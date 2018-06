 »  Co nabízí televizní služba Comcast Xfinity TV a její multimediální platforma X1

Platforma X1 je hlavní distribuční služba pro video obsah, dodávaný jak všemi součástmi korporace, tak i externími partnery. Je do ní integrována videotéka Netflix (uživatelský účet u Netflixu nutný), přímý přístup do YouTube a také hudební služba Pandora. Samozřejmostí je i obsáhlá VOD videotéka. K ovládání platformy (přes přístroje, které to umožňují) lze použít i hlasové ovládání, nabízeny jsou dvě varianty ovladačů se zabudovaným mikrofonem.

Netflix na platformě X1.

Stránka aplikací.

Dálkový ovladač se zabudovaným mikrofonem.

Hardware

Platformu X1 lze v současné době najít na více přístrojích, pronajímaných společností.

Popis přístrojů a podporovaných funkcí poskytnou následující tabulky:

Přístroje s DVR a místním úložištěm.

Přístroje s Cloud DVR.

Používané modely dálkových ovladačů (popis níže).

Pace XG1

Arris XG1

Čelní pohled.

Pohled dovnitř.



Arris XG1v4

Box XG1v4 od Arrisu je v současné době nejnovějším DVR přístrojem platformy X1. Jako hlavní (master) přístroj spolupracuje s beztunerovými boxy Xi a XiD. Má 6 tunerů, podporuje 4K rozlišení a obsahuje 500 GB pevný disk.

Firemní prezentace – zadní pohled.

Předprodukční verze měla ještě micro USB pod HDMI vstupem, který nebyl ve finální verzi zachován.

Pohled dovnitř přístroje.

Základní deska boxu – vrchní strana.

Základní deska boxu – spodní strana.

Detailní pohled na box

Pace / Samsung XG2v1 (bez DVR)

Společnost Comcast uvedla na trh také i boxy bez lokálního DVR úložiště, buď pro nenáročné klienty nebo jako přídavné boxy do domácí sítě s DVR boxem XG1 jako centrem. Ve verzi v1 od dodavatelů Samsung a Pace, ve verzi v2 přibyl ještě třetí, společnost Cisco. Boxy XG2 podporují funkci tzv. Cloud DVR, kde klient dostává další vymezený prostor pro své nahrávky.

XG2v2 (bez DVR)

Přístroj od společnosti Cisco.

Přístroj od Pace – přední a svrchní pohled.

Přístroj od Pace – zadní panel.

Přístroj od Samsungu – zadní panel.

Pohled dovnitř – Pace.

Pohled dovnitř – Samsung.

Xi / XiD modely

Modely s označením Xi (XiD) nejsou plnohodnotné boxy, jsou to pouze internetoví klienti bez vlastního tuneru. Pro služby živého vysílání používají jeden z tunerů master boxu X1, nahrávky zadané přes klienty jsou ukládány do cloudu. Připojeny jsou v domácí síti přes MoCA nebo s použitím Wi-Fi, kdy je nutný hardware Xfinity, popisovaný v první části článku.

Xi3

Zakázku společnosti Comcast si rozdělilo více známých výrobců elektroniky. Jmenujme notoricky známý Arris, dále Humax, Technicolor nebo Pace.

Zadní panel přístroje – verze společnosti Pace.



Zdroj: Geoff Baldwin, IDEO.org Jedna z designových verzí.

XiD

Model s označením XiD (opět od různých výrobců) je IP klient s integrovanou podporou Dolby Digital Plus, uvedený na trh zhruba rok po modelu Xi3. Stejný design jako model XG2.

Nahoře XG2, dole XiD.

Zadní panel přístroje.

Xi5

Pod označením Xi5 (a následně i Xi6) byla společností na trh uvedena zcela nová generace klientů, používající ke komunikaci Wi-Fi připojení v pásmu 5 GHz. Přístroje jsou v novém jednotném designu Xfinity, prvně použitém pro Arris XG1v4. Model Xi5 pochází od Pace.

Pohled na přední i zadní panel.



Foto: FCC, database extract Pohled dovnitř.

Přístroj je designován jako sekundární box k primárnímu X1, který nelze použít samostatně. Komunikace v domácí síti primárně přes Wi-Fi, lze však použít i RJ-45 kabel.

