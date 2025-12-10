Zavolají si výtah, otevřou dveře. Autonomní stroje se s jistotou začaly pohybovat v jihlavské nemocnici

Aby se v chodbě pod Nemocnicí Jihlava rozjela zdejší nová chlouba, chvíli to trvá. Robot autonomně se pohybující v pozemních chloubách je opatrný: kolem něj se právě pohybuje řada novinářů a má jasně nařízeno, že pokud bude někdo v okolí, musí zásadně zpomalit nebo rovnou úplně zastavit. Má totiž kolem sebe bezpečnostní zóny, obležení zvědavých lidí tak raději zůstává na místě. Pacienti na JIPce, o dvě patra výš, kam míří, dnes možná na oběd počkají o chvilku déle. Jakmile mu lidé uhnou a rozjede se, malé zdržení ještě způsobí červená na semaforu. Bez jasného řízení by se tu on a jeho kolegové pohybovat nemohli.
Nemocnice Jihlava se stala první v České republice, která zavádí do běžného provozu flotilu šesti autonomních robotů. Čtyři z nich samostatně rozvážejí stravu podzemními koridory i veřejně přístupnými prostory až na koncová oddělení, další dva jsou určeni pro úklid. Celý systém funguje díky pokročilé 5G síti, která zajišťuje bezpečný provoz a přesné řízení v náročném nemocničním prostředí.
Jak autonomní roboti v Jihlavě šetří čas zdravotníkům
Roboti převážející náklad bývají součástí nemocničních zařízení. Běžně se ale pohybují na magnetických páscích, které je po trase vedou. Zdejší zařízení, která dodala česká společnost ServisControl, jsou ale autonomní, s kamerami a senzory vnímají okolí a komunikují s infrastrukturou, jako jsou právě například semafory. To právě díky 5G.
Stejně tak komunikují s výtahy. Když se robot naložený obědy dostane k nim, výtah sjede do jeho patra, otevře se mu, a vyveze ho o dvě poschodí výš. Jakmile z něj stroj vyjede, zamíří ke dveřím, kterým dá pokyn k otevření. Od nich robot bez zaváhání zamíří na oddělení, kde na něj už čeká personál. „Přijel Emil,“ jde k němu hned ze sestřiček. Přezdívka, kterou personál dal svému novému kolegovi, se prý rychle ujala.
Zatímco v průmyslu jsou podobné technologie už poměrně běžné, ve zdravotnictví jde o první pokusy. „Standardně jsou tyto vozíky implementovány například v autoprůmyslu. Toto je nové odvětví,“ vysvětluje Zdeněk Šibrava, manažer ze společnosti ServisControl. „V nemocnici Motol a Na Homolce už jsou historicky AGV implementovány, ale ne s touto technologií. To už je technologie tohoto století,“ říká.
Podzemní chodby a moderní technologie
„Jihlavská nemocnice je celá podvrtaná chodbami, kterými jsou jednotlivé pavilony zásobovány. V některých částech jsou i přes půl kilometru dlouhé," vysvětluje Alexandr Filip, ředitel nemocnice Jihlava. „Potřebovali jsme pokrýt signálem i místa, kde ho běžně nemáme,“ vysvětluje přípravu projektu. Zároveň zmiňuje, že robot pomáhá částečně řešit nedostatek personálu.
Moderní technologie za téměř 20 milionů korun má ulehčit práci zaměstnancům. V budoucnu by mohla zajišťovat i převoz zdravotnického materiálu.
Robotické pracovníky dodala společnost ServisControl „Tento robot je vybavený speciální technologií, která umožňuje jet po středu chodby a zaparkovat se ke stěně. Je přesný,“ popisuje Šibrava. „Je navíc vybaven 3D kamerou, která garantuje, že je bezpečný nejen ve své spodní části, ale v celé části převozu břemene,“ ukazuje.
