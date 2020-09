Úpis akcií Pilulky začne v polovině října, na burzu míří 20 % firmy

Plánované IPO internetové lékárny Pilulka.cz začne na pražské burze na trhu PX Start do poloviny října, do prodeje míří hlavně část podílu patřící bratrům Kasovým, při velkém zájmu se ale na trh mohou dostat i akcie zbylých spoluvlastníků.

Veřejně obchodovatelná má být pětina akcií firmy, při zájmu investorů o cenu akcií za upisovací cenu (emisní kurz by se měl pohybovat v rozmezí 325 až 425 korun) by tak mohla firma na burze vybrat i lehce přes 200 milionů korun.

V současné době drží Petr a Martin Kasa 47% podíl ve firmě. Dalším významným minoritním vlastníkem je investiční firma Wood & Company Financial Services s 31 %, ta ale nevlastní podíl napřímo, ale drží jej prostřednictvím společnosti All-Star Holding se sídlem na Maltě. Zbylý podíl patří zaměstnancům a obchodním partnerům. Firma zvažovala před burzou i jiné způsoby dalšího financování, od vstupu dalšího investora, až po vydání dluhopisů, vstup na burzu ale považuje za nejtransparentnější a nejméně omezující.

„U dluhopisů bychom se mohli dostat do zbytečných likvidních stresů. Od veřejné nabídky si slibujeme zajištění financování další expanze do zahraničí a technologického vývoje. Peníze půjdou například do další expanze v Rumunsku, posílení logistiky či vývoje aplikací a obchodní platformy, mimořádně rychlý růst si také vyžaduje dostatečné cash flow,“ komentoval Petr Kasa.

Obrat skupiny Pilulka za první pololetí 2020 dělal 1,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 45 procent. Skupině se ale nadprůměrně dařilo také před rokem, v roce 2019 vygenerovala obrat 2,4 miliardy korun a meziročně tak vyrostla o 20 procent. Skupina rostla především v online divizi, tržby kamenných lékáren naopak stagnovaly. Společnost je zisková na domácím a slovenském trhu, v Rumunsku zatím generuje ztrátu.