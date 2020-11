Data do tří dnů, jinak milionová pokuta aneb Jak ČTÚ chystá srovnávač tarifů

I když Česká republika prožívá kvůli epidemii těžké období a je velmi jednoduché sklouznout k negativním komentářům, uvědomil jsem si, že jsem velmi hrdý, že mohu zastupovat zrovna telekomunikační odvětví.

Telekomunikační operátoři byli jedni z prvních, kteří dokázali flexibilně zareagovat na potřeby občanů, kteří si museli najít nový pracovní rytmus a zajistit pomůcky pro vzdělávání svých dětí. Pomůckami nemyslím kružítko a cvičky, ale kvalitní internetové připojení.

Jsem technik, proto mohu vnímat neobyčejnou aktivitu a posilování infrastruktury ve všech částech sítí, od datacentra po poslední vesničku na venkově. Zátěž sítě v tomto a minulém měsíci dávno překonala špičkové hodnoty z první pandemické vlny. Díky všem mým kolegům, jak vážně situaci vzali a jak úspěšně se s ní vypořádávají.

Co se dělo – operátoři průběžně navyšovali kapacity, aby zákazníci nezažívali výpadky v čase, kdy tráví pracovní dobu dlouhotrvajícími videokonferencemi z domova a jejich děti se mezitím učí pomocí notebooků a tabletů. Operátoři plnili svou povinnost, aby zákazníci nebyli negativně dotčeni nižší kvalitou služby.

Operátoři fungují

Vypořádali se i se svými vlastními problémy, jak vyřešit technickou podporu a fungování call center v době vyhlášeného nouzového stavu, kdy se každý zaměstnavatel potýká s požadavky vlády na „převedení“ co největšího počtu zaměstnanců na home office. Naši zákazníci berou už za samozřejmé, že téměř všude funguje internet v mobilu, že si sedneme večer k televizi a funguje nám Netflix, Kuki a SledováníTV. Berou také za samozřejmé, že operátor funguje bez problémů, i když zákazník sám je zrovna zavřený v karanténě nebo prostě nechce nikam chodit. Říkají: lidi, zůstaňte doma.

Stojí to nemalé úsilí a energii, ale operátoři fungují. Fungují a pomáhají. Zatímco někteří politici opakují své mantry o sektorovém zdanění a zapomínají, že telekomunikační trh nejsou jen tři velcí mobilní operátoři, ale desítky středních a stovky menších regionálních hráčů.

Operátoři pomáhají a dotují připojení k internetu pro rodiny, které si to nemohou dovolit, aby jejich děti nebyly vyloučeny z distančního vzdělávání. Vybavují počítači rodiny, u kterých základní IT technika nepatřila k běžnému vybavení domácnosti. I takové rodiny v Česku jsou, stačí vykouknout z naší bubliny. Ne každý si může dovolit koupit každému dítěti moderní počítač vhodný pro vzdálenou výuku.

Jsem hrdý, že mohu zastupovat telekomunikační sektor, který přijal společenskou odpovědnost a není mu lhostejná budoucnost tohoto státu a jeho občanů. Děkuji mým kolegům, protože bez nich bychom zažili mnohem větší propad ekonomiky. Sektor telekomunikací jednoznačně v pandemii obstál.

Jak vybavit hygieniky

Bohužel nám chybí partneři na straně státu. Premiér věští ze své skleněné koule, ale až v době začínající největší krize na přelomu září a října začala vláda vybavovat hygienické stanice počítači a dalším potřebným vybavením. Protože je nouzový stav, není čas koukat na pravidla, tak nákup probíhá v režimu jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Jako kdyby o druhé vlně pandemie dopředu nikdo ani netušil…