Konstrukční rychlost robotů je 1–2 metry za sekundu, v reálném provozu se pohybují rychlostí kolem 0,8 metru za sekundu, což odpovídá běžné lidské chůzi. Roboti jsou koncipováni na zatížení až 750 kilogramů které můžou vyzvednout. Utáhnou za sebou ale až 3,5 tuny.
Robot si „prozpěvuje“ po chodbách
Emil má ve společnosti ServisControl, kde ho vyrábějí, označení RoboCaddy III. Má 4 hnací kola, 4 skenery a jednu 3D kameru. Dobíjí se bezkontaktně a běžně se používá pro automatizovanou manipulaci materiálu v průmyslovém prostředí. Zvládá pohyb i v členitém terénu, včetně stoupání se 6% převýšením, bez ztráty stability. Má ovládací pult s dotykovým panelem, takže je možná i „přímá“ komunikace s ním. Jinak mají roboti v jihlavské nemocnici také řídící systém, kam byla integrována veškerá infrastruktura.
Nezávislost na magnetické pásce umožňuje robotovi lépe se přizpůsobit zadaným úkolům. „Je modulárnější z pohledu změn tras a pozic, což mu dává větší univerzálnost,“ vysvětluje Filip Pospíšil, obchodně technický ředitel ServisControl.
Vedle všech technologií roboti zároveň mohou být vybaveni i zvukovým systémem a přehrávat libovolné písničky. V jihlavské nemocnici si tak „prozpěvuje“ po chodbách.
Klíčovým prvkem celého systému je 5G síť, kterou vybudovala společnost T-Mobile. „Jde o hybridní 5G síť, která využívá prvky veřejné mobilní sítě T-Mobile, ale zároveň jsou prvky rozdistribuovány po prostorech nemocnice,“ vysvětluje Josef Kopecký, ředitel pro Průmysl 4.0 ve společnosti T-Mobile.
Hybridní síť kombinuje vlastnosti veřejné mobilní sítě, jako je široké pokrytí, ale zároveň nabízí speciální vyhrazenou část, která je zcela oddělená a chráněná pro specifické potřeby konkrétního provozu. „To je pro autonomní roboty zásadní, protože vyžadují rychlou a spolehlivou komunikaci v reálném čase, aby mohly bezpečně a efektivně pracovat bez přerušení,“ říká kopecký. 5G zajišťuje, že jsou roboti připraveni i na úkoly, které možná přijdou v budoucnu. „Je to univerzální infrastruktura pro jakékoliv další úlohy,“ popisuje Kopecký. Síť je natolik výkonná, že by teoreticky dokázala řídit roboty až do rychlosti 350 kilometrů v hodině. „Neodpojí se ani při vysokých rychlostech, to můžeme garantovat,“ dodává Kopecký.
Aby na ni roboti dosáhli, v podzemních chodbách nemocnice bylo na 15 jednotek pro rozšíření 5G sítě a speciální vyzařovací kabel o délce přibližně 300 metrů, který nahrazuje běžné 5G vysílače. „Je to stejná technologie, která se používá například v metru,“ přibližuje Kopecký.
Nemocnice Jihlava jako pilotní projekt
V ostrém provozu jsou roboti od minulého týdne. Jejich hlavním úkolem je převážet jídlo z kuchyně až na lůžková oddělení. Součástí implementace byla také modernizace výtahů a úprava automaticky otevíraných dveří společností. Veškerá tato infrastruktura byla následně integrována do řídicího systému společnosti ServisControl.
Celková investice do technologie činí necelých 20 milionů korun bez DPH, projekt financovala Evropská unie v rámci Národního plánu obnovy a probíhá za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V budoucnu by roboti mohli v nemocnici převážet i zdravotnický materiál. „Okolní svět si tohoto projektu všiml a vnímá ho jako velký krok dopředu," říká Kopecký s odkazem na Deutsche Telekom, pod který spadá T-Mobile. Ten by podle něj mohl stejně zaměřené projekty odstartovat také v zahraničí.
