Český ajťák prodal další startup do USA, Rusko spouští povinnou náhradu WhatsAppu, EU zabila bootloader

Českému ajťákovi se to zase povedlo. Američanům prodal svůj druhý startup. Adam Skotnický nejdříve prodal firmu TCP Cloud zabývající se OpenStackem do rukou Mirantisu. Teď prodal startup Taikun umožňující jednodušší chod Kubernetes, kupcem je americká Cloudera specializovaná na Hadoop. Ta dříve byla na burze, velkým investorem byl Intel, nyní je ale vlastněná velkým fondem KKR. TCP Cloud má silné dědictví. Jakub Pavlík, druhá klíčová osoba, už pomohl prodat dva startupy a na třetí nedávno získal velké množství peněz.
Rusko spouští komunikační aplikaci Max, která bude povinně nainstalovaná na každém zařízení státních zaměstnanců. Stát se tak má od září. Tento krok navazuje na snahy nepoužívat západní služby typu WhatsApp. Aplikaci vyvíjí firma VK, která například provozuje Vkontakte, ruskou alternativu k Facebooku. Rusko postupně utahuje šrouby nad digitálním prostorem, nedávno byl třeba schválen zákon umožňující pokutovat lidi za hledání informací.
Evropská regulace v podstatě zazdila alternativní operační systémy místo Androidu. Nová směrnice uvádí, že chytré telefony od srpna musí blokovat instalaci neautorizovaného softwaru a ověřovat integritu. To má dopady na bootloader, tedy tedy zaváděcí program startující ještě před operačním systémem. Právě odemčený bootloader umožňuje nahrávat jiné systémy, respektive alternativní ROM. Problém je ale složitější. Evropská komise neaktivovala část týkající vynucení integrity softwaru. Jsou zde tedy obavy z toho, že si výrobci problematiku vyloží účelově a bootloadery budou zamykat právě s odkazem na novou regulaci, což už učinil Samsung.
OpenAI otevře první datové centrum v Evropě. Projekt Stargate Norway bude umístěn v Norsku, spolupracovat na něm budou firmy Nscale (Velká Británie) a Aker (Norsko). Půjde o joint-venture. Na začátku se počítá s 20 MW, do budoucna je možných až 230 MW až 290 MW. Do konce roku 2026 má běžet 100 tisíc GPU od Nvidie.
Ve Varšavě vznikne nové 100MW datacentrum. Postaví ho společnost Switch Datacenters. Stavba začne začátkem příštího roku, s dokončením se počítá v roce 2027. V Polsku jde o další velký nový projekt, u Poznaně brzy odstartuje největší AI datacentrum v regionu. Technologie od Nvidie dodají Češi.
Staré elektrárny v Evropě by mohla čekat revitalizace a nový život v éře umělé inteligence. Američtí giganti se o tyto projekty zajímají, protože potřebují v Evropě stavět AI datacentra a tedy stabilní přísun elektřiny. Možné projekty se točí kolem firem jako RWE, Engie nebo Enel.
Cloudflare nachytal Perplexity při nekalých praktikách pro získávání informací. Perplexity, vyhledávač postavený na AI, který je například zdarma nabízen zákazníkům českého T-Mobilu, ignoruje zakázy pro AI crawlery v robots.txt a dále maskuje “totožnost” svých botů, pokud jsou explicitně blokování, a mění IP adresy. Aktivity odhalil Cloudflare, který nyní Perplexity blokuje. Pravidla kolem dolování dat pro AI kromě jiného řeší nový kodex EU, Perplexity ho nepodepsala. Seznam své aktivity v této oblasti nekomentoval.
Facebook koupil VPN aplikaci, aby skrze ní špehoval uživatele a bojoval s konkurencí. Šlo o appku Onavo, která po akvizici začala routovat internetový traffic přes servery Facebooku, kde docházelo ke sbírání citlivých informací. Facebook díky tomu mohl vidět například rostoucí popularitu konkurence jako Snapchat, následně docházelo k prolamování šifrování této služby. Následně Zuckerberg nabídl odkup za tři miliardy dolarů.
