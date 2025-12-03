Lupa.cz  »  Závěrečná řada Stranger Things láme rekordy, překonala i hit Wednesday

Filip Rožánek
Dnes
Stranger Things 5 Autor: Netflix
Stranger Things 5

Pátá a poslední sezóna populárního sci-fi seriálu Stranger Things se může pochlubit historicky nejúspěšnějším startem ze všech anglicky mluvených pořadů na Netflixu. První čtyři epizody celosvětově nasbíraly za pět dnů od premiéry celkem 59,6 milionu zhlédnutí.

Tímto výsledkem seriál překonal dosavadního rekordmana, první řadu seriálu Wednesday, která v listopadu 2022 dosáhla na 50,1 milionu zhlédnutí. V celkovém žebříčku bez ohledu na jazyk se nová řada Stranger Things zařadila na druhé místo, hned za druhou sérii jihokorejského fenoménu Hra na oliheň (Squid Game). Ta za první týden od premiéry nasbírala 68 milionů zhlédnutí.

Nová série Stranger Things se okamžitě dostala mezi deset nejsledovanějších pořadů v 93 zemích, přičemž v 90 z nich obsadila první příčku. Úspěch aktuálních dílů oživil zájem také o předchozí série. Všechny čtyři minulé řady se vrátily do globálního žebříčku nejsledovanějších titulů. Značka Stranger Things díky tomu obsadila polovinu míst v první desítce, což je pro anglicky mluvený seriál dosud nevídaný výsledek.

První série se umístila na třetím místě s necelými devíti miliony zhlédnutí, následována čtvrtou, druhou a třetí řadou. První čtyři sezóny dosud nashromáždily od svého uvedení dohromady 1,2 miliardy zhlédnutí.

Světové trendy kopíruje také český Netflix, kde žebříčku kraluje pátá série, v závěsu je úvodní řada a ostatní jsou na různých místech v první desítce.

Z hlediska celkového času stráveného u obrazovek diváci sledováním nových čtyř epizod strávili 284,2 milionu hodin. To je sice mírně nižší číslo než 286,9 milionu hodin naměřených při premiéře čtvrté řady v květnu 2022, jenže Netflix mezitím změnil metodiku výpočtu a liší se také délka obsahu. Tehdejší premiéra zahrnovala sedm epizod s celkovou stopáží přes devět hodin.

Další tři epizody páté řady budou mít premiéru na Boží hod vánoční, tedy 25. prosince. Dvouhodinové finále seriálu pak dorazí na streamovací platformu na Silvestra.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