Jak zmiňuje poptávkový materiál, „po komunikaci s jednotlivými Krajskými hygienickými stanicemi byla aktuálně identifikována především potřeba nových 645 notebooků pro kmenové zaměstnance KHS a dále 400 notebooků pro externí spolupracovníky KHS (spolupracující na řešení aktuální pandemie COVID-19). Předpokládané náklady za kompletní potřebné HW vybavení činí 42 mil. Kč včetně DPH. SW vybavení pořizovaného hardwaru je předpokládáno v objemu 20 mil. Kč včetně DPH ročně.“

Chápete to? Každá firma, která nemyslí ani dva kroky dopředu, by byla dávno po bankrotu. Stát sotva stíhá reagovat na zjevný vývoj. Co se stane s poštovními holuby, kteří zajišťovali do té doby komunikaci oněch 645 kmenových zaměstnanců, se poptávka po materiálu nezmiňuje.

Vyděsila mě reportáž v Českém rozhlase, slavnostně referující o nákupu nových počítačů ve velkém statutárním městě na severu Moravy. S vypíchnutím, že klienti v kontaktu s úřady nebudou muset čekat několik minut, „než naběhne systém“. To jako vážně? Takhle spravujeme veřejný prostor? Čas úředníka a jeho zákazníka, občana, je přeci mnohem dražší nežli nový kancelářský počítač.

Srovnávač tarifů

Tato zjevná nepřipravenost exekutivy však nebrání vládě zatěžovat telekomunikační sektor dalšími byrokratickými povinnostmi a zátěží. Jako by toho již nyní nebylo dost, Český telekomunikační úřad rozeslal do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, která má stanovit rozsah a strukturu dat, které mají být předmětem spotřebitelského srovnávače.

Text návrhu vyhlášky 142/20 o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje zveřejnila na svém webu Hospodářská komora.

Úřad dostal zmocnění v poslední novele zákona, která vznikla přes noc na Úřadu vlády bez řádné konzultace, a nebojí se toto zmocnění zeširoka využít. Celý návrh má temnou pachuť centrálního plánování a státem řízeného soukromého podnikání, kdy soukromý subjekt zašle úředníkovi všechna svá data o poskytovaných službách a úředník si je blahosklonně odškrtne, splněno.

Pokud ne, hrozí operátorovi pokuta až do výše 50 milionů korun. Operátor má 3 dny na aktualizaci údajů, které jsou tak detailně vyspecifikované, že vedou až na jednotlivé adresní místo. Zprovoznil jsi svou síť v nové lokalitě, zavedl jsi internet pro 10 nových rodin, jejichž děti potřebují kvalitní internet pro distanční vzdělávání? Dobře. Zapomněl jsi tato data aktualizovat do 3 dnů u úřadu? Špatně! Tady máš pokutu.

Nemáš lidi, protože celá firma pracuje na zajištění plynulého navyšování kapacit v síti? Nezájem, zákon ti povinnosti uložil a ty je musíš na vlastní náklady splnit. Že státní „Srovnávač tarifů“ ničemu neslouží? Že záměr plynoucí z Evropského kodexu evropských komunikací tak podrobný a zatěžující přístup ani náznakem nevyžaduje? Že už dnes jsou jasné scénáře, kterak půjde „státní“ nepružný systém zneužívat pro matení spotřebitele? Nebuďte tak chytrej pane, od toho jsme tu my, úředníci…

Nové povinnosti mají začít platit 1. ledna 2021 a úprava našich interních systémů pro export enormního množství dat (pokud by měla platit povinnost v navržené podobě) nemůže proběhnout přes noc.

Tři velcí mobilní operátoři pravděpodobně tuto zvýšenou zátěž se skřípěním zubů zvládnou. Pro malé a střední hráče, kteří silně tlačí na cenu a dostupnost pevného internetu v Česku, to může být likvidační.

I když jsme na tento problém upozorňovali Český telekomunikační úřad, dopisem celého sektoru telekomunikací, odpověď nepřišla. Jsem hrdý, že pracuji pro telekomunikační sektor. Ale někdy je to v tomhle státě extrémně těžké.

Komentáře nemusí vyjadřovat stanoviska redakce.