Podporuje skrytou instalaci

Maximální rozlišení 1080p (podpora 4K je až u Xi6)

Maximálně dva klienti na jeden uživatelský účet

Spolupracuje výhradně s Xfinity hardware, zařízení třetích stran nejsou podporovány

Podporuje veškeré aplikace jako primární X1 box

Popis signalizací stavu přístroje (stavová LED pod logem Xfinity).

Zadní panel a umístění tlačítka WPS na spodní straně.

Zadní panel a porty (za zmínku stojí napájení přes USB typu C).

Xi6

Budoucí přírůstek do rodiny boxů Xfinity. Celým označením Xi6-A, neboť jeho výrobcem je společnost Arris. Aktuálně prochází poslední fází testování.

Podle uvolněných informací jde opět o IP klienta, velmi podobného Xi5. Xi6 má podporu 4K, kodeku H.265 / HEVC a je také HDR kompatibilní.

Přední pohled.



Foto: FCC, database extract Základní deska

Dálkové ovladače

Základní ovladač XR 2

Základní ovladač Xfinity dodávaný ke starším modelům přístrojů, bez podpory hlasového ovládání platformy X1.

Dálkový ovladač XR5 1. generace

Dálkový ovladač XR5 první generace je podsvícenou variantou modelu XR2, provedenou v odlišném zbarvení.

Dálkový ovladač XR5 2. generace

Nová generace ovladače XR5 s podsvícenými tlačítky, funkcí kontroly stavu baterií, podporou Aim Anywhere a nově přidanými vyhledávacími funkcemi.

Dálkový ovladač XR11 s hlasovým ovládáním

První model dálkového ovladače s hlasovým ovládáním a podsvícenými tlačítky. Podporuje RF funkci Aim Everywhere (skrytá instalace boxu). K párování ovladače s X1 boxem a připojenou TV dochází automaticky, bez zadávání kódů. Podporuje rovněž OTT aktualizaci software a má funkci (a dedikované tlačítko) TV Input Key pro volbu vstupu na TV přijímači.

Dálkový ovladač XR15 s hlasovým ovládáním

Nejnovější model dálkového ovladače s hlasovým ovládáním a podsvícenými tlačítky. Podporuje RF funkci Aim Everywhere (skrytá instalace boxu). K párování ovladače s X1 boxem a připojenou TV dochází automaticky, bez zadávání kódů. Podporuje rovněž OTT aktualizaci software a má funkci (a dedikované tlačítko) TV Input pro volbu vstupu na TV přijímači. Nově jsou sloučena tlačítka „TV Power“ a „All Power“ do jediného s označením „Power“.

Funkce tlačítek A – D: A – nápověda (Help)

B – nastavení dostupnosti (Accessibility Settings)

C – Vstup do sportovní aplikace (Sports App)

D – mazání nahraných pořadů (Delete Recordings), jednotlivé i vícenásobné)

Televizní platforma Xfinity X1

Po představení hardware si nyní představíme uživatelské rozhraní (GUI) samotné televizní platformy X1. Začínáme u prvního, co nám box po zapnutí nabídne – hlavní menu…

Nyní si popíšeme jednotlivé položky menu:

Xfinity X1 je „Entertainment Operating System™“, tedy komplexní zábavní platforma, která dodává divákům interaktivní televizní zážitek.



Obsahuje pokročilého programového průvodce (EPG)…

…inteligentní vyhledávání…

…úložiště nahrávek (buď lokální nebo cloud)…



… a vlastní mobilní aplikaci pro stream videa.



Hlavní devizou je ovšem hlasové vyhledávání…





… a integrovaná videotéka Netflix.







Dále zde naleznete hudební aplikaci Pandora…

… integrovaný YouTube (s hlasovým ovládáním)…





… a sportovní aplikaci dostupnou na jedno zmáčknutí tlačítka.



Pokročilé DVR funkce včetně ukládání do cloudu, přístupného ze všech zařízení…





…speciální „dětská zóna“…





… možnost rodičovské kontroly…



… video monitoring ve spojení se službou Xfinity Home.





Nejnověji lze přes hlasové ovládání platformy zakoupit i lístky do kina.

Poskytuje prodejní síť Fandango, rovněž ve vlastnictví korporace Comcast.







Přes platformu a její hlasové ovládání lze spravovat domácí Wi-Fi síť…





…i sledovat, kdo volá na domácí pevnou linku a přijímat hlasové zprávy.

