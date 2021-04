Učitelku rozčilovala distanční výuka, tak vymyslela aplikaci vímto.online

Nedostatek zpětné vazby od dětí a nízké zapojení žáků do výuky frustrovalo plzeňskou učitelku Miloslavu Schnebergerovou natolik, že za pomoci programátora a otce jednoho z žáků Ladislava Kafky vymyslela vlastní aplikaci na distanční výuku vímto.online. Aplikace umožňuje učiteli v reálném čase sledovat reakce žáků, klást jim otázky a individuálně komunikovat ohledně učiva.

Jedná se o webovou aplikaci, která je dostupná jak na počítači, tak v mobilních zařízeních a představuje doplňkovou službu k videokonferenčním nástrojům. Projekt vznikl během šesti týdnů a učitelé mohou prostřednictvím webového rozhraní při vyučování posílat dětem kvízy, dotazy na pochopení látky, ptát se žáků jak se cítí nebo sledovat, kdo je právě přihlášen. Žáci mohou odpovídat všichni najednou, přičemž odpovědi vidí jen učitel.



Autor: screenshot, Lupa.cz Aplikace vímto.online

Pedagog má také k dispozici informace o tom, jak rychle žáci odpovídají či zda má jejich pozornost. „To je něco, co mi prostě jen kamera a mikrofon neposkytnou a co chybí. Ale už teď vím, že to využiju i v prezenční výuce, protože mi mohou odpovědi dávat všechny děti zaráz na sobě nezávisle, a to je něco, co dosud nebylo možné. Navíc je to baví, dělá jim radost odpovídat a všichni se zapojují do výuky mnohem více,“ vysvětluje Schnebergerová, která učí na jedné ze základních škol v Plzni.

"Naší snahou je udělat pro děti učení zábavné a přitom efektivní, aby je bavila výuka i samotné ověřování znalostí. Pro učitele je hlavní výhodou možnost neustálé zpětné vazby na probíraná témata, přehled o znalostech a o pocitech dětí ihned během výkladu,” vysvětluje Ladislav Kafka, spoluzakladatel a programátor projektu. Aplikace vímto.online je nyní za poplatek dostupná i zájemcům z ostatních škol.