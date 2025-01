Prima loni diváky nejvíc zaujala Poldou. Vzrostl zájem o CNN Prima News

Autor: TV Prima David Matásek a Vladimír Polívka v seriálu Polda

Divákům televize Prima se v roce 2024 nejvíc líbila šestá řada kriminálního seriálu Polda s Davidem Matáskem v hlavní roli. Ze všech odvysílaných sérií byla nejúspěšnější, průměrně si ji zapínalo 1,12 milionu diváků a podíl na sledovanosti v čase vysílání dosahoval 29,97 %.





Nejsledovanější díl Poldy VI vidělo 21. února 1,19 milionu diváků při sharu 30,98 %, díky tomu se stal i nejsledovanějším pořadem na Primě v roce 2024. Seriál Na vlnách Jadranu sledovalo průměrně také přes milion diváků, konkrétně 1 051 000 při sharu 27,56 %. Nejsledovanější díl vidělo 10. ledna 1,18 milionu diváků při sharu 30,20 %. Se seriálem ZOO se rozloučilo 813 000 diváků při sharu 23,74 %.

Televizní skupina Prima jako celek dosáhla v roce 2024 průměrného celodenního podílu na sledovanosti 26,83 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Nejlepší výsledky měla v březnu, tehdy podíl vystoupal na 28,24 %. V užší věkové skupině 18–69 let průměrně oslovovala 26,83 % diváků.

V hlavním vysílacím čase podíl na sledovanosti dosahoval v průměru 25,67 % diváků starších 15 let a 24,65 % diváků ve věku od 18 do 69 let.

Zpravodajská stanice CNN Prima News od svého spuštění v květnu 2020 kontinuálně roste. V roce 2024 dosáhla průměrného podílu na sledovanosti 1,97 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Nejsledovanějším pořadem se stala loňská červnová Superdebata: České zájmy v Evropě před volbami do Evropského parlamentu s 347 000 diváky. V první desítce se pak umístily také Partie Terezie Tománkové, publicistický pořad 360° nebo Hlavní zprávy.

V týdnu před volbami do Evropského parlamentu dosahoval večerní podíl CNN Prima News na sledovanosti 3,44 % (v čase 20–24 hodin). Při listopadových amerických volbách, kde sčítání hlasů vzhledem k časovému posunu probíhalo mezi jednou a pátou hodinou ráno našeho času, dosáhl kanál share přes 10 % v CS 15+.

Z malých tematických kanálů meziročně nejvíce posílila Prima Love. Prima Krimi dosáhla ve 29. týdnu nejlepšího výsledku od začátku vysílání, když její podíl vystoupal na 4,21 % diváků starších 15 let. Dokumentární Prima Zoom dosáhla 21. listopadu na share 2,40 % v CS 15+, u mužů 18–69 pak share 4,50 %. Prima Cool zaznamenala 30. listopadu share 3,51 % v CS 15+. Ve všech případech se jednalo o nejlepší výsledek od roku 2022.

Streamovací platformu Prima+ využil v roce 2024 více než jeden milion uživatelů. „Došlo k nárůstu neplatících uživatelů a počet platících uživatelů se oproti roku 2023 téměř zdvojnásobil,“ sdělila televize v tiskové zprávě. Aplikaci Prima+ na některé ze Smart TV platforem v prosinci využilo více než 100 tisíc uživatelů, spolu s HbbTV je to měsíčně téměř 200 tisíc uživatelů.

Nejvíce streamovaným pořadem minulého roku byli Zrádci, kteří dokázali na Prima+ přilákat rekordní počet předplatitelů (konkrétní údaje televize neoznámila). V televizi viděly alespoň tři minuty tohoto pořadu přes dva miliony diváků starších 15 let, poslední díl měl u mladých diváků od 15 do 40 let podíl 34,35 %.

Na celkově druhém místě bylo Sedm schodů k moci. Třetí se umístil seriál ZOO, následovali Kamarádi a Prostřeno! Poslední díl detektivní reality hry Zrádci si v cílové skupině 15–40 připsal share 34,35 %. Alespoň tři minuty tohoto pořadu viděly přes dva miliony diváků v CS 15+.

V roce 2024 skupina Prima rozšířila pokrytí Smart TV aplikací na celkem pět platforem. Aktuálně je k dispozici na televizích značky LG, Samsung, Hisense, Philips a všechny televize s OS Android TV. Nárůst uživatelů ve Smart TV aplikacích je oproti předcházejícímu roku téměř 100 %. Televizní aplikaci Prima Nákupy navštěvuje stabilně více než 30 tisíc uživatelů měsíčně a průměrný strávený čas v aplikaci přesáhl pět minut.

Skupina Prima podniká také na rozhlasovém trhu. Podíl stanic vlastněných skupinou Prima, tedy rádií Kiss, Beat, Country, SPIN, Signál a Radia 1, dosáhl na konci roku 2024 hodnoty 17,6 % a meziročně posílil o 1,3 procentního bodu. Růst vlastněných rádií trvá už třetí rok po sobě. Posiloval poslech rádií v digitálním prostředí, a během roku se dokonce dvakrát podařilo rádiím Kiss, Beat, Country, SPIN, Signál a Radio 1 prolomit hranici milionu měsíčních unikátních posluchačů (reprezentovaných Total unique IPs). Podíl poslechu online prostřednictvím vlastních nových aplikací pro mobilní telefony dosahuje téměř 60 %.

Zdrojem dat o televizní sledovanosti je agentura Nielsen, která měření zajišťuje pro Asociaci televizních organizací. Pokud není uvedeno jinak, jde o data za cílovou skupinu diváků starších 15 let.