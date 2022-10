Další pokus o vytvoření evropského Googlu: do OpenWebSearch se zapojuje i Česko

V Evropě se rozjely další plány na vytvoření zdejšího webového vyhledávacího systému, který by oslabil pozici dominantního Googlu. V září se dal do pohybu projekt OpenWebSearch, do něhož se zapojilo čtrnáct evropských výzkumných a superpočítačových center. Figuruje mezi nimi i české národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě. Majoritní roli v projektu si ovšem drží Německo.

„Projekt má svůj původ v obavách z nerovnováhy na trhu vyhledávačů. Přestože je webové vyhledávání páteří naší digitální ekonomiky, dominuje mu a omezuje ho několik gatekeeperů, jako jsou Google, Microsoft, Baidu nebo Yandex. Informace jako veřejná komodita s volným, nestranným a transparentním přístupem tak již není pod veřejnou kontrolou. Tato nerovnováha ohrožuje demokracii a omezuje inovační potenciál evropského výzkumného prostředí a hospodářství,“ uvádějí pro Lupu zástupci IT4Innovations.

Dominance mimoevropských hráčů má také způsobovat „neobjektivní a jednostranný přístup k informacím, který se soustředí spíše na ekonomický prospěch než na potřeby občanů nebo evropské hodnoty a soudní příslušnost. Tento jednostranný ekosystém vytváří tlak na mnoho malých přispěvatelů na webu z oblasti vědy, ekonomiky, umění, kultury, médií a společnosti, kteří musí optimalizovat svůj obsah pro několik takových gatekeeperů. Systém, z něhož mají tito velcí hráči prospěch, tak vytváří začarovaný kruh, který vede k efektu uzamčení a uzavřenému trhu vyhledávačů“.

Pokutování bez alternativy

Evropská unie se zejména na Google dlouhodobě zaměřuje a nebojí se ho kvůli zneužívání dominance výrazně pokutovat. Primárně ale jde o regulační snahy, které hlídají, aby svého výlučného postavení nezneužíval – například v tom, aby ve vyhledávání neupřednostňoval své produkty před ostatními.

Regulace dopadů nicméně nevytváří alternativu, což je v dnešní Evropě běžné v řadě dalších oblastí. Jeden příklad z mnoha: trojice amerických cloudů Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud ovládá přes 70 procent evropského trhu a nezdá se, že by s tím šlo něco dělat.





Pozice Googlu je silná téměř všude. V Evropě má ve vyhledávání podle čísel služby StatCounter podíl přes 92 procent. Ve Francii je to stejné a tamní vyhledávač Qwant dosahuje jen na 0,6 procenta. V Německu si necelých šest procent dokázal urvat Bing od Microsoftu.

Výjimku tvoří čtyři země na světě. V Severní Koreji se nedá mluvit o připojení k internetu, takže tam Google není. Z Číny Google kvůli povinnosti cenzurovat odešel a pozici přenechal tamnímu Baidu. V Rusku je historicky silný Yandex, který má sice nyní kvůli sankcím velké problémy (splácení závazků nebo shánění serverů), ve stále izolovanější zemi ale nejspíše posílí.

Cíle OpenWebSearch Autor: OpenWebSearch

A pak je zde Česko, kde si stále určitou pozici ve vyhledávání drží Seznam.cz. Jeho role ale zřejmě slábne – mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od Googlu nemá pod kontrolou mobilní systém Android. Holding Alphabet má ostatně za zneužití dominance v Androidu zaplatit pokutu v přepočtu 101 miliard korun.

Osm milionů eur do začátku

V rámci OpenWebSearch má tedy vzniknout otevřená evropská infrastruktura pro webové vyhledávání. Podle oficiálních představ má přispět k tolik zmiňované digitální suverenitě Evropy a má podpořit trh s aplikacemi využívajícími webové hledání. V současné fázi má aktivita k dispozici rozpočet 8,5 milionu eur, tedy asi 210 milionů korun. Prostředky jdou z programu Horizont Evropa od Evropské komise.

Otázkou je, jestli taková suma k něčemu bude. Alphabet měl loni tržby 258 miliard dolarů a do rozvoje vyhledávání a na to navázaných produktů investuje desítky miliard dolarů ročně. Evropské snahy zvýšit konkurenci na trhu přitom nikdy nevyšly. Například regulace EU, která v Androidu zavedla možnost si vybrat výchozí vyhledávač (takzvaný choice screen), k žádným změnám poměrů nevedla.

Technická vize OpenWebSearch Autor: OpenWebSearch

„Během příštích tří let výzkumníci vytvoří jádro evropského otevřeného webového indexu (OWI) jako základ pro nové internetové vyhledávání v Evropě. Kromě toho projekt položí základy otevřené a rozšiřitelné evropské infrastruktury pro otevřené vyhledávání a analýzu webu (OWSAI), založené na evropských hodnotách, zásadách, právních předpisech a standardech,“ popisují zakladatelé OpenWebSearch.

Důležitá role Ostravy

Do OpenWebSearch se v této fázi vedle Ostravy zapojily tyto organizace: University of Passau v Německu, Leibniz Supercomputing Centre, Leipzig University, German Aerospace Center, Open Search Foundation, SUMA-EV, Webis-Group, Bauhaus-Universität Weimar (vše Německo), Stichting Nlnet, Stichting Radboud Universiteit (obojí Nizozemsko), Graz University of Technology (Rakousko), CERN (Švýcarsko), A1 Slovenija (Slovinsko) a CSC-Tieteen Tietotekniikan Keskus (Finsko).

Ostrava má hrát důležitou roli. „V našem superpočítačovém centru se zaměříme zejména na aktivity spojené s poskytováním infrastruktury pro výpočty, zpracování a ukládání dat včetně distribuované datové infrastruktury mezi přidruženými datovými centry. Využijeme zde naše znalosti v oblasti zpracování a analýzy dat a přispějeme tak k jednotlivým výzkumným cílům projektu. Náš příspěvek je pro tento projekt důležitý, protože pomáhá budovat základní infrastrukturu pro budování nezávislého evropského vyhledávače,“ popsal pro Lupu Jan Martinovič, který působí jako vedoucí laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace.

„V projektu budeme těžit nejen z naší zkušenosti s provozem distribuovaných datových úložišť postavených na technologii iRODS a službách poskytovaných evropskou datovou infrastrukturou EUDAT, ale také z dlouhodobé spolupráce s některými partnery projektu. Budeme se podílet na budování samotné platformy pro správu distribuovaných indexů, což pro nás představuje významnou příležitost dále prohloubit naše zkušenosti s řízením komplexních výpočetních úloh pro zpracování dat,“ doplnil seniorní výzkumník IT4Innovations Martin Golasowski.

Seznam.cz pro Lupu uvedl, že iniciativě rád poskytne konzultace. „Univerzitní výzkumné snahy v oboru vyhledávání vítáme. Vyhledávání není plně vyřešený problém, proto je každý kousek nového poznání cenný. Bude-li pak volně dostupný, o to lépe. Otevřeným technologiím fandíme a sami k jejich vývoji přispíváme, příkladem může být jazykový model Small-E-Czech,“ popsal Tomáš Pergler, ředitel divize Vyhledávání v Seznamu.