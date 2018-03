 »  Žádné pokladny a fronty, jenom kamery. Navštívili jsme obchod budoucnosti Amazon Go

Amazon už nějakou dobu zásadně mění tvář svého domovského města Seattle. V centru obývá desítky budov a staví další. Vedle nedávno dokončené budovy The Spheres připomínající skleněné bubliny postavil také nový mrakodrap. Dělá se v něm třeba na cloudu Amazon Web Services. Hned dole ale nabízí technologie z trochu jiného ranku. Funguje zde totiž Amazon Go – fyzický obchod budoucnosti.

Amazon Go vypadá jako tradiční obchod s potravinami a dalším běžným zbožím. Chybí mu ovšem jedna věc – a sice pokladny, pokladní a fronty k nim vedoucí. Samoodbavovací kiosky už nějakou dobu známe například z Tesca, obchod v Seattlu jde ale ještě dále.

Amazon počátkem letošního roku po pěti letech vývoje pustil do ostrého provozu koncepci prodejny o rozloze 1800 čtverečních stop, kam stačí přijít, vzít si z regálu požadované zboží a rovnou s ním odkráčet. Na úvod stačí říci, že to skutečně funguje. Ale popořadě.

Přijít, vzít, odejít

Pokud v Amazon Go chcete nakupovat, musíte si zdarma stáhnout stejnojmennou mobilní aplikaci (pro iOS a Android). V ní se pak přihlásíte svým účtem Amazonu, který zároveň musí mít zadanou funkční platební kartu. S českým účtem a kartou MasterCard vydanou v Česku neměl systém žádný problém.

Jak vypadá obchod budoucnosti Amazon Go? Podívejte se:

Aplikace vám následně vygeneruje váš QR kód, který se zobrazí hned na úvodní obrazovce. S touto výbavou už lze přijít do obchodu a zamířit k pěkným bílým turniketům, které připomínají podobná zařízení v metru. QR kód v aplikaci pak přiložíte ke čtečce a turniket vás následně vpustí dovnitř.

Od této chvíle vás systém Amazonu zaregistruje a začne sledovat, aniž byste nadále museli mít aplikaci otevřenou a nějak s ní interagovat. Jakmile si vezmete libovolné zboží z regálu, systém na pozadí to pozná. Pokud ho vrátíte, změnu akceptuje. Zboží si můžete dát do připravených tašek a sáčků, nebo rovnou do kapes či batohu.

Když s nakupováním skončíte a projdete ven turniketem, váš nákup se zaznamená a během chvilky se vám v mobilní aplikaci zobrazí účet včetně rozepsaného pořízeného zboží. Povolit lze push notifikaci pro oznámení útraty. Platba se sama strhne z vaší platební karty. Já si v Amazon Go kupoval snídani v podobě kávy a sendviče a naúčtováno mi bylo přesně toto. Ceny a nabídku zboží si lze prohlédnout už předem v aplikaci.

Počítačové vidění a deep learning

Amazon je bohužel poněkud skoupý na informace o tom, jak přesně celý tento systém funguje. Uvádí pouze to, že jde o kombinaci počítačového vidění (computer vision), deep learningu a senzorů.



Autor: Jan Sedlák

Pokud se v obchodě podíváte na strop, najdete tam asi stovku černých kamer, které se využívají právě k počítačovému vidění. Rozeznávají vás jako entitu (zřejmě ne podle obličeje, ale podle postavy a rukou, ale kdo ví) a stejně tak vidí váš pohyb po obchodě a zboží.

Za tím pak stojí deep learning realizovaný v cloudu Amazon Web Services. Amazon má na pozadí ještě tým lidí, kteří pomáhají systému se učit. Lidé se tedy na zboží dívají a pomáhají „umělé inteligenci“ se zpřesňováním informací.

Tím se postupně technologie má zdokonalit a odladit. Ve své podstatě může jít o podobný princip, jako Amazon používá u digitální asistentky Alexa a reproduktoru Echo. V policích se zbožím jsou následně ještě senzory, které zaznamenávají například váhu. Zboží jako takové žádné senzory nemá.



Autor: Jan Sedlák

Něco o tom, jak technologie v Amazon Go mohou fungovat, může naznačovat i projekt Standard Cognition. Jde o americkou firmu, do které skrze svůj fond Nextech Ventures investoval také zakladatel CZC.cz Josef Matějka. Leccos lze vyčíst i z historické patentové přihlášky Amazonu. Některé věci v ní už ale podle prohlášení firmy nemají být zcela aktuální, respektive v praxi využité. Například se prý nepoužívá RFID.

Lidé stále mají uplatnění

Současný Amazon Go je navržen pro 90 současně nakupujících lidí, což je při jeho rozměrech tak akorát. Během snídaně se v obchodě pohybovaly jednotky zákazníků. Příliš se ale nezdrželi, protože nákup je opravdu velice rychlý. Pokud víte, pro co jdete, může jít klidně i o sekundy. Já se zdržel asi 10 minut, a to jenom proto, že jsem „nenápadně“ fotil a zkoumal.

Amazon obchod v testovací verzi provozoval od roku 2016 s tím, že ho mohli využívat jen zaměstnanci firmy. Původně ho chtěl otevřít o něco dříve než začátkem roku 2018, technologie ale zřejmě chtěla více ladění. Zaměstnanci Amazonu nadále tvoří aktivní část zákazníků – mimo jiné totiž mají přímo z prodejny zařízený vchod do vedlejší kancelářské budovy.

Co může překvapit, je počet lidí, kteří i za použití pokročilé technologie v obchodě fungují jako obsluha. Během svého nakupování jsem narazil na čtyři pány v oranžových úborech a několik dalších lidí pak bylo v kuchyni (Amazon Go nabízí také připravené čerstvé jídlo).



Autor: Jan Sedlák

Přenesení některých aktivit na stroje ukazuje, že se zaměstnanci místo toho mohou věnovat novým a doprovodným službám, což celkově zvyšuje kvalitu a zlepšuje dojem. Amazon Go nabízí například kuchyňku, kde si lze ohřát jídlo v mikrovlnce, sníst si ho u stolu, dobít si telefon, napustit si vodu nebo se připojit k Wi-Fi. Mimo to zaměstnanci mohou pomoci s případnými technickými problémy, u nákupu alkoholu ověřují plnoletost a lidé také stále doplňují zboží.

Retailové inovace

Amazon Go nemá otevřeno nonstop a využít ho lze od sedmi ráno do devíti večer. Společnost neuvádí, zda bude s obchodem dále expandovat. Určitě o tom lze spekulovat, protože se to přímo nabízí. Amazon za 13,4 miliardy dolarů koupil řetězec obchodů Whole Foods a rozšiřuje také síť kamenných knihkupectví Amazon Books.

Spekuluje se také o tom, že by koncepci chytrého obchodu Amazon začal nabízet dalším retailovým hráčům. Podobně, jako nabízí cloudové služby.

Amazon každopádně s významnými inovacemi v nakupování experimentuje hodně. Nedávno například spustil nakupování s podporou rozšířené reality (AR View), díky čemuž je možné si kupované zboží prohlédnout v reálném prostředí ještě před objednáním.

Před pár týdny Amazon také za miliardu dolarů koupil startup Ring a jde o druhou největší akvizici společnosti v historii. Ring vyvíjí chytré domovní zvonky interagující s hlasem. Amazon už provozuje systém Amazon Key umožňující otevřít dveře prověřeným lidem. Amazon má na takových systémech zájem mimo jiné z pohledu doručování zboží, aniž by musel být majitel doma.