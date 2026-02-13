Lupa.cz  »  V online prostředí vznikl simulátor přijímaček na střední, počítá šanci na přijetí, náročnost i dojezd

Iva Brejlová
Dnes
Dítě - počítač - klávesnice Autor: Depositphotos

Z veřejně dostupných dat spustil Patrick Zandl ve spolupráci s watchdogem Hlídač státu simulátor přijímacích zkoušek Přijímačky na školu. Nástroj má odhalit šance žáků na přijetí na střední školy podle reálných dat z lňských testů Cermatu.

Uživatel zadá výsledky nanečisto z českého jazyka a matematiky a simulátor dopočítá pravděpodobnost přijetí na vybrané školy. Simulátor obsahuje data všech středních škol v Česku s výjimkou těch, kde se konají talentové zkoušky. 

Web nabízí žebříček top 50 nejnáročnějších škol podle indexu obtížnosti přijetí. Výsledky lze filtrovat podle krajů a zobrazují také míru konkurence u jednotlivých institucí. Ukazuje i shrnutí ze zpráv České školní inspekce, která vyhodnocuje úroveň výuky a prostředí škol. Portál obsahuje také například celorepublikově výpočet dojezdové vzdálenosti na školy.

Aplikace vznikla jako vzorová aplikace vývoje s podporou AI s vibecoding.cz. Autoři upozorňují, že přesnost údajů se odvíjí od kvality veřejně dostupných dat.

Weby v Česku už měly být přístupné pro lidi s omezením, řada ale vyčkává. Někdy i s tím, že pokuty můžou být levnější

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

