CETIN založil další firmu a ještě více zesílí, bývalý šéf státního IT pomáhá nové pojišťovně, novinky Applu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
PPF opět expanduje v telekomunikacích. V portfoliu má novou firmu, založila ji s méně známým partnerem. CETIN založil novou společnost CETIN Digital tSM. Vlastní ji z 51 procent, zbytek má společnost DataLite. Ta je známá softwarem tSM pro obsluhování procesů a funkčnosti kolem telekomunikačních sítí (OSS/BSS). Jde o objednávkový systém, účtování, konfiguraci a aktivaci služeb, evidenci hardwaru a tak dále. Mezi zákazníky tSM patří T-Mobile, Slovanet nebo Telco Pro Services (ČEZ). CETIN tak ještě více roztahuje křídla na tuzemském trhu. Firma zároveň začala více využívat spolupráci joint-venture. Už dříve skrze v minulosti vyčleněnou Novou optiku rozjela dvě regionální stavební firmy s tamními partnery. O2 zase kupuje Ness Czech a posílí v IT. Obě firmy spadají pod PPF.
Do Česka míří nová pojišťovna. Převezme činnost ztrátové Youplus a fungovat bude z mobilní aplikace. Maďarská CIG koupila aktiva lichtenštejnské Youplus v Česku a na Slovensku a příští rok chce rozjet mobile-first životní pojištění. Technologii na pozadí dodává společnost Asseco Central Europe, která spadá pod polskou skupinu Asseco (v Česku má ještě Asseco Solutions, dodavatele Heliosu). Asseco Central Europe v Česku řídí Vladimír Dzurilla, bývalý vládní zmocněnec pro digitalizaci a ředitel dvou státních IT podniků.
Nejhodnotnější firma světa nasadila českou technologii. Nvidii pomáhá trénovat roboty budoucnosti
Uživatelé kryptopeněženek Ledger přišli o 93 milionů dolarů. Dodavatel pod názvem CryptoBillis zřejmě nakoupil originální peněženky a instaloval do nich LTE modem a eSIM. Když jsou generovány klíče, implantát je zaznamená a přes modem pošle pryč. Produkt od CryptoBillis vypadá jako nový a originální. Problém se týká uživatelů v jihovýchodní Asii a opět ilustruje, jak důležité je zabezpečení dodavatelských řetězců.
Meta vydává vlastní frontier modely Muse Wonder. Jde o doplnění předchozího Sparku určeného pro rychlé odpovědi a reakce. Novinka má mít podobné vlastnosti jako Fable 5.1 nebo GPT-6 Astra. Modely jsou k dispozici přes API za čtyři dolary za milion vstupních tokenů a dvacet dolarů za milion výstupních. Další detaily jsou tady.
Alza začala prodávat počítače za 17 milionů. Jsou určeny pro provoz umělé inteligence
AI model Gemini 4 Argon od Googlu je k dispozici. Použít lze API, AI mód ve vyhledávání nebo předplatné Google AI. Zaváděcí cena jsou dva dolary za milion vstupních a deset dolarů za milion výstupních tokenů.
Google vydává nástroj AI Edge Foresight. Umí zaznamenávat poznámky z mluveného slova. Funguje plně offline na modelu EmbeddingGema 2.
Google nově umožňuje rozjet aplikace udělané přes vibe coding na Google Play v rámci vašeho privátního prostoru. Využít lze Google AI Studio.
Oblíbený český program na e-maily přichází v nové verzi. Je rychlejší, má AI a drží data v tajnosti
Roční tržby OpenAI mají být o 20 miliard dolarů nižší, než se předpokládalo. Místo 70 miliard dolarů je to kolem 50 miliard. Firma to sdělila investorům. Je to velký a rychlý růst, byť tyto příjmy stále zdaleka nestačí na masivní investice, stejně jako u Anthropicu a dalších. Anthropic měl zase čtvrtletní tržby 16,8 miliardy dolarů. Šlo o třetí kvartál, v tom prvním to dělalo 4,7 miliardy dolarů.
Projekt ArtCraft se rozrůstá jakožto alternativa aplikací Adobe zdarma, vytvořená pomocí AI. Už jsou k dispozici náhrady Photoshopu, Illustratoru, Premiere, ale i CADu a dalších. Chybí třeba profesionální AI funkce, ale základ běží a uvidíme, kam se to dostane a jaké dopady na byznys Adobe a dalších podobné snahy budou mít.
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Anthropic zdarma nabízí nástroj pro testování zranitelnosti softwaru. Jmenuje se OSS Scanner a slouží pro testování open source nástrojů. Využívá se nejmodernější model Claude.
Linus Torvalds se rozpovídal o využívání AI při programování. Je zastáncem a optimistou. AI mu například pomáhá ve věcech, v nichž není moc dobrý. Zároveň nezkušeným vývojářům umožňuje dělat na něčem, co má smysl.
Nvidia údajně přeruší či ukončí výrobu grafických karet GeForce RTX 5090. Čipy GB202 chce alokovat do profesionálních karet a AI akcelerátorů. 5090 dnes sice stojí asi 160 tisíc korun, ale i tak jsou datacentra a spol. více lukrativní. Každý wafer by tak přinesl vyšší zisky. Náhradou pro běžné lidi a hráče by údajně mohla být RTX 5080 s 24 GB VRAM.
AMD ukázalo nový AI rozvaděč Helion. Postavený je na otevřeném Open Compute Projectu. V racku lze mít až 128 procesorů Epyc 9996 (Venice), každý s 256 jádry Zen 6. Připojit lze akcelerátory Instinct MI350P. Rack je určený pro agentní systémy. Přednáška AMD z OCP Summitu je zde.
