Časté výpadky internetu v Rusku, do EU se vrátí výroba pamětí, AMD dohnala Intel v prodeji serverových procesorů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Do českých mobilních sítí se dostali dva noví hráči z USA. Technologie vyvíjejí v Brně. Po O2, která rozjíždí nový 5G standalone core na Nokii a Red Hatu, své dodavatele našli také v T-Mobilu a Vodafonu. Termín startu nových jader ještě nepřiblížili.

V Rusku jsou stále běžnější výpadky mobilního internetu. Většina z regionů čelí problémům. Vlivem toho místy nejdou platby kartami, zlobí bankomaty a tak dále. Údajně jde o reakci ruské vlády na nedávný dronový útok Ukrajiny, který zničil několik vojenských letadel. Sítě jsou vypínány i v rámci paniky a bezpečnostních opatření. Podle kritiků je to ale další z důvodů, jak si vláda může obhájit postupné utahování kontroly nad internetem. V zemi jsou blokovány služby jako YouTube či VPNky a stát už nějakou dobu testuje odstřižení od mezinárodní sítě.

V Evropě vznikne první továrna na feroelektrické paměti. Vyrábět je chce německá firma Ferroelectric Memory Company (FMC) se sídlem v Drážďanech, která v Sasku plánuje fab za tři miliardy eur. Stát má v hi-tech parku u Magdeburgu. Paměti FRAM jsou nevolatilní s přímým přístupem a možností uchování dat po vypnutí elektřiny. Pokud to vyjde, do Evropy by se mohla vrátit paměťová produkce. Polský Goodram produkuje RAM či disky nedaleko Ostravy, nikoliv ovšem paměťové čipy, ale moduly:





Pomocí Wi-Fi signálu je možné identifikovat osoby. Italští vědci představili výzkum WhoFi, podle něhož každý člověk nějak jinak ovlivňuje bezdrátový signál ve svém okolí. Vlivem toho je možné poznat, zda se někde nachází osoba včetně její identifikace. WhoFi řeší primárně určení osob, které už byly zaznamenány dříve. Používají se informace o stavovém kanálu CSI.

Také Irsko chce začít špehovat soukromou komunikaci. Tuto možnost mají dostat tajné služby, policie a ombudsman po posvěcení ze strany soudu. Monitorování komunikace v reálném čase má oficiálně, jako vždy, sloužit k boji se zločinem. Úprava stávajícího zákona Communications Act má kromě komunikačních appek zahrnout i satelity nebo chatovací nástroje ve hrách.

AMD se poprvé v historii v tržním podílu v dodávkách procesorů vyrovnalo Intelu. Oba mají v posledním čtvrtletí podíl zhruba 50 procent. Pokud bude trend pokračovat, AMD se svými Epycy Intel postupně přejede. Další ústup Intelu je v desktopových CPU. Problémy se kupí a kupí a zatím stále nebyl představen přesvědčivý plán, co s tím Intel chce dělat.





Intel v posledním kvartálu vykázal ztrátu 2,9 miliardy dolarů. Zároveň byly definitivně odpískány dříve plánované továrny v Německu a Polsku.

Norský fond spravující dva biliony dolarů hlavně z příjmů z ropy udělal experiment a svěřil investování umělé inteligenci. Produktivita měla vyrůst o 20 procent a ušetřilo se 200 milionů dolarů v nákladech na obchodování. Celé vlákno je zde.

Unikl seznam členů týmu, který Meta staví pro takzvanou superinteligenci. Zuckerberg potenciálním zájemcům z OpenAI a spol. nabízí i vstupní bonusy ve stovkách milionů dolarů. Každopádně v této elitní skupině by mělo být 44 odborníků, přičemž 50 procent z nich jsou Číňané. Roční platy mají dosahovat až na 100 milionů dolarů.

Proběhlo mistrovství světa v programování, respektive heuristice. Člověk zvládl porazit OpenAI, vyhrál bývalý zaměstnanec této organizace, Polák Przemysław Dębiak. OpenAI získala druhé místo, porazila dalších 10 programátorů. Kódilo se 10 hodin.

Jason Lemkin na X popsal své nepříliš dobré zkušenosti s vibe codingem, tedy programování pomocí AI. Rozepsal se o tvorbě aplikace přes službu Replit, kdy si AI začala vymýšlet a dokonce smazala produkční databázi.

Novým startupovým miláčkem pro tvorbu aplikací pomocí AI je švédský Lovable. Firma po osmi měsících od založení dostala investici 200 milionů dolarů a byla oceněna na 1,8 miliardy dolarů. Po ElevenLabs, Mistralu a několika dalších je to další evropská naděje v AI byznysu. Lovable umožňuje vytvářet aplikace bez programování, pouze skrze LLM příkazy. Nakupují se kredity na prompty a aplikace se připojuje na Supabase. Lovable zároveň dosáhlo na tržby 100 milionů dolarů (ARR). Jde tak o jednu z nejrychleji rostoucích firem v historii, překonala i OpenAI.

OpenAI bude platit Oraclu 30 miliard dolarů ročně za datacentra. Oraclu se podařilo naskočit na vlnu investic do GPU a datacenter pro hladové jazykové modely a stává se z něj jeden z nejvýraznějších hráčů. A opět se ukazuje, jak finančně náročný tento byznys je. OpenAI každopádně ročně, údajně už zpracovává 2,5 miliardy promtů denně. Sam Altman doplnil, že OpenAI letos bude mít v chodu milion GPU.

