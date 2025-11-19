Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, zaznělo na mediální debatě. Svět médií čím dál víc mění i AI

Pozvání do hodinové debaty přijali Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova, Matěj Hušek, člen představenstva společnosti Seznam.cz, Vít Nantl, generální ředitel Vltava Labe Media a Libuše Šmuclerová, předsedkyně dozorčí rady Czech News Center.
Právě ta v úvodu debaty zmiňovala, jak čím dál víc složitější je pro média bojovat proti hegemonům jako jsou americké společnosti Meta, pod kterou spadá například sociální síť Facebook, nebo Alphabet, vlastník Google.„Jejich postavení nedokázal rozbít ani americký trh, pro nás je to každopádně největší výzva. Líbí se mi termín, který jsem v jejich souvislosti nedávno slyšela a který označil obě firmy za chronické monopolisty,“ uvedla Šmuclerová.
Tady je část záznamu debaty:
Obě firmy totiž odčerpávají z online trhu většinu inzerce, zároveň ale podle Šmuclerové parazitují na obsahu jiných. S tím souvisí ostatně i nedávné spuštění Google Overviews, tedy shrnutí s pomocí umělé inteligence, které využívá data stažená z internetu. Moderátor debaty Filip Rožánek při této příležitosti připomněl, že některým webům klesla návštěvnost až o třetinu.
Vít Nantl z vydavatelství Vltava Labe Media, pod které spadá třeba Deník.cz, nicméně řekl, že v jejich případě zatím výrazný pokles návštěvnosti nenastal. „My jsme poměrně diverzifikovaní co se týká návštěvnosti. U zpravodajské části si zatím čtenost držíme nebo i rosteme. Nezpravodajský obsah ale přehledy od AI postižený nepochybně bude,“ zmínil Nantl.
Podle něj se média budou muset soustředit na jiné způsoby, jak si pozornost čtenářů udržet. „Musíme se snažit je upoutat přes newslettery a přes notifikace. Také si nemyslím, že se lidé vzdají svého zvyku sledovat informace přes sociální sítě. Přehledy AI tvoří jen část návštěvnosti,“ dodal.
Na debatě se probíraly například i koncesionářské poplatky, budoucnost streamovací platformy Oneplay nebo zda společnost Seznam zavede někdy placený obsah i pro svou zpravodajskou část. Celý záznam debaty si můžete zakoupit zde.