Šéfka AMD Lisa Su obdržela americkou národní medaili za vědu. Jde o nejvyšší tamní vyznamenání pro vědce a inženýry. Je to zasloužené, AMD za její éry prošle velkým obratem a firma před krachem dnes patří mezi nejhodnotnější na světě.
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Intel představil novou generaci AI akcelerátorů. Jde o generaci Crescent Island určenou pro inferenci. Nejvýkonnější model má 32 jader Xe3P, 256 jader XMX pro maticové výpočty a paměť 480 GB LPDDR5X. Karty jdou chladit vzduchem spotřeba je 350 wattů.
Microsoft chystá novou generaci svého AI čipu Maia. Půjde o model Maia 300, k dispozici bude ve formě racků do cloudu Azure. Technické detaily jsou zde. Čip bude mít 288 GB paměti HBM4, až 18 TB/s, spotřebu 950 wattů a do jednoho racku se vejde 96 kusů. Celý cluster může mít kolem 12 tisíc těchto akcelerátorů. Novinka se bude vyrábět 2nm procesem TSMC.
Globální prodeje osobních počítačů spadly o 21 procent. Jde o třetí kvartál a pokračující trend. Důvodem je vysoká cena pamětí, s čímž souvisí i vysoká cena hardwaru včetně jeho mnohdy špatné dostupnosti.
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Nokia prodává divizi privátních sítí. Kupcem sekce Enterprise Campus Edge (ECE) je private equity společnost Aurelius. Nokia nebyl s tímto druhem byznysu příliš spokojená, deklaruje kolem 900 zákazníků. Aurelius to bude chtít nakopnout. U Nokie teď vidíme hlavně investice do optiky kolem AI datacenter a uvidíme, jak vyjde špás s Nvidií ohledně AI-RAN.
Apple představil nové produkty pro chytrou domácnost. Spojuje je Siri AI. Homeview je nové zařízení s displejem a reproduktorem, umístit ho lze kamkoliv. Dále jsou zde nová Apple TV 4K, další generace chytrého reproduktoru HomePod mini a Apple Home Collection zahrnující třeba zvonek.
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Microsoft Defender je nově k dispozici pro Linux. Zatím ve formě testovací veřejné verze. Nástroj zahrnuje EDR, antivir, správu zranitelností a další funkce.
Na mrazáky v evropských obchodech je veden kybernetický útok. Dochází k nastavení odmrazování, což způsobuje velké škody na zkažených potravinách. Jde o produkty dánské společnosti Danfoss. Tyto stroje jsou připojeny do sítě a tisíce z nich jsou vidět na Shodanu s výchozím přihlašováním.
Mobilní vysílač teď jde složit do kufru a rozjet za pár minut. Novinka může zachraňovat Česko v krizích
Tvůrci české hry Factorio zveřejnili modely zdarma pro 3D tisk. Jde o spolupráci s Prusa Research. 247 modelů od Wube Software je k dispozici na Printables.
Microsoft představil malý ovladač Xbox Nano Controller. Je kompaktní a snadno přenositelný, vhodný třeba pro děti. Předobjednávky už běží, cena je 1 299 korun, dostupnost od čtvrtého listopadu.
Český konkurent ChatGPT získal statisíce uživatelů a bude mít nové funkce. Co už za vás vyřeší?
Lobby velkých amerických technologických firem upozorňuje Evropu před nepoužíváním jejich technologií. Prý by se náklady v příštích deseti letech vyšplhaly na 115 miliard eur. Evropská komise odhadovala 18 miliard eur. V Evropě sílí tlak na nasazování lokálních alternativ a open source, v některých zemích už se tak děje.
Meta chce komprimovat paměť RAM. Jde o technologii CRAM, která by mohla snížit nároky na velikost RAM, což je s dnešními cenami vítané. CRAM má přinést hlavně mnohonásobnou rychlost čtení.
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Na trh míří modernizovaná replika legendárního Atari 800XL. Má HDMI nebo mechanickou klávesnici. Autorem je firma Retro Games, která k tomu má licenci. Součástí je i USB a 25 integrovaných her. Předobjednávky už jedou za cenu 219 dolarů.
GlobalFoundries získala prestižní zakázku pro TSMC. Pro tchajwanského giganta bude vyrábět křemíkové interposery pro pouzdřící technologii CoWoS-S. To je důležité mimo jiné pro AI čipy. Jde o obchod za dvě miliardy dolarů. Bohužel se to netýká evropské továrny Globalfoundries v nedalekých Drážďanech (kde firma také investuje), ale v té v New Yorku.
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Vyšel operační systém LineageOS 24. Postaven je na Androidu 17. Jinak ve výchozích aplikacích přibyl například Canvas, nástroj pro úpravy obrázků.
Windows Update bude rotovat certifikáty. Stane se tak mezi 17. květnem a 19. Červnem 2027. Je lepší se připravit předem. Uživatelé s Windows 11 25H2 už certifikáty mají.
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Googlebook OS jde rozběhat na počítač Mac s čipy Apple Silicon. Je to ovšem řešené skrze virtuální stroj. Uvidíme, jak projekt půjde do budoucna. Například Asahi přináší na Macy Linux.
Vyšel Firefox 158 s podporou JPEG XL. Respektive tento formát je zapnutý ve výchozím nastavení. Opravena také byla řada chyb.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: důsledky kompromitace registrů .gh .sl a .as
- WebGL: tvorba 3D grafiky a zobrazení 3D scén
- Ext4 i XMPP se stále rozvíjejí a AI pomáhá lékařům, zápisky z LinuxDays
- Sto měsíců s Haswellem: ještě běží, ale už se pomalu zadýchává
- Recenze kancelářského balíku IceWarp: Jaká je česká alternativa k Microsoftu 365 a Google Workspace?
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