Vrací se TV Gimi, tradiční značka jihočeské regionální televize

Jihočeská regionální stanice Kurýr TV změní od letošního listopadu svůj název. Naváže na dřívější značku TV Gimi, pod kterou v regionu působila televize založená v 90. letech. Provozovatelem stanice zůstává společnost Meridi s.r.o., v jejímž čele stojí ředitel František Fazekas.
Podle jeho vyjádření se v souvislosti se změnou názvu televize nezmění obchodní zázemí ani personální struktura. Samotná společnost Meridi s.r.o. se rovněž plánuje přejmenovat na TV Gimi s.r.o., aby sjednotila firemní identitu.
Ředitel Fazekas návrat ke značce vnímá jako propojení tradice s moderním pojetím regionální televize. Do projektu se vrací také zakladatel původní TV Gimi, Ivo Brabec, který ve struktuře figuruje jako „emeritní ředitel“.
Značku TV Gimi Brabec založil v roce 1992, avšak v roce 2011 ji přenechal jinému subjektu, který ji následně nevyužíval. Po uplynutí ochranných lhůt a zániku původní registrace byla značka obnovena.
Gimi nejprve dodávala televizní obsah pro regionální vysílání na okruhu OK3. Až v roce 1994 začala vysílat samostatně v rámci denních regionálních bloků na TV Premiéra. Od roku 1999 začala spolupráce s Českou televizí.
„Dodávali jsme pro Českou televizi pořad Události v regionech, který v té době vysílala ČT 2,“ vzpomíná Ivo Brabec a doplňuje: „Důležitým mezníkem pro televizi byly povodně 2002, kdy jsme jako jediní v regionu včas pořídili elektrocentrálu, a také spuštění jaderné elektrárny, kdy jsme investovali do kabelu z velínu ven mimo elektrárnu. Odtud pochází mimo jiné známý polibek předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové a tehdejšího premiéra Miloše Zemana.“
TV Gimi spolupracovala jako dodavatel také se zpravodajstvím TV Nova, TV Prima nebo sportovním programem ČT Sport. Později se stala součástí dnes už neexistující Regionální televizní agentury (RTA).
Současná stanice, dosud vysílající jako Kurýr TV, pokrývá signálem prostřednictvím regionálních multiplexů DVB-T oblasti Českokrumlovska, Kaplicka, Českobudějovicka, Písecka, Jindřichohradecka, Dačicka a Táborska. Je dostupná také v síti kabelových televizí v Písku, Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou, Českém Krumlově a Kaplici, a u IPTV poskytovatelů Starnet, Elsat a SledováníTV.