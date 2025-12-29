Lupa.cz  »  Vodafone odhalil vánoční data ze své televizní platformy. Také tam vedly pohádky

Vodafone odhalil vánoční data ze své televizní platformy. Také tam vedly pohádky

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Záhada strašidelného zámku Autor: Česká televize
Záhada strašidelného zámku

Diváci využívající televizní služby operátora Vodafone o Štědrém dnu preferovali veřejnoprávní vysílání, které ve sledovanosti výrazně předstihlo komerční stanice.

Podle interních dat společnosti patřil program ČT1 k jednoznačným lídrům svátečního dne. Devět z deseti nejsledovanějších pořadů na Vodafone TV odvysílala právě Česká televize, informoval operátor v tiskové zprávě.

Nejsledovanějším titulem Štědrého večera se na Vodafone TV stala nová pohádka České televize Záhada strašidelného zámku, která dosáhla sledovanosti 42 procent. Významným zjištěním z dat operátora je způsob, jakým diváci tento obsah konzumovali. Téměř čtvrtina z nich nesledovala premiéru v reálném čase, ale využila možnosti zpětného zhlédnutí. Nejčastěji si pohádku pouštěli mezi 19:30 a 19:40, tedy s půlhodinovým zpožděním oproti živému vysílání.

Celkově dosáhla ČT1 na této platformě oproti konkurenčním stanicím Nova a Prima dvojnásobné sledovanosti. Vedla už od ranního vysílání Nesmrtelné tety a její náskok vydržel do skončení Pelíšků o půlnoci.

Komerční stanice se v žebříčku nejsledovanějších pořadů na Štědrý den prosadily pouze okrajově. Televize Prima obsadila deváté místo s komedií Sám doma a podílem 27 procent, zatímco Nova s pohádkou Tři bratři skončila na čtrnáctém místě s podílem 21 procent v čase vysílání. Velký úspěch měla TV Seznam díky zařazení klasických pohádek.

Nova si svou pozici u diváků Vodafonu vylepšila až na druhý svátek vánoční, kdy ovládla vysílání s pohádkou S čerty nejsou žerty. Ta dosáhla 44% sledovanosti.

Kromě ČT1, Novy a Primy patřily mezi další oblíbené stanice Nova Cinema, ČT2, TV Seznam a Paramount Network. Pelíšky získaly diváky kromě ČT1 i na Filmboxu a CS Filmu.

Ve videotéce uživatelé často vyhledávali tituly, které nebyly nasazeny v hlavním vysílacím čase na Štědrý den. Například pohádka Tři oříšky pro Popelku zaznamenala v rámci videotéky nejlepší výsledek právě 24. prosince, kdy ji zhlédlo pět tisíc diváků. Pohádku S čerty nejsou žerty si v průběhu celých Vánoc zvolilo ve videotéce na dvacet tisíc diváků.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).