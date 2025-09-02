Lupa.cz  »  TV Prima zastavuje natáčení denního seriálu ZOO Nové začátky

TV Prima zastavuje natáčení denního seriálu ZOO Nové začátky

Filip Rožánek
Dnes
ZOO Nové začátky Autor: TV Prima
Seriál ZOO Nové začátky

Televize Prima oznámila, že ukončí natáčení seriálu ZOO Nové začátky. Premiérové díly budou moci diváci sledovat na obrazovkách do konce roku 2025. 

Podle vyjádření zástupců televize je důvodem tohoto kroku změna programové strategie, v rámci níž se chce mediální skupina Prima soustředit na produkci flexibilnějších formátů a kratších sérií. Cílem je rychleji reagovat na aktuální divácké trendy.

Ředitelka programu skupiny Prima Alex Ruzek uvedla, že seriál „dosáhl svého diváckého potenciálu“. K rozhodnutí podle ní přispěl úspěšný start podzimních novinek Polabí a Mladá krev. 

„Rozhodli jsme se zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ sdělila Ruzek a zároveň poděkovala divákům za přízeň. Výrobní ředitelka Lucie Kršáková ocenila práci celého štábu a herců a vyjádřila naději na budoucí spolupráci na jiných projektech.

„Seriál ZOO i spin-off ZOO Nové začátky byly pro nás po čtyři roky důležitým formátem a vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí,“ dodala výrobní ředitelka. 

Seriál ZOO Nové začátky je spin-offem původního seriálu ZOO, který Prima vysílala od ledna 2022 do října 2024. Nová série z prostředí zoologické zahrady se na obrazovkách objevila 6. ledna 2025 a je vysílána každý všední den. Za produkcí obou seriálů stojí společnost Good TV Production.

Prima chtěla svým denním seriálem konkurovat zavedené Ulici na Nově. „Denní seriál ZOO Nové začátky byl vyvinut speciálně pro 18. hodinu tak, aby se stal běžnou součástí českých domácností,“ popsala ho při lednové premiéře programová ředitelka Alex Ruzek. „Jedná se o největší investici v historii Primy a první daily seriál, kterým chceme přilákat mladé diváky k obrazovkám i na Prima+,“ tvrdila tehdy výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. 

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

