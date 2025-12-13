TV Nova upravuje vysílání Rally Dakar 2026, nabídne dřívější čas a delší stopáž

Tuzemští fanoušci motorsportu se při sledování nadcházejícího 48. ročníku Rally Dakar dočkají několika změn ve vysílacím schématu. Televize Nova posune začátek pravidelného večerního studia na dřívější hodinu.
Pořad mapující dění v Saúdské Arábii odstartuje vždy ve 21:30 a oproti minulým letům se jeho stopáž prodlouží o deset minut na celkových 80 minut čistého času. Slavná pouštní soutěž bude k vidění denně od 3. do 19. ledna 2026 na stanici Nova Action a na Oneplay.
Prodloužení vysílacího času má podle zástupců televize vytvořit větší prostor pro analytickou část a využití obrazových materiálů přímo z trati. Novinkou ve studiu bude zavedení elektronické tužky pro detailní rozbor klíčových momentů a závodních situací.
Personální obsazení expertního týmu doznalo změny v podobě příchodu Adama Peschela, profesionálního stuntridera, který v roce 2025 soutěž sám dokončil. Ten doplní stávající sestavu, v níž nadále figurují legenda českého Dakaru Josef Kalina a mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol. Studiem bude provázet dvojice Radek Mazal a Martin Pouva.
Šéf sportovní redakce TV Nova Dušan Mendel odůvodnil pokračování projektu stabilním diváckým zájmem, který je dán i úspěchy českých reprezentantů. Loňský ročník podle něj potvrdil, že tuzemské posádky patří ke světové špičce.
Mendel zároveň zdůraznil, že koncept vysílání nadále sází na kombinaci hostů ve studiu a autentického zpravodajství z místa. Reportážní štáb v čele s Nikolou Moučkovou Červinkovou bude opět přinášet informace a rozhovory přímo z dějiště závodu, ze „studia z písku“, přičemž zůstávají zavedené rubriky zaměřené na techniku či historii závodu.
Vysílání ročníku 2026 bude také více interaktivní. Televize plánuje zapojit diváky přímo do studia během tří specifických epizod – při úvodním prologu, v rámci volného dne a během závěrečného hodnocení. Mimo to se připravují živé vstupy z příletu závodníků na letiště v Praze, který je naplánován na 18. ledna.
Zvýšená pozornost médií i veřejnosti se upíná k českým jezdcům, kteří mají po úspěšném roce 2025 vysoké ambice. V kategorii kamionů bude Martin Macík obhajovat vítězství a Aleš Loprais navazovat na pódiové umístění. V kategorii automobilů se očekává posun Martina Prokopa s novou technikou a mezi motocyklisty chce po změně týmu útočit na přední příčky Martin Michek.