 »  V Evropě začala platit nová pravidla na ochranu spotřebitele

Karel Wolf

V rámci Evropské unie začala včera platit nová pravidla na ochranu spotřebitele, znamenají například konec nepravých slev, kdy ochody (zejména eshopy) uměle navýší cenu, aby výsledná sleva vypadala vyšší a v případě napadení postupu se odvolávají na doporučenou maloobchodní cenu, za kterou se ovšem výrobek nikdy neprodával či stejná práva pro placené služby i služby zdarma.

Prodejci v případě slevových akcí budou muset uvádět jako původní (přeškrtnutou) cenu nejnižší prodejní cenu za posledních 30 dní, v případě nedodržení nařízení hrozí pokuty v procentech ročních obratů (minimálně 4 %). Pravidla dále řeší například stejná práva pro placené služby i služby zdarma, práva v případě přeprodeje zboží na online tržištích (povinnost informovat, zdali kupujete od firmy, nebo soukromé osoby), přidávají povinnost platforem upozorňovat na placené výsledky při vyhledávání zboží, nebo zakazují praktiky jako je přeprodej vstupenek nakoupených hromadně prostřednictvím botů, vkládání falešných recenzí výrobci, nebo prodejci či personalizované naceňování zboží bez řádného upozornění zákazníka.

Jednotlivé státy EU mají jako již tradičně k dispozici dvouleté přechodové období na transpozici direktivy, takže e-shopy budou moci například s Black friday slevami ještě nějakou dobu kouzlit i nadále. Unie nicméně doporučuje členským státům implementaci neodkládat: „Nová pravidla zvýší ochranu spotřebitelů v digitálním světě, kteří si to právem zaslouží. EU také říká NE výrobkům prodávaným jako identické v různých členských státech, pokud tomu tak zjevně není. Tato nová pravidla však nebudou chránit spotřebitele před nepoctivými obchodníky a online podvodníky, pokud nebudou lokálně důsledně implementována. Silně doporučuji všem členským státům, aby nová pravidla implementovala bez odkladu,“ prohlásila Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

Nová pravidla na ochranu spotřebitele vznikala speciálně kvůli obcházení řady maloobchodních pravidel ze strany elektronických obchodů. Pravidla jsou součástí iniciativy s názvem New Deal for Consumers, kterou EK přijala v roce 2018 a která se snaží o větší transparentnost internetového nakupování. „Online prodejci by měli hrát podle pravidel, ne si je ohýbat,“ varoval v souvislosti s novými pravidly evropský komisař pro spravedlnost Didier Reynders.