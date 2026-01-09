Další české herní studio propouští, nový nejvýkonnější herní procesor, startuje nejlepší výroba čipů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Pražské herní studio propustilo necelou čtvrtinu lidí. Dělalo i na hitech jako Indiana Jones, Marvel či Civilizace. Na Grip Studios dopadlo dění na globálním trhu: postcovidové korekce, kdy firmy přefoukly ambice a nyní se už zhruba tři roky zbavují zaměstnanců. Roli hrají i velké akvizice a “optimalizace”, případně nepovedené investice. Grip kromě vlastních titulů dodává dílčí práce velkým studiím. V krátké době jde o další propouštění na českém herním trhu. Korejský Krafton nedávno v Praze zavřel studio Vector North, do něhož poslal stovky milionů. Neoznámená hra byla zrušena.
AMD vytvořilo nový nejvýkonnější procesor pro hry. Jde o model Ryzen 7 9850X3D, což je mírná iterace aktuálního 9800X3D. Zůstává osm jader a 16 vláken s velkou 3D cache, TDP 120 W, ale zvedla se frekvence z 5,2 na 5,6 GHz (boost). AMD se u modelů s 3D cache postupně daří zvyšovat frekvence, 7800X3D měl maximálně pět GHz a 5800X3D nanejvýš 4,5 GHz, díky čemuž se z X3D stává skutečně univerzální procesor, který kromě her dobře zvládá i práci. Novinka půjde do prodeje v prvním čtvrtletí, cena nebyla oznámena.
Další novinkou od AMD jsou mobilní čipy Ryzen AI Max+ 392 a Max+ 388. Jde o generaci na architektuře Zen 5. Novinky mají 12, respektive osm jader, 64 a 32 MB L3 cache, TDP 45 až 120 W a integrovanou grafiku RDNA 3.5. A pak je zde generace Ryzen AI 400 a Ryzen AI Pro 400.
Novinky pro notebooky konečně ukázal také Intel, který více rozebral generaci Core Ultra 300. Část čipu si vyrábí sám Intel na svém novém 1,8nm procesu 18A (procesorová jádra), postaral se také o grafickou část (Intel 3). Zbytek čipletu se řeší u TSMC. Tato generace Panther Lake má oproti Lunar Lake mít o 10 procent více výkonu na jedno jádro a až o 50 procent více výkonu na více jádrech, a to při stejné spotřebě. Součástí je i nové grafické jádro Xe3. Na trhu se objeví 14 čipů s šesti až 16 jádry. Více najdete zde.
V noteboocích se také nadále bude snažit Qualcomm s jeho procesory ARM. Firma představila novinky Snapdragon X2 Plus navazující na dřívější Elite. K dispozici je šest nebo 10 jader s maximální frekvencí 4,04 GHz. První generace ARM Snapdragonů se moc nechytla, notebooky s těmito čipy sice při nenáročném provozu vydržely dlouho na baterii, ovšem jejich ceny byly vysoké a podpora aplikací tak na půl. Uvidíme, až trh začne chrlit stroje s druhou generací.
Nvidia odhalila novou generaci AI čipů do datacenter Vera Rubin. Používat se budou paměti HBM4 s propustností 22 TB/s, každé GPU využije 288 GB. Sériová produkce by se měla rozjet v druhé polovině roku. Nvidia chce také dostat své AI technologie do robotů všeho druhu, takže vypouští modely a další nástroje. Chce se pro roboty stát takovým Androidem. Všechna oznámení firmy z letošního CESu najdete tady.
AMD na CESu prezentovalo protinabídku k Nvidii. Jde hlavně o rack Helios, který jde přímo proti Nvidia NVL72. Helios integruje 72 čipů Instinct MI455X a procesory Epyc Zen 6 Venice. Velikost paměti HBM4 na jeden rack činí 31 TB s propustností 1,6 PB/s. AMD využije UALink, otevřenou alternativu k NVLinku. Hardwarově je na tom AMD dobře, nyní je třeba ještě hodně investovat do softwarového stacku.
TSMC jako první na světě rozjelo 2nm výrobu čipů. Mezi prvními zákazníky se objeví AMD (Zen 6) nebo Intel (Core Ultra 400, Nova Lake). TSMC přechází na tranzistory GAAFET. TSMC ale bude mít v této generaci velkou konkurenci v Samsungu. Ten také rozbíhá 2nm produkci a kromě jiného bude vyrábět čipy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. K Samsungu přichází i Tesla a uvidíme, kdo další. Jde o vítanou diverzifikaci.
Tento dokument pěkně rozebírá, jak fungují stroje od ASML. Bez jejich EUV litografie by žádná 2nm výroba nebyla.
Muskova firma xAI od investorů vybrala 20 miliard dolarů. Peníze tvůrci AI Grok posílá například Nvidia. Musk prostředky využije na posílení výpočetní kapacity, tedy nákup čipů od Nvidie a případně AMD. Aktuálně je v procesu trénování Grok 5.
Anthropic zase vybral 10 miliard dolarů. Tvůrce Claude byl oceněn na 350 miliard dolarů. Takže nezastavujeme ani v tomto roce.
Meta za dvě miliardy dolarů koupila startup Manus. Jde o druhou až třetí největší akvizici Mety v historii, stejně stála firma Oculus a Instagram vyšel o miliardu méně. Větší byl jen WhatsApp. To naznačuje, co si Zuckerberg od Manusu slibuje. Firma vyvíjí AI agenty operující v sandboxu, kteří dokáží splnit zadání uživatelů, třeba koupit letenky. Uvidíme, co to v rukou takové firmy bude znamenat.
