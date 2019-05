 »  Boga jego

Jako člověk, který je pyšný na svoji polovinu dítěte, tedy Lupy, bedlivě sleduji statistiky návštěvnosti našeho serveru. I dnes jsem před chvílí otevřel stránku s vývojem během dnešního dne – a oněměl jsem úžasem. V grafu se kdesi u dna krčí klasické denní špičky, tedy doba kolem osmé hodiny (když čtenáři přicházejí do práce) a kolem poledne (normální lidé tou dobou odcházejí na oběd, ovšem naši čtenáři obědvají raději vlašák z papíru, jen aby mohli být konečně chvilku sami se svojí Lupou). O grafu zbytku dne se dá mluvit jen jako o tušení stínu. K nebeským výšinám však ční sloupečeky mezi třetí a pátou hodinou odpoledne.

Protože to není jen tak, podíval jsem se podrobněji do logu, a hned mi bylo jasné, odkud vítr vane. Zhruba dvěma tisíci přístupů nás totiž dnes obšťasnil záhadný návštěvník, skrývajícící se za počítači raa-fe0.ten34.ces.net a c-engine1.ten34.ces.net. Odhaduji to na zákeřný hackerský útok – kdosi se zřejmě rozhodl, že nám tímto mohutným koukáním „vykouká“ hlavní stránku, kterou si stáhl zhruba 1800×, a ve svém počínání v těchto chvílích stále pokračuje.

Chápu, že závislost je věc hrozná, a když člověk musí, tak prostě musí. Čeho je ale moc, toho je příliš. Nepředpokládám, že by za dotyčným strojem seděla živá bytost, která by tvrdošíjně mačkala reload, a nejsem ani zastáncem paranoidních teorií schválností. Došel jsem proto k prostému závěru, že někdo zřejmě zkusil na Lupu poštvat nějaký Webmirror, a nelámal si příliš hlavu s jeho konfigurací. Zatím přenesl zhruba 50 MB dat, což není tragické číslo, horší je, že ve své radostné činnosti nadále pokračuje, sosá a sosá. Nám to bolení hlavy nepřináší, ale nevím, proč mají být kvůli něčí hlouposti zbytečně zatěžovány linky. Navíc předpokládám, že ke strojům se zmíněnou adresou (podle traceroutu dosti v centru TENu) nemá přístup každý truhlík, takže by si snad mohl dát pozor na to, co dělá.

Abyste se nedivili tomu temperamentu – já už včera říkal, že si to dneska někdo odskáče. :-)

Marek Antoš