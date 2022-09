Obří prohra Googlu: za zneužití dominance v Androidu má zaplatit 101 miliard Kč. V případu jde i o Seznam.cz

Velký spor, kterého se účastní i český Seznam.cz, dospěl k verdiktu. Společnost Alphabet, která vlastní Google, má zaplatit 4,125 miliardy eur (v přepočtu přes 101 miliard Kč) za zneužití své dominance v systému Android. Rozhodl o tom Tribunál Soudního dvora EU (případ T‑604/18). Google se proti rozhodnutí může odvolat ještě k Soudnímu dvoru EU, ale jen z právních důvodů.

Soudci rozhodovali o odvolání Googlu proti pokutě 4,34 miliardy eur, kterou mu v červenci 2018 udělila Evropská komise (EK). Ve svém rozhodnutí několik obvinění Komise anulovali a jedno potvrdili. Stačilo to ale jen na mírné snížení pokuty na 4,125 miliard.

„Jsme zklamáni, že soud nezrušil rozhodnutí v plném rozsahu. Jsme přesvědčeni o tom, že operační systém Android přinesl uživatelům větší možnost volby, ne naopak. Je podporou pro tisíce úspěšných firem v Evropě i po celém světě,“ komentovala rozhodnutí ředitelka komunikace české a slovenské pobočky Googlu Alžběta Houzarová.

Spor má svůj dozvuk i v Česku. Tuzemská firma Seznam.cz v roce 2020 vyzvala Google k zaplacení náhrady škod, kterou měl utrpět tím, že mu Google svými pravidly komplikoval vstup do mobilního ekosystému Androidu. Seznam za to požaduje od Googlu 10 miliard Kč. Aktuální verdikt pro něj může být u soudu silným argumentem.

„Dnešní rozsudek potvrzuje to, co nejen Seznam.cz poslední řadu let na platformě Google Android pozoruje, tedy že Google nelegálně zneužil svého dominantního postavení a platformu Android v rozporu se soutěžním právem využíval k odstavení konkurence,“ říká k verdiktu mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.





Potvrzené zneužití

Tribunál ve svém verdiktu souhlasil s původním rozhodnutím Komise, že Google zneužíval svou dominanci v Androidu k tomu, aby nepovoleně posílil pozice svého vyhledávače. Nezákonné praktiky používal podle EK v letech 2011 až 2014.

Google se podle soudu i Komise provinil tím, že po výrobcích mobilních zařízení, kteří chtěli používat jeho aplikační obchod Google Play, vyžadoval předinstalaci prohlížeče Chrome a vyhledávače Google. Tím pro své služby získával výhodu, na kterou nemohl žádný z případných konkurentů adekvátně reagovat.

Firma také ve smlouvách zavazovala výrobce k tomu, aby nepoužívali jiné verze Androidu než tu od Googlu. Podle Komise to mohlo zabránit například Amazonu, aby masově uspěl se svou odnoží tohoto operačního systému. Google také nabízel výrobcům podíl na reklamních příjmech, pokud nebudou předinstalovávat aplikace konkurentů.

Tlak na předinstalace svého vyhledávače a prohlížeče Google v odvolání zdůvodňoval mimo jiné tím, že jsou objektivně nutné, aby pomocí výnosů z těchto aplikací mohl financovat vývoj Androidu a poskytovat teto systém zdarma. Podle Tribunálu tento argument neobstojí, protože k pokrytí těchto nákladů podle čísel poskytnutých firmou zcela dostačují příjmy Googlu z aplikačního obchodu Google Play. Android je navíc pro Google zdrojem dalších příjmů, založených na datech o uživatelích, řekl soud a tuto námitku Googlu zamítl.

Soud také neuznal vysvětlení Googlu, proč instalaci Google Play podmiňoval zákazem prodeje zařízení s jinými verzemi Androidu. Firma argumentovala například tím, že se tak snažil bránit fragmentaci ekosystému. Podle soudu ale jde jen o hypotetické riziko, které Google nedokázal podpořit důkazy. Podle soudu ale má opatření jasnou protisoutěžní povahu a zabránilo konkurenci ve vstupu na trh.

Tribunál dal naopak Googlu za pravdu v případu tzv. portfolio-based RSAs – tedy smluv s výrobci či operátory, na základě kterých Google jim vyplácel část svých reklamních příjmů, pokud byl vyhledávač Googlu v zařízení předinstalován exkluzivně. Komise podle soudu nedostatečně prokázala, že by tato praxe poškozovala konkurenci na trhu a soud tedy tuto část rozhodnutí Komise anuloval.

Celý verdikt Tribunálu najdete v databázi rozsudků Soudního dvora EU.