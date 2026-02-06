Lupa.cz  »  Vnitro zatím nezná podobu státního operátora a projektu BIVOJ. Nové vedení ministerstva dělá revize

Vnitro zatím nezná podobu státního operátora a projektu BIVOJ. Nové vedení ministerstva dělá revize

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Bivoj Autor: Lupa.cz, Gemini

Stát zatím nemá jasno, jak by měl vypadat připravovaný národní operátor nebo projekt BIVOJ, který má zajistit bezpečnou komunikaci v rámci státních institucí. Ministerstvo vnitra oba projekty aktuálně řeší.

“Na Ministerstvu vnitra probíhá po příchodu nového vedení resortu revize všech aktivit včetně projektů Národního operátora, či projektu BIVOJ. Cílem je zajistit, aby připravovaná řešení byla efektivní, a aby státu bylo doručeno to, co skutečně potřebuje,” vzkázala Lupě mluvčí resortu vnitra Ivana Nguyenová.

O přípravách státního operátora jsme nedávno psali. Vnitro chce podle vypsané výzvy vybudovat jádro sítě LTE/5G pro virtuálního operátora, který by poskytoval komunikaci pro integrovaný záchranný systém a subjekty krizového řízení. Uveden je rozpočet skoro půl miliardy.

Už dříve jsme také informovali o projektu BIVOJ. Jeho hlavním cílem je zprovoznění bezpečné datové sítě pro komunikaci ministerstev a dalších klíčových institucí.

Nguyenová z vnitra doplnila, že připravovaná řešení mají být v souladu s programovým prohlášením vlády. Tam se přímo o Bivojovi nebo státním operátorovi nepíše. Vláda slíbila modernizaci zázemí integrovaného záchranného systému nebo modernizaci techniky. “Posílíme kapacity NÚKIB a dalších složek zajišťujících kybernetickou obranu státu. Posílíme ochranu kritické infrastruktury státu,” stojí dále v prohlášení.

Stát chystá vlastního mobilního operátora, dá na něj skoro půl miliardy Přečtěte si také:

Stát chystá vlastního mobilního operátora, dá na něj skoro půl miliardy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Stát chystá vlastního mobilního operátora

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).