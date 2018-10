 »  Czech Internet Forum 2018: Facebook je „old school“, internet je mrtev

Czech Internet Forum je celodenní odborná konference zaměřená především na internetový marketing. Konala se v úterý 16. října, v Národním domě na pražských Vinohradech. Po většinu dne vystupovali řečníci souběžně ve dvou sálech. Konferenci každoročně pořádá společnost Internet Info, vydavatel Lupy.

Smartphony jako obří pokus na lidstvu

Na úvod konference vystoupil David Sneddon, který z irského sídla Googlu řídí prodej velkým klientům ve střední Evropě a vede růst firmy v oblasti EMEA. Sneddon prohlásil, že žijeme ve „věku asistence“ – že si navykáme spoléhat v každodenním životě stále více na pomoc od chytrých zařízení, zejména ovšem smartphonů.

Sneddon prozradil, že Google se přednostně zaměřuje na to, aby do výsledků vyhledávání integroval to, co lze ihned a bez komplikací objednat a zaplatit. Nečekejte tedy brzké nabízení například pojistných smluv.

Provádíme tím rozsáhlý pokus sami na sobě, aniž víme, k čemu povede, tvrdí Sneddon. Zvykáme si získat odpověď či pomoc ihned a s co nejmenším vlastním úsilím.

David Sneddon se nepokusil předpovědět, kam to povede; nadále se ve své přednášce zaměřil na příležitosti komerční – při kterých je uživateli „pomáháno“ především něco zakoupit nebo využít určité služby, a to co nejsnáze, nejhladčeji a bez překážek.

Když vám naslouchá aspoň robot

V Silicon Valley ztratili pojem slova „problém“, prohlásil na úvod svého vystoupení Kodi Foster, starší viceprezident pro datovou strategii v americkém mediálním konglomerátu Viacom.

Podle inženýra a investora Bena Einsteina mělo Juicero prostě příliš mnoho peněz, a tak ho nic nezadrželo ve vyvinutí složitého a drahého přístroje na jednoduchý úkol a v postavení ekosystému a sjednání dodavatelských vztahů na dodávky něčeho, co vlastně nikdo nepotřebuje.

Jako příklady uvedl mimo jiné startup Stockwell ( glorifikovaný prodejní automat ), anebo už ukončené Juicero, které získalo investice ve výši 120 milionů dolarů od vyhlášených investorů na to, aby prodávalo džusovače na vymáčknutí ovocné nebo zeleninové šťávy z firmou dodávaných jednorázových sáčků; stroje původně stály 699 USD a k provozu potřebovaly připojení k Wi-Fi.

Kodi si přál pomoci řešit raději nějaký skutečný problém a měl tu možnost díky tomu, že korporace jako Viacom jsou ochotny vydávat prostředky i na takzvanou „společenskou odpovědnost“, tedy primárně neziskovou dobročinnost na podporu svého dobrého jména.

Rozhodl se podívat se na problém prudkého nárůstu úmrtí (v USA) na neúmyslné předávkování opiáty, ať už nelegálními, anebo dostupnými na předpis. Dočetl se o záporné souvislosti mezi úrovní „společenského kapitálu“ (mezilidské důvěry a zapojení do společenského života) v určitém okrese a množstvím těchto úmrtí „ze zoufalství“.

Vzal v potaz, že středobodem našich digitálních životů jsou dnes aplikace zprávové, messengery; dále výzkumy o tom, že prosté textování nám umožňuje více se otevřít i o takových záležitostech, o kterých bychom se jinak mluvit zdráhali.

Přihlédl k tomu, že trendem doby je očekávaní personalizované služby dostupné kdykoli podle potřeby a přání uživatele; i k tomu, že se obecně předpokládá rozmach chatovacích „botů“.