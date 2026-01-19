TV Nova díky Studně a Králi Šumavy boduje v nominacích na Českého lva

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes odhalila nominace 33. ročníku filmových a televizních cen Český lev. Mezi televizními projekty si nejsilnější pozici vybudovala dobová kriminální minisérie Studna z produkce TV Nova, která do březnového finále vstupuje s celkem pěti nominacemi.
O přízeň akademiků se bude ucházet v kategorii Nejlepší minisérie nebo seriál, kde jí konkuruje další projekt téže stanice, pokračování série Král Šumavy 2 – Agent chodec. Tento dobový příběh získal čtyři nominace.
Dále se o titul nejlepšího seriálu uchází Česká televize s druhou řadou detektivky OKTOPUS a seriálem Ratolesti. Pětici nominovaných děl pak uzavírá minisérie Moloch (Canal+).
Filip František Červenka v seriálu Studna
Šanci na ocenění má také televizní film Máma (ČT). Snímek režiséra Jiřího Stracha si vysloužil tři nominace, především díky hereckým a maskérským výkonům.
Právě v hereckých kategoriích určených pro televizní díla je letos konkurence mimořádně silná. O cenu za nejlepšího herce v hlavní roli v seriálu se utkají David Švehlík za výkon v minisérii Studna, Oskar Hes za titulní roli v Králi Šumavy 2 a Miroslav Krobot za OKTOPUS II.
V ženské kategorii hlavních rolí akademiky zaujala Johana Matoušková (Studna), Anna Geislerová (Ratolesti) a Judit Pecháček za seriál Děcko.
Výrazné zastoupení mají televizní projekty i ve vedlejších rolích, kde nominace získali například Miroslav Donutil (Moloch), Tatiana Dyková Vilhelmová (Limity) či Filip František Červenka (Studna).
Pozornost na sebe strhla herečka Elizaveta Maximová, která získala nominace hned dvě – jednu za hlavní roli v televizním filmu Máma a druhou za vedlejší roli v seriálu Děcko.
O držitelích sošek rozhodovali filmoví a televizní profesionálové v hlasování, které probíhalo od 1. prosince do 11. ledna. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 14. března, nově v prostorách Kongresového centra Praha. Přímý přenos odvysílá tradičně Česká televize na programu ČT1. Večerem bude provázet stand-up komička Bianca Cristovao pod kreativním dohledem Matěje Chlupáčka.