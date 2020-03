 »  Televize Seznam představila programové změny, její sledovanost je 0,35 %

Filip Rožánek

Televize Seznam pokračuje v programových změnách, které jí mají přinést vyšší sledovanost. Její současný podíl na sledovanosti je 0,35 %, zájem diváků přitom pomáhají zvyšovat akviziční pořady – například animované seriály. Původně vznikla jako stanice zaměřená na zpravodajství, publicistiku a vlastní tvorbu. Tato kategorie pořadů bude ve vysílání stále silně zastoupena, zhruba polovinu programu však obstarají pořady nakoupené ze zahraničí.

„Zrevidovali jsme interní pořady, ale pořád budeme ctít zpravodajství a publicistiku,“ řekl na tiskové konferenci ředitel stanice Ivan Mikula. Od 16. března 2020 bude ve večerním slotu od 21:30 nový publicistický pořad Detail.

V pondělí a ve středu od 20 hodin poběží seriál PC Rebelové (Halt and Catch Fire). Televize Seznam odvysílá čtyři série. V pondělí na něj naváže Šťastné pondělí Jindřicha Šídla a druhá série komediálního seriálu Lajna.

Úterní prime time bude patřit dánské kriminální sérii Špinavý byznys, po ní bude pořad pro automobilové fandy Garáž a docu reality Králové vrakovišť.

Ve středu naváže na PC Rebely pořad Blanky Kubíkové nazvaný Moje místa, v němž celebrity chodí s autorkou pořadu na místa, která nějak ovlivnila jejich život. Ve vysílání zůstává talk show Jaromíra Bosáka Ušák.

Kriminálka nebude chybět ani ve čtvrtečním prime time, tentokrát seriál Zločinná mysl. V navazujícím slotu jsou zařazené Záhady Josefa Klímy, které ve 22 hodin střídá novozélandská série Forenzní analýza. Až TV Seznam odvysílá její poslední díl, nahradí ji dokumentární cyklus Zločinecká impéria.

Pátky, soboty a neděle budou filmové. V pátek nasadí stanice animované rodinné filmy a po nich blok pořadů z produkce Stream.cz – nejprve postapokalyptický seriál Skvrna, pak komediální pořad Semestr. Sobotní prime time bude obsazený artovými filmy s titulky a finskou sérií Po stopách hudby. Na neděli jsou plánované filmy týdne a zahraniční publicistika Svět bez obalu.

Další změny chystá Televize Seznam od září, koupila třeba švédský seriál Springfloden nebo špionážní drama The Hour. Na podzim také kompletně změní grafiku, redesign chystá interní tým pod vedením Petra Černého. Investice do aktuální vlny programových změn, z nichž bude stanice čerpat až do léta, představují nižší desítky milionů korun.

Divácky televize cílí na ekonomicky aktivní městské publikum ve věku 25–55 let s vyšším vzděláním, které se zajímá o politické a společenské dění. Polovinu diváků však podle aktuálních dat tvoří lidé starší 55 let, druhá nejsilnější skupina jsou diváci 45–54 let.