Naopak dříve oznámený velkolepý projekt Stargate za 500 miliard dolarů výrazně brzdí ambice. Alespoň prozatím. Trump chtěl s OpenAI a SoftBankem postavit AI infrastrukturu za obrovské peníze s tím, že 100 miliard dolarů se investuje “okamžitě”, aktuálně se ale chystá pouze menší datacentrum v Ohiu. Doporučují knihu Gambling Man popisující majitele SoftBanku Masayoshi Sona, který měl vždy velké ambice a projekty, ale zase tolik jich nevyšlo.

Americká vláda představila akční plán pro umělou inteligenci. Závěr je jasný, USA chtějí strategickému oboru dominovat, platí to pro dodávky čipů, infrastrukturu i vzdělávání. Jedním z cílů je deregulace, aby se obor mohl rozvíjet. To hlavní shrnuje Česká asociace umělé inteligence, která strategii USA dává do kontrastu s regulovanou Evropou. My teď řešíme hlavně AI Act:

Do Číny se během tří měsíců po uvalení amerických restrikcí propašovaly AI čipy od Nvidie za miliardu dolarů. Financial Times popisují, že se daly sehnat i aktuální B200. Krátce poté, co Trumpova administrativa zakázala vývoz okleštěných a pro Čínu určených čipů H20, v Číně vznikla nová firma, která řešila objednávky B200 a která má mezi partnery Alibabu, Baidu nebo ByteDance. Trump nedávno zákaz dovozu H20 zrušil, aby Nvidia mohla dodávat a nepřišla o tržní podíl. Podmínkou ale je, že Čína zpřístupní vzácné přírodní materiály.

Startup Hailo vypouští na trh druhou generaci svého AI čipu Hailo-10H. Zvládat TOPS (INT4) a 20 TOPS (INT8) při spotřebě 2,5 wattu. Jde o vyzyvatele pro Nvidia Jetson.

Ambiciózní AI čipy má také jihokorejská firma FuriosaAI, která nabídla odkupní nabídku od Mety za 800 milionů dolarů. Furiosa nyní získala partnera v podobě LG. Společně chtějí hrát důležitou roli v ambicích Jižní Koreji v AI.

Nvidia CUDA nově bude podporovat procesory RISC-V. Ty jsou alternativou k x86 a ARMu. Nvidia zřejmě tento krok dělá kvůli Číně, kde je RISC-V na vzestupu, protože je tento standard otevřený a není pod sankcemi. RISC-V u nás vyvíjí Codasip, který je na prodej:

Cloudflare měl v noci z pondělí na úterý globální výpadek. Dotkl se také veřejného resolveru 1.1.1.1. Firma uvedla, že je to důsledek špatné konfigurace, nešlo tedy o útok.

Servery SharePoint podle Microsoftu napadli Číňané. Konkrétně státem podporované subjekty Violet Typhoon, Linen Typhoon a dále Storm-2603. Zneužity byly zranitelnosti CVE-2025–53770 a CVE-2025–53771. Problém se týká SharePointu provozovaného na vlastních serverech, ne u Microsoftu v cloudu. Napadeny měly být i některé americké vládní instituce, obětí jsou nicméně stovky. O zranitelnosti informuje také NÚKIB.

Microsoft zaměstnával softwarové inženýry v Číně, kteří měli na starost cloudové systémy pro americké ministerstvo obrany. To se pořád mluví o bezpečnosti dodavatelského řetězce, bezpečných dodavatelích a tak dále a pak se objeví toto. Microsoft uvedl, že už Číňany odstřihl a že udělal změny, aby se to neopakovalo. AWS zase zavřela AI laboratoř v Číně.

Čínsko-americký inženýr se přiznal, že ukradl duševní vlastnictví dvou amerických elektronických společností. Šlo o 3 600 dokumentů, které uložil na přenosné disky. Technologie se týkaly raket či letadel. Může dostat až 10 let.

Europol zatkl administrátora slavného ruského kriminálního fóra XSS. Zadržen byl na Ukrajině. Doména byla sundána. Na XSS se prodávala kradená data, hackovací software, ransomware a další libůstky.

Tchaj-wan plánuje několik projektů, které mají vygenerovat 510 miliard dolarů v ekonomické hodnotě do roku 2040. Souvisí s umělou inteligencí, kde ostrov hraje silnou roli díky čipům či výrobě serverů. Více o této dominanci v naší reportáži:

WhatsApp pro Windows už nebude nativní aplikace. Meta testuje webovou verzi obalenou tak, aby běžela jako appka. To už se přihodilo Messengeru, což mimo jiné mělo vliv na zvýšenou žravost systémových prostředků.

Intel zaříznul vývoj Clear Linuxu, nejrychlejší linuxové distribuce. Jde o další z důsledků obřích problémů, do nichž se podnik dostal. Propouští se velké objemy lidí a došlo právě i na vývojáře Clear Linuxu.

Čtvrtletní tržby majitele Googlu se blíží 100 miliardám dolarů. Číslo Alphabetu v druhém kvartálu meziročně vyskočilo o 14 procent na 96,4 miliardy dolarů. Zisk si polepšil o 19 procent na 23,6 miliardy. Google Cloud přidal 32 procent. Letošní plán kapitálových výdajů je 85 miliard dolarů, žene to i právě Google Cloud a poptávka po AI.

Broadcom se bude snažit narušit silnou pozici InfiniBandu. Technologie od Nvidie (akvizice Mellanoxu) rychle roste, vůči čemuž má Broadcom přijít s Tomahawkem Pro.

Amazon koupil startup Bee. Ten vyvíjí chytrý náramek ve stylu Fitbitu, který nahrává všechno, co jeho nositel řekne. Uvidíme, co s tím má Amazon za úmysly.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: