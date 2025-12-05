Takto vypadá elektrické auto s 2Gb mobilním internetem a solární elektrárnou na vozítku

Amazon před časem za 8,45 miliardy dolarů koupil tradiční filmové studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), aby tím kromě jiného rozšířil své streamovací aktivity Amazon Prime Video. Spolu s tím do filmařské branže přišly technologické experimety. Amazon na konferenci AWS re:Invent 2025 v Las Vegas ukázal upravené elektrické SUV vozidlo Rivian R1S, které slouží jako samostatná natáčení a vysílací jednotka v terénu. Prohlédnout si ho můžete v naší galerii.
Mobilní vysílací soustavy jsou historicky často řešení přes satelitní přenosy. SUV od Amazonu experimentuje s dalšími druhy připojení. S autem lze provádět natáčení a nahrávání, přímo v něm upravovat videa, posílat je přes internetové spojení a zároveň využívat solárního napájení připevněného na vozíku za automobilem.
Konektivita se získává z 5G a LTE od více poskytovatelů, nasazuje se také spojení se satelity. To lze spojit do jednoho agregovaného připojení o rychlosti až 1 Gb/s na download a 50 Mb/s na upload. Používá se Peplink Balance SDX Multi-WAN a Peplink Fusion Hub Cloud. Připojení lze šířit přes Wi-Fi, ethernet a 10G SFP+.
Obraz lze posílat přímo z kamery do cloudu, logicky k tomu slouží AWS S3. Tam lze provádět postprodukční zásahy.
Připojený vozík obsahuje lithium-ion baterii s kapacitou 105 kWh a součástí jsou solární panely disponující 1000 W. To má auto i internetový aparát udržet v chodu až dva týdny.
Amazon může v podobných projektech pokračovat i v budoucnu. Chystá se například na spuštění satelitního internetu Amazon Leo, který by měl nabídnout až gigabitový download. Firma stejně tak vylepšuje dodávky Rivian, jenž slouží pro rozvážení balíků a jejich automatické třídění. A v amerických ulicích začíná jezdit jeho autonomní taxi Zoox, které jsme vyzkoušeli: