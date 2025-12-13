Lupa.cz  »  TV Nova upravuje vysílání Rally Dakar 2026, nabídne dřívější čas a delší stopáž

TV Nova upravuje vysílání Rally Dakar 2026, nabídne dřívější čas a delší stopáž

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Rally Dakar 2026, TV Nova Autor: TV Nova

Tuzemští fanoušci motorsportu se při sledování nadcházejícího 48. ročníku Rally Dakar dočkají několika změn ve vysílacím schématu. Televize Nova posune začátek pravidelného večerního studia na dřívější hodinu.

Pořad mapující dění v Saúdské Arábii odstartuje vždy ve 21:30 a oproti minulým letům se jeho stopáž prodlouží o deset minut na celkových 80 minut čistého času. Slavná pouštní soutěž bude k vidění denně od 3. do 19. ledna 2026 na stanici Nova Action a na Oneplay.

Prodloužení vysílacího času má podle zástupců televize vytvořit větší prostor pro analytickou část a využití obrazových materiálů přímo z trati. Novinkou ve studiu bude zavedení elektronické tužky pro detailní rozbor klíčových momentů a závodních situací.

Personální obsazení expertního týmu doznalo změny v podobě příchodu Adama Peschela, profesionálního stuntridera, který v roce 2025 soutěž sám dokončil. Ten doplní stávající sestavu, v níž nadále figurují legenda českého Dakaru Josef Kalina a mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol. Studiem bude provázet dvojice Radek Mazal a Martin Pouva.

Šéf sportovní redakce TV Nova Dušan Mendel odůvodnil pokračování projektu stabilním diváckým zájmem, který je dán i úspěchy českých reprezentantů. Loňský ročník podle něj potvrdil, že tuzemské posádky patří ke světové špičce.

Mendel zároveň zdůraznil, že koncept vysílání nadále sází na kombinaci hostů ve studiu a autentického zpravodajství z místa. Reportážní štáb v čele s Nikolou Moučkovou Červinkovou bude opět přinášet informace a rozhovory přímo z dějiště závodu, ze „studia z písku“, přičemž zůstávají zavedené rubriky zaměřené na techniku či historii závodu.

Vysílání ročníku 2026 bude také více interaktivní. Televize plánuje zapojit diváky přímo do studia během tří specifických epizod – při úvodním prologu, v rámci volného dne a během závěrečného hodnocení. Mimo to se připravují živé vstupy z příletu závodníků na letiště v Praze, který je naplánován na 18. ledna.

Zvýšená pozornost médií i veřejnosti se upíná k českým jezdcům, kteří mají po úspěšném roce 2025 vysoké ambice. V kategorii kamionů bude Martin Macík obhajovat vítězství a Aleš Loprais navazovat na pódiové umístění. V kategorii automobilů se očekává posun Martina Prokopa s novou technikou a mezi motocyklisty chce po změně týmu útočit na přední příčky Martin Michek.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

AI vyhledávání: hrozí zánik důvěryhodných zdrojů?

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).