové investice včetně nesíťových částí pak měly dosáhnout 5,9 miliardy korun. Pokrytí populace mobilní 5G sítí na konci roku činilo 98,39 %. „Věříme, že se stavební zákon rozhýbe a pokrývání 5G signálem i domácností vysokorychlostním internetem co nejdříve zrychlí,“ uvedla generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó. Pevné optické připojení bylo dostupné pro 1,36 milionu domácností.

Firma loni mimo jiné nabídla zákazníkům telefon a tablet se zabudovanou AI a díky své 5G zajišťuje síť pro rozvoz jídla autonomními roboty v jihlavské nemocnici. Operátor si polepšil proti vývoji z roku 2024, kdy počet zákazníků mírně klesl o 0,2 % na 6,51 milionu a počet uživatelů předplacených služeb se snížil o 7,8 % na 1,716 milionu.

T-Mobile v ČR spustil jednoduchý přenos eSIM, zatím jen pro zařízení s jedním operačním systémem Přečtěte si také:

T-Mobile v ČR spustil jednoduchý přenos eSIM, zatím jen pro zařízení s jedním operačním systémem

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).