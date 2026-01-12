T-Mobile přidává do televizní nabídky nové hudební stanice a záznamy koncertů

Operátor T-Mobile zařadí do své televizní služby Magenta TV tři tematické stanice z rodiny Music Box. Novinkou bude také exkluzivní VOD kanál nazvaný Magenta Music. Změny se v nabídce projeví od čtvrtka 15. ledna 2026.
VOD kanál, který diváci naleznou na pozici 194, bude fungovat na principu tematicky řazeného obsahu z videotéky vloženého přímo do lineárního televizního průvodce (EPG). Magenta Music se zaměří na vysílání záznamů koncertů bez reklamních bloků, přičemž v nabídce se objeví vystoupení interpretů jako Metallica, Imagine Dragons, Lady Gaga, Elton John, Ed Sheeran či Rihanna.
„Ochutnávky z Videotéky ve formě VOD kanálu přímo v programovém průvodci jsou mezi našimi zákazníky velmi oblíbené. Přidáním Magenta Music reagujeme na úspěch kanálů jako Magenta kino nebo dočasné Vánoční kino, které se v prosinci loňského roku umístily mezi top 10 nejsledovanějšími filmovými stanicemi. Dětské kino je pak od svého spuštění v září 2025 vůbec nejsledovanějším obsahem pro děti v naší nabídce, a s dalšími VOD kanály počítáme i v budoucnu,“ dodává Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.
Zbylé tři novinky, které obsadí pozice 195 až 197, jsou žánrové nonstop stanice. Kanál Music Box Hits se soustředí na aktuální videoklipy napříč žánry, zatímco Music Box Dance cílí na příznivce elektronické taneční hudby, techna a trance. Nabídku doplňuje stanice Music Box Classic, která přináší remasterované klipy z období od osmdesátých let po počátek nového milénia.
Dostupnost nově přidaných stanic bude odstupňována podle aktivovaného tarifu. Zatímco Magenta Music a Music Box Hits budou k dispozici uživatelům s tarify M Plus a vyššími, stanice Music Box Dance a Music Box Classic naleznou v nabídce pouze zákazníci s balíčky L Plus a vyššími.