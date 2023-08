Americký Grayscale vyhrál soud s regulátorem, co to znamená pro bitcoin?

Porota odvolacího soudu se ve sporu, který se táhne od června 2022, nakonec jednoznačně postavila na stranu společnosti Grayscale Investments. Pro amerického regulátora to znamená, že bude muset znovu přezkoumat žádost Grayscale o přeměnu jeho bitcoinového trustu na regulérní spotové ETF, tedy burzovně obchodovaný spotový bitcoinový fond.

Přesto, že to ještě neznamená, že SEC, pro který jsou spotová bitcoinová ETF jako červený hadr pro býka, žádosti vyhoví, jde o významný průlom. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, kolik dalších žádostí o totéž má nyní SEC na stole. A minimálně ty od tak zvučných jmen, jako je největší světový správce aktiv BlackRock nebo společnost Fidelity Investments (z dalších pak WisdomTree, VanEck nebo Invesco) se budou nyní odmítat o něco hůře.

To byl také nejspíše důvod, proč hodnota bitcoinu v úterý odpoledne stoupla o 7 % a proč se tolik dařilo také akciím na krypto trh navázaných veřejně obchodovaných společností. Co se vlastně v rozhodnutí přesně odehrálo?

Americký soud se ve svém stanovisku zabýval způsobem, jak americký regulátor v podobě komise pro cenné papíry a burzy přistupuje k posuzování dvou burzovně obchodovaných produktů – spotovým bitcoinovým ETF a bitcoinovým futures ETF.

Zatímco v případě ETF fondů založených na bitcoinových futures dal SEC již v minulosti několikrát zelenou, v případě spotových ETF komise zatím všechny žádosti zamítla s odvoláním na obavy z podvodů a manipulací na podkladovém trhu. „Na spotovém trhu s bitcoiny neexistuje adekvátní systém dohledu srovnatelný s obchodováním na registrované burze,“ připomněl například v červnu zástupce krypto odboru SEC David Hirsch. SEC se brání žádostem o spotové bitcoinové ETF už deset let. První z nich totiž podali v roce 2013 bratři Winklevossové, kteří patří k nejvytrvalejším žadatelům.

Bitcoinové spotové ETF fondy schválené na americkém trhu by představovaly pro řadu regulací svázaných amerických institucí možnost, jak sebe a své klienty vystavit bitcoinové volatilitě a navíc neriskovat daňový bolehlav. Část investorů a spekulantů si od nich navíc slibuje start obrovského býčího trhu, neboť fondy budou muset někde v depozitáři držet relativně velké množství podkladového aktiva, které tak zmizí z trhu.

Zpět ale k samotnému sporu. Vítězství Grayscale u odvolacího soudu ve Washingtonu sice nezakázalo SEC zamítat nadále žádosti o spotová ETF, ale fakticky jí znemožňuje ulehčovat si přitom práci odvoláváním se na důvody, které uváděla v minulosti, tedy strachu z manipulace s podkladovým trhem. Pravděpodobnost, že se tak totiž bude dít, je podle soudu u obou produktů, které podléhají obdobné regulaci a dohledu stejná, a futures ETF přitom SEC v minulosti již schválil. Poprvé americký regulátor dal zelenou obchodování ETF založeném na bitcoinových futures v roce 2021.

