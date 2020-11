Naskenovat, dát do tašky a odejít. Kaufland v Česku rozjel nákupy v obchodech přes aplikaci

Německý maloobchodní řetězec Kaufland v českých prodejnách plošně zavádí digitalizační novinku, pomocí které je možné si zboží dát do tašky či batohu rovnou u regálů a následně jen při odchodu zaplatit bez dalšího načítání a skenování. Využívá k tomu mobilní aplikaci, stále rozšířenější QR kódy a již rozšířené samoobslužné kiosky. Podobnou službu už nabízí také konkurenční řetězce Tesco nebo Globus.

Princip služby K-Scan je jednoduchý. Do chytrého telefonu je třeba si stáhnout mobilní aplikaci Kaufland (Android a iOS) a založit si účet. Ten chce několik osobních údajů, jde ale zadat i zcela nesmyslné. Poté už je možné v aplikaci (která mimo jiné nabízí digitální věrnostní program, slevy a podobně) dole v nabídce nebo na hlavní obrazovce otevřít funkci Kaufland Card.

Po tomto otevření je nutné povolit přístup aplikace k fotoaparátu a také si vybrat konkrétní obchod Kauflandu, kde se chystáte nákup uskutečnit. Rovněž je nutné odsouhlasit obchodní podmínky. Ty se mi bohužel zobrazovaly pokaždé, když jsem funkci chtěl použít, což je poměrně otravné, a nevím, zda nejde pouze o chybu.

Po tomto procesu už se objeví obraz z fotoaparátu s obdélníkem, který je třeba namířit na čárový kód výrobku. Tím proběhne sken a zaznamenání do nákupního košíku. Vše je velmi rychlé. Jde o princip skenování známý například ze sdílených kol. V případě Kauflandu slouží jako odbavení daného zboží u pokladny.

S takto naskenovaným nákupem se stačí vydat k samoobslužným terminálům, které tuzemské obchody zavádí už řadu let. Nad každou touto pokladnou v Kauflandu visí QR kód, který je třeba v aplikaci naskenovat. Následně se vygeneruje další QR kód přímo v aplikaci, který je nutné načíst na samoobslužné pokladně – stejně, jako se normálně načítá čárový kód zboží.

Tento proces žonglování s QR kódy je zbytečně komplikovaný a zákazníka, který K-Scan zkouší poprvé, může mást. Osobně jsem zmatky zaznamenal u několika uživatelů a bylo nutné menší „školení“ od obsluhy. Osobně by mi přišlo jednodušší, kdyby nákupní košík v aplikaci přímo vygeneroval QR kód, který stačí načíst na pokladně.

Jakmile se ale přes toto dostanete a zvyknete si, už to jde rychle. Placení pak probíhá klasicky například pomocí bezkontaktní karty, hodinek nebo mobilu.

Tradiční komplikace je rovněž u alkoholu. Aplikace při skenování upozorňuje, že jde o zboží dostupné občanům nad osmnáct let. U terminálu je tak třeba asistence obsluhy, která nákup schválí. V mém případě nákupu piva ovšem terminál po načtení QR kódu z aplikace nahlásil generickou chybu, a nikoliv to, že se kvůli alkoholu čeká na obsluhu.

Pro podobné případy by do budoucna bylo zajímavé provázání s digitální identitou. Tak, aby jí ideálně šlo zadat do účtu v aplikaci, díky čemuž by věděla, že zákazník je plnoletý, a není třeba tak schvalování nákupu řešit. Zde ale samozřejmě není míč jen na straně komerčních provozovatelů, ale také na straně státu.

Příjemná digitalizace retailu

Jinak ale K-Scan lze považovat za příjemnou digitalizaci retailu a další pěkné využití QR kódů (vedle již zmiňovaných sdílených kol či platebních systémů jako Qerko a Storyous OneMenu). Novinka také může zpříjemnit pobyt v davech mezi regály pro ty, kterým imponují spíše služby typu Rohlík.cz, Košík.cz a spol.

V zahraničí je podobných inovací ve fyzickém maloobchodě vidět více. Na Lupě jsme například přinesli reportáž z amerických obchodů Amazon Go, kde nákupy sledují senzory a kamery a platba se automaticky provede při odchodu. Podobně jsme reportovali z Číny, kde lze místy platit i úsměvem.

U Kauflandu lze čekat další zlepšování a odlaďování. Obchod u nás začal novinku testovat letos v létě, a to pouze na dvou prodejnách v Praze na Jarově a v Olomouci. Pro ty, kdo si do mobilu nechtějí či nemohou instalovat aplikaci, připravil také ruční skenery dedikované pro dané prodejny.

Dle oficiálních údajů Kauflandu nyní tento způsob nákupu ve vybraných prodejnách provádí šest až dvanáct procent zákazníků denně. Statistiky zahrnují i zmiňovaný ruční skener. Řetězec registruje tisíce zákazníků využívající tuto novinku. Zákazníci s aplikací pak provedou v průměru tři nákupy za dva týdny.

„Po třech měsících pilotního režimu se rovněž ukazuje, že aplikace je vhodná pro velké nákupy – košík zákazníka s K-Scan v mobilu je totiž jednou tak větší než nákup zákazníka, který nevyužívá tuto samoobslužnou technologii,“ libuje si také Kaufland. Opět se tedy ukazuje, že zjednodušování a digitalizace mají vliv na nákupní chování (bezkontaktní karty například zvedly počet placení kartami obecně).

Díky těmto pozitivním číslům se K-Scan rozšiřuje dále, a to ve vlnách. „Nyní je možné takto nakoupit ve všech obchodech v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Liberci, Znojmě. Od 23. listopadu pak na prodejnách v Hradci Králové nebo Zlíně, od 2. prosince v Humpolci a v Písku,“ dodává Kaufland.