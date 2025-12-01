Zákazníci Skylinku uvidí volně AMC a Spektrum. Naopak mizí hudební stanice Stingray

Všichni zákazníci satelitních platforem Skylink a FreeSat budou mít od 2. do 30. prosince 2025 bez ohledu na předplacený balíček volně dostupné stanice AMC a Spektrum.
Na filmovém kanálu AMC se diváci mohou těšit na zavedené tituly, mezi které patří kompletní akční trilogie Rambo nebo silvestrovské komedie jako Prci, prci, prcičky a Kamarád taky rád. Dokumentární stanice Spektrum v tomto období uvede například cestovatelskou sérii Evropské víkendy s Michaelem nebo seriál Po stopách Ježíše s dobrodruhem Bearem Gryllsem.
Volné vysílání je k dispozici v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají v ceně všichni zákazníci obou operátorů. U satelitního příjmu je akce dostupná pro všechny klienty Skylinku a pro ty zákazníky FreeSatu, kteří přijímají signál z družice Astra 23,5°E.
Souběžně však dochází k redukci hudebního obsahu. K 30. listopadu 2025 bylo v internetové službě Skylink Live TV ukončeno vysílání trojice stanic Stingray iConcerts, Stingray Classica a Stingray CMusic. Stanice Stingray CMusic byla zároveň vyřazena i z nabídky satelitního vysílání.
Pro zájemce o naladění dočasně volných programů přes satelit zveřejnil operátor technické parametry pro družici Astra 23,5°E. Stanice AMC vysílá na kmitočtu 11 934 MHz s vertikální polarizací, dokumentární Spektrum naleznou diváci na frekvenci 12 090 MHz rovněž s vertikální polarizací. U většiny moderních přijímačů s funkcí FastScan by mělo dojít k naladění či aktualizaci programové pozice automaticky. AMC se nachází na pozici 46 a Spektrum na pozici 80.