Epic Games vyhrála důležitý soudní spor s Googlem. Google musí povolit distribuci alternativních obchodů s aplikacemi, umožnit jim přístup ke službám Google Play a nesmí nutit vývojáře používat platební systém Googlu. Je možné, že se Google opět odvolá, teď už by to šlo k nejvyššímu soudu v USA.
AI model Genie 3 od Googlu umožňuje z textového zadání vygenerovat virtuální světy, v nichž se můžete pohybovat. Zatím zvládá obsah pro pár minut takového vyžití. Systém nicméně dokáže simulovat i situace a zážitky, které mu nastavíte. Vypadá to jako slibný začátek pro generování virtuálních prostor pro naše VR headsety.
JetBrains představili nástroj Kineto pro vibe coding. Jde o další příspěvek do rozšiřujícího oboru, kdy LLM na základě testových příkazů generují aplikace bez znalosti programování. Kineto je zatím v preview verzi, je nutné požádat o přístup.
Programovací AI agent Jules od Googlu už je k dispozici v ostré verzi. Postaven je na modelu Gemini 2.5 Pro, propojen je s GitHubem.
OpenAI už má údajně hodnotu 300 miliard dolarů. Firma nabrala dalších 8,3 miliardy dolarů. Organizace by měla mít roční tržby kolem 12 miliardy dolarů a 700 milionů aktivních uživatelů týdně. Stále ale pálí obrovské prostředky kvůli investicím do datacenter a karet od Nvidie.
Amazon Web Services poprvé nasazuje modely OpenAI. Jde o nové otevřené verze modelů, pracovat s nimi lze přes Bedrock a SageMaker AI. Amazon nemá s OpenAI tak dobré vztahy, protože OpenAI úzce spolupracuje s Microsoftem a Azure. AWS místo toho investuje do Anthropicu.
Ciscu unikly informace o jeho zákaznících umístěné v CRM. Útočníkům se podařil vishingový útok, tedy phishing přes telefonní hovor.
Apple nakonec investuje 600 miliard dolarů do výroby v USA. Původně šlo o 500 miliard, teď přibylo dalších 100 miliard dolarů. Tlak Trumpovy administrativy zabral. V USA se budou produkovat lasery VCSEL (třeba Face ID), ochranná skla nebo se bude řešit recyklace magnetů. Firma investuje do produkce firem jako Broadcom, GlobalFoundries, GlobalWafers, Texas Instruments, Amkor nebo TSMC a Samsung (jejich továrny v USA).
Trump zavede stoprocentní clo na dovážené čipy do USA. Ovšem to se nebude vztahovat na firmy z oboru, které investují či plánují investovat v USA. To znamená, že třeba Samsung a TSMC jsou mimo tato cla, takže si firmy jako Nvidia nebo Apple mohou oddechnout. Problém ale budou mít jiní dodavatelé, které to má motivovat k investicím na americkém území. Původně se čekalo plošné clo 15 až 25 procent.
Donald Trump volá po odvolání šéfa Intelu. Lip-Bu Tan je ve funkci teprve chvilku, rozjel další kolo vyhazovů, zastavil výstavbu továren v Polsku a Německu nebo začal vyčleňovat některé sekce. Trump vyslyšel volání některých hlasů, že Lip-Bu Tan je riziko pro bezpečnost, protože historicky působil ve 40 čínských firmách (byl investorem do polovodičových projektů). Šéfoval rovněž firmě Cadence, což je jeden ze dvou hlavních dodavatelů softwaru pro návrh čipů (EDA). Cadence nedávno byla potrestána pokutou, když pod vedením dnešního šéfa Intelu dodávala čínské armádě. Zajímavé, ale problémem Intelu není šéf dříve spolupracující s Číňany, ale léta podinvestovaný vývoj, špatná rozhodnutí, dolování dividendy, zneužívání dominantního postavení a tak dále.
Microsoft ukončí Windows 11 SE. Konkrétně v říjnu příštího roku zařízne jeho podporu. Windows 11 SE byly reakcí na popularitu Chrome OS v některých oblastech, třeba školství. Jde o omezený systém bez podpory tradičních aplikací, spustit lze pouze takzvané progresivní webové appky. Koncept neuspěl.