EPG a práce s nahrávkami

Samozřejmostí je i nahrávání seriálů, kde lze v dostupných dílech filtrovat podle sezón nebo podle nejnovější. Je možné vybrat jednu nebo všechny epizody sezóny / více sezón. Při volbě více epizod lze nastavit jaké místo na úložišti bude pro nahrávky vyhrazeno. Lze si i nastavit případný přesah před nahrávkou i po ní.

Sekce Saved

Sekce „Saved“ není jen úložištěm nahraných pořadů, ukládá se zde osobní nastavení, naprogramované nebo zakoupené filmy či seriály a také položky, které uživatel označí jako oblíbené (Favorites).





Platforma nabízí i různé způsoby práce se zhlédnutým pořadem jako opětovné přehrání, nabídku dalších dílů u seriálů, nabídku podobných pořadů a konečně smazání ze seznamu zhlédnutých.

Položku si lze uložit i do „Oblíbených“ (odkaz Favorites v menu sekce).

Sekce On Demand

V této sekci je soustředěno vše „na vyžádání“. Katalog Netflixu je plně zaintegrován do platformy X1, lze tedy k jeho pořadům přistupovat i z nabídky v této sekci, nebo pomocí hlasového povelu, kdy se otevře totožné okno, jen s tituly Netflixu (foto dole).



Netflix

Nabídka Netflixu v X1.



Netflix lze spustit dvěma způsoby, buď přímo z prostředí platformy X1…



… s případným přímým navázáním další části ….



… nebo z vlastní aplikace pro Netflix (sekce Apps).

Uživatelský účet u Netflixu podmínkou, pro 4K produkci nutná varianta Premium Plan.

Textové vyhledávání (sekce Search)

Dva možné způsoby textového vyhledávání:

Hlasové ovládání platformy

První model dálkového ovladače s integrovaným mikrofonem hlasového ovládání.

Sekce aplikací (Apps)

Sekce aplikací ve firemní prezentaci.

Vybrané aplikace z nabídky.

Xfinity Sports – statistiky basketbalového zápasu.

On-screen výstup z aplikace – NFL.

Nastavení Xfinity boxu

Hlavní menu nastavení.

Videotéka Netflix je v platformě X1 vypínatelná, funkce slouží pro klienty bez účtu u Netflixu.

Nastavení video výstupu.

Platforma obsahuje i vestavěný screensaver s možnosti personalizace.



Xfinity Stream a Cloud DVR







Aplikace Xfinity Stream umožňuje přístup až pěti zařízením k živému vysílání nebo ukládání záznamů do společného cloudu (tzv. Cloud DVR).

Všechna zařízení mají přístup do cloudu, nicméně uložený záznam může být (z důvodu autorského omezení) dostupný pouze jednomu uživateli po stažení do konkrétního zařízení a to až do jeho „vrácení“ zpět do cloudového úložiště. Postup je zobrazen v druhé polovině výše umístěné galerie.



Xfinity Stream na Apple MacBooku.

Xfinity Stream na IPhone.

Speciální 4K olympijské vysílání NBC



NBC jako exkluzívní držitel práv pro olympijské hry na území USA naplno využila možností platformy X1 a pro zimní OH 2018 v Pchjongčchangu představila celou speciální televizní sekci platformy s vyčerpávajícím informačním pokrytím her – přenosy, statistiky, VOD a plnou integraci do vyhledávání. Nutno poznamenat, že se zde jednalo o 4K HDR záznamy se zvukem Dolby Atmos (vždy následující den po závodě), ne o přímé živé přenosy.

Celkem mohli klienti Xfinity volit mezi 50 virtuálními kanály, o které se staral celý tým pracovníků Comcastu, sledovat již zmíněné 4K HDR VOD s třídimenzionálním zvukem Dolby Atmos (obzvláště šlo o úvodní a závěrečný ceremoniál, skoky na lyžích, krasobruslení a snowboardové soutěže), sledovat každodenní živé summary a v neposlední řadě i statistiky v aplikaci Xfinity Sports.

Náhled na speciální OH sekci ve fotogalerii.

Programová nabídka Xfinity TV

Začneme nejprve opět přehledem nabídek tarifů, opět běžný rodinný dům v Atlantic City.

