TikTok v Evropě zavede řazení příspěvků bez doporučovacího algoritmu

Nové způsoby nahlašování nelegálního obsahu, více informací o tom, proč se nějaké video nelíbí moderátorům nebo možnost vypnout si algoritmické doporučování příspěvků. To jsou novinky, které pro své evropské uživatele zavede sociální síť TikTok.





Jde o reakci na požadavky, které po velkých platformách vyžaduje evropská regulace Akt o digitálních službách (DSA).





Uživatelé se tak v následujících týdnech dočkají například nové možnosti, jak TikToku nahlašovat nelegální videa nebo reklamy, slíbila v oficiálním prohlášení firma. Lidé budou moci kliknout na příspěvek, vybrat možnost Nahlásit a pak zvolit z předpřipravených důvodů hlášení (například nenávistný obsah, obtěžování a podobně). Firma poté rozhodne, zda je hlášení důvodné, a o svém rozhodnutí bude informovat jak uživatele, který hlášení poslal, tak autora příspěvku. Obě strany také budou mít možnost se proti verdiktu odvolat.

TikTok také slibuje, že bude autorům videí, proti kterým jeho moderátoský systém zasáhne, sdělovat více informací o důvodech tohoto zásahu. Také v tomto případě jim služba nabídne možnost odvolání.

Evropští uživatelé navíc dostanou možnost vypnout ve feedu videí personalizované doporučování obsahu. Příspěvky se jim v takovém případě budou ve feedech Pro tebe (For You) a Live řadit bez algoritmického výběru jen na základě toho, jak jsou na TikToku populární. Feedy Sleduji (Following) a Přátelé (Friends) budou příspěvky řadit čistě chronologicky.

Uživatelé mezi 13 a 17 lety také nově neuvidí žádné personalizované reklamy, slibuje dále firma.