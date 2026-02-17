Warneři se vrátí k jednání s Paramountem, vymohl si poslední týden na vylepšení nabídky

Americká společnost Warner Bros. Discovery (WBD) uspořádá na mimořádné valné hromadě 20. března 2026 hlasování o spojení s Netflixem. Přestože vedení firmy tuto fúzi nadále jednomyslně doporučuje jako nejlepší variantu, prodej se na poslední chvíli zkomplikoval.
Na základě mimořádné výjimky může vedení WBD ještě jednou a naposledy vyjednávat s konkurenčním zájemcem, skupinou Paramount Skydance. Termín pro jednání vyprší 23. února. Mělo by ukázat, zda je konkurence schopna přetavit své sliby do závazné smlouvy.
Důvodem tohoto kroku je neformální nabídka zástupců Paramount Skydance, kteří naznačili, že jsou ochotni zaplatit 31 dolarů za akcii, a zároveň uvedli, že ani tato částka nemusí být jejich posledním slovem. Vedení Warner Bros. Discovery však varuje, že oficiální dokumenty předložené Paramountem zatím nic takového neobsahují a jeho nabídka je plná rizikových míst.
Generální ředitel WBD David Zaslav prohlásil, že firma nyní čeká na to, zda Paramount dokáže předložit skutečně vymahatelný a závazný návrh, který by pro akcionáře měl vyšší hodnotu než spojení s Netflixem.
Warneři v dopise Paramountu sepsali všechny důvody, proč jeho dosavadní návrhy zaostávají za dohodou s Netflixem. Hlavní obavy panují kolem financování celého obchodu a zadlužení, které by nová firma musela nést. Pokud se Paramountu nepodaří do týdne předložit lepší a právně neprůstřelnou smlouvu, vedení WBD bude nadále prosazovat fúzi s Netflixem.