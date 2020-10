TV Nova stahuje z obrazovky moderátora Televizních novin Petra Suchoně

Televize Nova se omluvila za formu a obsah pondělního rozhovoru s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem ve vysílání Televizních novin. Ve čtvrtek navíc potvrdila, že moderátor Petr Suchoň dostal dočasnou stopku. „Potvrzujeme, že Petra Suchoně diváci v Televizních novinách nějakou dobu neuvidí,“ uvedl pro deník Blesk Vojtěch Boháček z PR oddělení TV Nova.

„Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl. Také na mě dolehla tíha posledních náročných týdnů a aktuálního nepříznivého vývoje pandemie v ČR,“ uznal ve veřejné omluvě moderátor Suchoň.

Rozhovor se týkal Kubkových vyjádření k laxnímu dodržování protiepidemických opatření. Prezidentovi lékařské komory vadily například farmářské trhy. Moderátor Suchoň se do něj důrazně pustil slovy: „Vytváříte pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlekli lyžaři.“ Kubek to následně označil za bohapustou demagogii. Šéfa lékařů se potom v živém vstupu zastal i následující host, imunolog Václav Hořejší.