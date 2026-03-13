TV Barrandov mění zpravodajství. Končí externí výroba zpráv, Pinkera nahradí Farářová

TV Barrandov od příštího týdne přechází na vlastní výrobu zpravodajství. Pořad Naše zprávy dosud pro stanici externě zajisťovala firma Web3 Consulting šéfredaktora Vladimíra Pinkera, jehož spolupráce s televizí končí. Zpravodajskou relaci v novém studiu od úterý 17. března převezme moderátorka Veronika Farářová.
Vladimír Pinker pořad Naše zprávy vytvářel od května 2024, kdy televize pod novým majitelem Janem Čermákem obnovila pravidelnou zpravodajskou relaci a zbavila se formátu Moje zprávy Jaromíra Soukupa. Nyní si bude TV Barrandov zprávy produkovat vlastními silami. Obvyklý vysílací čas od 18:45 zůstane zachován.
„Vladimíru Pinkerovi děkujeme za jeho profesionální práci a nasazení, které věnoval zpravodajství TV Barrandov. Do další profesní i osobní etapy mu přejeme mnoho úspěchů a pevné zdraví,“ uvedla v tiskové zprávě generální ředitelka TV Barrandov Andrea Mia Geyer.
Novou moderátorkou Našich zpráv se stává Veronika Farářová. Ta má za sebou více než patnáctiletou kariéru v českých médiích. Naposledy moderovala na TV Nova lifestylový pořad Život ve hvězdách, který skončil na podzim 2025.
Vladimír Pinker se chystá věnovat novým projektům.