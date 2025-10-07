Lupa.cz  »  V Česku se i díky 3D tisku rozjela výroba ovladačů pro letecké simulátory

V Česku se i díky 3D tisku rozjela výroba ovladačů pro letecké simulátory

Jan Sedlák
Dnes
V Česku odstartovala výroba ovladačů pro letecké simulátory, jde o takzvané letecké instrumentální panely. Česká republika díky tomu posílí v oboru simulačních technologií, kde patří k předním dodavatelům.

Výroba se rozbíhá pod taktovkou pražské firmy Vrgineers. Ta dlouhodobě dodává na trh high-end brýle pro virtuální realitu pojmenované XTAL. Podílí se také na produkci headsetu od Somnium Space. VR brýle od Vrgineers se z velké části používají právě pro výcvik pilotů a další podobné operace. Společnost i proto patří mezi lokální partnery výrobce F-35, firmy Lockheed Martin.

Vrgineers budou pomáhat další dva lokální podniky. Jde o ONE3D, která se zaměřuje na kovový aditivní tisk, a TGS, specialistu na pokročilé CNC obrábění.

Majitel a ředitel TGS Pavel Diviš je kromě jiného předsedou Česko-taiwanské obchodní komory, která dlouhodobě utužuje obchodní a strategické vztahy s Tchaj-wanem. Ten v minulosti skrze státní fond Taiwania Capital investoval přes sto milionů právě do Vrgineers.

“Mezi technicky nejnáročnější prvky kokpitu letadla patří systém HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick), který představuje specifické výrobní výzvy kvůli složité geometrii ovladače. Zatímco ovladače v reálných letounech jsou běžně vyráběny přesným litím, u simulátorů se často používají plastové 3D tisky, což vede k méně realistické haptické odezvě pro piloty,” uvedli tři čeští partneři.

Výsledkem spolupráce VrgineersONE3D a TGS ma­jí být simulátory, které “pilotům přinášejí absolutní vizuální imerzi, neboli plně pohlcující zážitek s autentickým hmatovým prožitkem.”

Výrobce F-35 rozjíždí spolupráci s českými firmami za 15 miliard včetně simulátoru pro VR

Výrobce F-35 rozjíždí spolupráci s českými firmami za 15 miliard včetně simulátoru pro VR