Evropská satelitní společnost Eutelsat hlásí rychlý růst tržeb ze svých LEO satelitů. Je za tím snaha Evropy redukovat závislost na Starlinku. LEO byznys Eutelsatu v posledním roce vyskočil i 84 procent na 187 milionů eur z celkových 1,2 miliardy eur.
Vyšel Proxmox Virtual Environment ve verzi 9.0. Jde o stále oblíbenější virtualizační open source alternativu k VMwaru, který pod novým majitelem hodně zdražil a změnil podmínky. Devátá verze je postavená na Debianu 13. Dále je zde zálohovací Proxmox Backup Server 4.0.
SanDisk nabízí SSD s kapacitou 256 TB. Používají se 3D NAND QLC čipy s 218 vrstvami a PCIe 5.0. Nabízeny budou pouze formáty E3 a U.2, takže nic pro běžné počítače.
Je zde specifikace PCI Express 8.0. Technologie bychom se měli dočkat v roce 2028 s tím, že nadále bude zpětně kompatibilní. Rychloz se mezigeneračně opět zdvojnásobí, což znamená 1 TB/s při 16 linkách a 512 GB/s při osmi linkách (tedy 256 GT/s).
Novým platinovým sponzorem Godotu jsou JetBrains. Godot je open source herní engine, alternativa třeba pro Unity. JetBrains všichni znají, sídlo mají v Praze, platí u nás velké daně a vyvíjí programátorské nástroje typu IntelliJ IDEA.
AMD má nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. V druhém kvartálu se dostaly na 7,7 miliardy dolarů, meziročně je to o 32 procent více. Čistý zisk dělal 872 milionů dolarů. Daří se hlavně serverovým procesorům Epyc a počítačovým Ryzenům, v obou segmentech AMD značně zatápí Intelu. Jinak zisk by byl vyšší, AMD ale musela odepsat 800 milionů dolarů kvůli AI čipům MI308 určených pro čínský trh. Tam kvůli sankcím nešlo dodávat, teď už to USA zase povolují. Herní segment vyrostl o 73 procent, nové Radeony uspěly.
AMD vydala grafické karty Radeon RX 9060 určené pro Full HD, nebudou ale běžně dostupné. Pořídit je bude možné pouze v hotových sestavách vybraných výrobců. 9060 je o něco slabší verze normálně prodávané 9060 XT, jde o alternativy k Nvidia GeForce RTX 5060, respektive 5060 Ti.
TSMC odhalila interní špionáž. Největší zakázkový výrobce čipů světa se musel potýkat s dnes již bývalými zaměstnanci, kteří měli vynášet informace o 2nm výrobních procesech. Na Tchaj-wanu zadrželi tři osoby kvůli porušení zákona o národní bezpečnosti. Bezpečnost ostrova je s hi-tech výrobou čipů úzce spjatá, brání to totiž v čínské invazi, respektive to nutí USA k obraně Tchaj-wanu. Tchaj-wan také vyšetřuje 16 čínských firem snažících se přetahovat polovodičové talenty. To je ze strany Číny běžná praxe s tím, jak se po sankcích snaží osamostatnit. A v USA zase zatkli dva Číňany pašující AI čipy do Číny.
Vynášení informací ale řeší i v Číně. Čtrnáct bývalých zaměstnanců Huawei si odneslo dokumenty kolem čipů a založilo startup Zunpai Communication Technology. Hříšníkům hrozí vysoké pokuty, případně vězení.
Google přestal podporovat 50 organizací zabývajících se diverzitou a inkluzí (DEI). Nejenom big tech dřív do těchto neziskovek posílal dost peněz a zároveň najímal zaměstnance na základě diverzity, s nástupem Trumpa se od toho ale začalo ve velkém opouštět.
Figma vstoupila na burzu NYSE. Tržní hodnota populárního designérského nástroje se pohybuje okolo 44 miliard dolarů.
SAP kupuje firmu SmartRecruiters. Jde o nástroj pro HR oddělení, integrován bude do současné HR nabídky SAPu. SmartRecruiters v minulosti nabrala dost peněz, oceněna byla na 1,5 miliardy dolarů.