Telegramu byly zmrazeny dluhopisy za půl miliardy dolarů. Důvodem jsou západní sankce. Prostředky byly zablokovány v ruském centrálním depozitáři. Pavel Durov se nějakou dobu snaží (alespoň veřejně) od Ruska odpojit, stále je vůči němu ale zranitelný.
CD Projekt prodal digitální obchod s hrami GOG. Kupcem je za 21 milionů eur Michał Kiciński, jeden ze spoluzakladatelů CD Projektu. Zásadní změny prý nemáme čekat, i nadále bude platit politika vydávání her bez DRM.
Evropská komise povolila státní dotaci pro další dvě čipové továrny v Německu. Tamní vláda může poskytnout pobídky 623 milionů eur firmám X-Fab a GlobalFoundries. Jde o další výsledek Chips Actu. Česko zase dostalo povolení podpořit továrnu Onsemi.
Firma Clicks představila sympatického nástupce telefonů BlackBerry. Clicks Communicator má QWERTY klávesnici, kompaktní design s menším displejem a Android 16 s upraveným rozhraním sjednocujícím komunikaci. Přístroj vyjde na 499 dolarů a lze udělat rezervaci se slevou.
HP představilo počítač schovaný v tenké klávesnici. Jmenuje se EliteBoard G1a. Vypadá to, že se historické pokusy tohoto typu konečně podařilo dotáhnout do slušného modelu. Stroj je poháněn čipem AMD Ryzen AI Pro 300, váha je 680 gramů, napájení se řeší přes USB-C a součástí je i baterie pro lepší přenositelnost.
Dell loni zrušil tradiční označení svých notebooků jako XPS, ale teď stejně představil nové modely právě pod názvem XPS. Jde o mírnou iterace modelů XPS 14 a 16 s čipy Intel Core Ultra X7 358H a 32 GB RAM.
Western Digital (WD) definitivně končí s výrobou SSD disků. Došlo k rozdělení na WD a Sandisk, přičemž WD si ponechá klasické HDD a Sandisk převezme flash a spol. Tento krok byl oznámen loni a nyní došlo na jeho realizaci. Vznikají tak řady SSD disků Sandisk Optimus (WD Blue), Optimus GX (WB Black) a Optimus GX Pro (nejvyšší WD Black).
Dell posílá do prodeje první 51,5” ultra wide monitor s rozlišením 6K. Model UltraSharp 52 Thunderbolt Hub vyjde na 2 900 dolarů. Poměr stran je 21:9, rozlišení 6144 × 2560 pixelů, frekvence 120 Hz a k dispozici jsou 10bitové barvy nebo 129 ppi.
Acer zase prezentoval monitor s frekvencí tisíc Hz. Predator XB273U F6 to zvládá při rozlišení 720p, v nativním 144p dosahuje na 500 Hz.
Nvidia přichází s novou verzi DLSS 4.5. Podpora je automatická u všech her využívajících DLSS 4. Dopočítat půjde až pět dalších snímků, takže z grafických karet půjde vytáhnout více FPS, ale stále je nutné počítat s latencí. Nasazuje se druhá generace transformer modelu. Technologie pomalu dozrává a zřejmě už se jí nezbavíme.
V Gmailu už nebude možné stahovat poštu z jiných schránek pomocí POP. Google tuto možnost zruší v průběhu ledna. Bude tak nutné si nastavit automatické přeposílání, případně v mobilních verzích aplikace Gmail zůstane možnost si přidat e-mailové účty.
Google už bude zveřejňovat zdrojové kódy Androidu pouze dvakrát ročně. AOSP bude k dispozici vždy v druhém a čtvrtém čtvrtletí. Podle oficiálního vyjádření je to kvůli zjednodušení vývoje, jednodušší správě nebo stabilitě.
Nejvíce adres IPv4 vlastní americké ministerstvo obrany. To disponuje 200 miliony adres. Dále jsou na tom slušně Amazon, Apple, AT&T, Ford a další.
Brýle Apple Vision Pro lze označit za propadák. Apple nedávno uvedl verzi s novým čipem M5, což přineslo vyšší výkon a lepší výdrž, i těch se ale prodalo pouhých 45 tisíc kusů. Není jasné, jak to s tímto headsetem bude do budoucna a zda se dočkáme levnější verze Vision Air. Samsung prý zastavil výrobu displeje, které měla novinka používat.
Asus ukázal AR brýle ROG XREAL R1, které umí vytvořit 171” obrazovku. Používají se displeje microOLED ve Full HD, váha je 91 gramů. Cena nebyla specifikována, dostupnost bude v první polovině letošního roku.
Také Thermaltake začne nabízet počítačové bedny v retro stylu. Tedy béžové krabice, jak jsme je znali devadesátých letech. Pořídit k nim lze i displej a prosklenou bočnici.
Mobilní operační systém HarmonyOS od Huawei už má 27 milionů uživatelů. V Číně má tržní podíl čtyři procenta. Letos by měla proběhnout expanze, takže to vypadá, že na tamním trhu roste konkurence iOS a Androidu, která je výsledkem amerických sankcí a která časem může expandovat do zahraničí. Huawei investuje do ekosystému vývojářů, programy tlačí skrze univerzity a podobně.
Na čínském trhu došlo ke spojení dvou významných čipových hráčů. SMIC, šanghajský zakázkový výrobce čipů, za skoro šest miliard dolarů získal zbytek podílu ve firmě SMNC produkující wafery.
SoftBank za čtyři miliardy dolarů kupuje firmu DigitalBridge Group. Ta staví datová centra, mobilní vysílače a obecně digitální infrastrukturu. Do portfolia patří i Vantage Data Centers. SoftBank (kromě jiného vlastník ARMu) investici dělá kvůli AI.