Jako první nabídka Double Play (internet + tv, se závazkem 24 měsíců, zde nabídka rychlosti připojení končí na 250 Mbps ), jako další nabídka Triple Play (internet, tv, telefon) se závazkem 24 měsíců a jako poslední totožná nabídka bez vázanosti. Varianta s vázaností je zde cenově zvýhodněna.











Ze srovnání tabulek jednoznačně vyplývá, že model Triple Play je zde výhodnější jak po stránce cenové, tak v poměru cena / služba. Budeme se tedy nadále věnovat jenom tomuto modelu, tedy internet / tv / telefon.

Celkově jsou nabízeny čtyři základní varianty (rozšířitelné):

Standard

Internet – 150 Mbps download, Wi-Fi pokrytí nemovitosti

TV – 125 + programů

Telefon: neomezené celostátní volání + vybrané světové destinace

DVR služba zdarma po prvních 12 měsíců

Zdarma profesionální Instalace

Select

Internet – 250 Mbps download, Wi-Fi pokrytí nemovitosti

TV – 210 + programů

Telefon – neomezené celostátní volání + vybrané světové destinace

DVR služba v ceně

Zdarma profesionální instalace

Signature

Internet – 400 Mbps download, Wi-Fi pokrytí nemovitosti

TV – 219 + programů

NETFLIX, STARZ®, SHOWTIME®

Telefon – neomezené celostátní volání + vybrané světové destinace

DVR služba v ceně

Zdarma profesionální instalace

Super

Internet – 1000 Mbps download, Wi-Fi pokrytí nemovitosti

TV – 250 + programů

NETFLIX, HBO®, SHOWTIME®, STARZ®, CINEMAX®, TMC®

Telefon – neomezené celostátní volání + vybrané světové destinace

DVR služba v ceně

Zdarma profesionální instalace

Návštěva technika v garantovaném dvouhodinovém „okně“

Klient získá debetní kartu Visa® s částkou $100 od Meta Bank

Všechny varianty s možností třicetidenního vrácení peněz. U všech variant, včetně zde neuvedených základních, je poskytován 24/7 servis včetně interaktivních samoobslužných klientských aplikací.

V ceně instalace je standardně jedna domovní přípojka, každá další podléhá poplatku.

V ceně také nejsou zahrnuty další poplatky, jako tzv. Broadcast TV Fee (8 $ měsíčně) nebo Regional Sports Fee (6,75 $ měsíčně), které mohou v průběhu kontraktu podléhat změně.

Broadcast TV Fee – poplatek kabelového operátora vysílateli za retransmisi jeho programů, zčásti promítnutý do platby klienta (každý vysílající subjekt je dle amerických zákonů oprávněn federální vládou zpoplatnit šíření svého TV signálu).

Regional Sports Fee – poplatek kabelovému operátorovi za možnost sledovat přenosy regionálních sportovních týmů.





Televize na platformě X1 má tři základní varianty, jak vidno z obrázku výše, tedy Starter, Preferred a Premium. První dvě varianty jsou rozšířitelné o dodatkové programy (skupiny programů) z uvedeného seznamu, které jsou součástí varianty Premium. Tedy nic v našich končinách neznámého. Nabídka programů se může v různých regionech lišit kupříkladu přítomností regionálních TV kanálů.

Nabídka programů v HD

Prémiové programy

Sportovní programy včetně VOD feedů

Dokumenty, příroda, životní styl

Filmy a seriály (+ lokální TV stanice velkých sítí)

Latino

Sportovní speciály a PPV přenosy

On Demand balíčky (metoda SVOD).

Xfinity Home

Přes platformu X1 si lze objednat i řešení domácího zabezpečení s nepřetržitým 24/7 kamerovým dohledem a případným záznamem z těchto kamer. Systém je, stejně jako vše ostatní, možno ovládat i hlasem (kompatibilní hardware podmínkou).

Co je obsaženo ve službě Xfinity Home





Celá sada zabezpečovacího zařízení: centrální jednotka (home hub), kamera, pohybový senzor, dveřní senzor, numerická klávesnice.

Centrální jednotka.

Dohledová kamera X-Cam pro vnitřní i venkovní použití.

Termostat Zen™.

Varianty monitorování a cena.

Přídavná zařízení do systému Xfinity Home.

Nově si lze poskládat všechny zmíněné služby i do kompletního balíku Xfinity Quad Play. Tento však není na modelové adrese dostupný.