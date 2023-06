Americký regulátor už zase hýbe kurzem bitcoinu. O co jde v žalobách na burzy Binance a Coinbase?

Pondělní monstržaloba na burzu Binance, BAM Trading a její americkou odnož Binance.US nejprve poslala celý trh prudce dolů. Bitcoin se v jeden moment propadl o více než 6 procent, tedy k hranici 25 700 dolarů, a akcie americké burzy Coinbase pak dokonce o 15 %. Později však došlo k paradoxnímu obratu.

Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) totiž své špatné zprávy, zdá se, nově nedávkuje postupně, ale snaží se jich vystřílet v rámci jediné várky co nejvíce, jejich efekt na trh se tím ale, zdá se, spíše zeslabuje.

SEC později žalobu na Binance doplnil ještě příkazem ke zmrazení majetku, včetně kryptoměn v držení společností Binance, Binance.US a jejich majitele Changpenga Zhao a vypálil do světa také žalobu na největší americkou kryptoburzu – Coinbase. Uživatelé v reakci raději z Binance vybrali prostředky za 1,5 miliardy dolarů, což burza zvládla bez větších problémů.

Žaloba podaná na Coinbase u federálního soudu v New Yorku americkou burzu podezřívá, že fungovala jako neregistrovaný broker a burza a požaduje trvalý zákaz její činnosti. Komise navíc tvrdí, že minimálně 13 kryptoměnových aktiv dostupných v burze odpovídá definici cenných papírů, patří mezi ně například Solana, Cardano či Filecoin.

Po této zprávě paradoxně téměř celý krypto trh prudce vzrostl a například bitcoin či ether prakticky odmazaly veškeré předchozí ztráty.

Částečně se vzpamatoval dokonce i burzovní token Binance, tedy BNB (polepšil si asi o 2,5 %), a to navzdory faktu, že v něm SEC jednoznačně vidí neregistrovaný cenný papír. Část předchozích ztrát dokonce odmazaly i akcie Coinbase a dařilo se i Solaně (token SOL), kterou SEC označil za neregistrovaný cenný papír.

Šéf SEC Gary Gensler navíc v úterním rozhovoru pro CNBC prohlásil, že Amerika žádné krypto nepotřebuje, peníze jsou prý již dost digitální i bez něj.

„Digitální měnu už máme,“ dodal. „Říká se jí americký dolar. Říká se jí euro. Říká se jí jen. Všechny jsou nyní digitální.“

Gensler také prohlásil, že krypto burzy kombinují řadu funkcí, které by ve světě tradičních financích nebyly přijatelné. Coby hypotetický příklad uvedl newyorskou burzu, která by provozovala také hedgeový fond.

Genslerovy komentáře přišly poté, co regulátor zažaloval největší americkou kryptoburzu Coinbase za to, že nebyla registrována jako burza, clearingové centrum a makléř – a údajně prodávala neregistrované cenné papíry.

Pokud jde o první případ, tedy burzu Binance, SEC obvinil největší kryptoměnovou burzu světa a jejího zakladatele a šéfa Changpeng Zhaa z porušení federálních zákonů o cenných papírech, ti ale obvinění rázně odmítli. Podle komise burza a její zakladatel porušili americká pravidla ochrany investorů provozováním neregistrovaných burz, zkreslováním kontrol obchodování a prodejem neregistrovaných cenných papírů.

Klíčovým problémem přitom bylo, že nedokázali zamezit americkým zákazníkům v přístupu na platformu. „V 13 obviněních prohlašujeme, že Changpeng Zhao a burza Binance jsou zapojení do rozsáhlé sítě podvodů, střetů zájmů, nedostatečného zveřejňování a vypočítavého obcházení zákona,“ uvedl v prohlášení Gensler. Varoval také americkou veřejnost před investováním svých těžce získaných aktiv s jejich pomocí.

Burza okamžitě popřela obvinění, že by uživatelská aktiva byla někdy v ohrožení. Podobně jako v případě březnové žaloby ze strany Komise pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity na oddělenou entitu Binance.US a její vedení, považuje navíc celou žalobu za neodůvodněnou a chce se bránit. Burza neopomněla zmínit, že se SEC v dobré víře téměř 2,5 roku spolupracovala. Komise ji ale na oplátku viní z toho (jak už jsme uvedli), že se nezaregistrovala podle zákona o burzách.

Today, the SEC filed civil claims against https://t.co/AZwoBOgsqS in what is the latest example of regulation by enforcement under the current Commission. To be clear, we believe the lawsuit is baseless and we intend to defend ourselves vigorously. However, we want to address…