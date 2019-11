 »  Potvrzení platby úsměvem? Podívejte se, jak si Čína představuje budoucnost nakupování

Proces nákupu už je jednoduchý – stačí si z regálů brát zboží. Zde uživatel narazí na druhý rozdíl oproti Amazon Go: zatímco americké obchody pro automatické vyúčtování a pro identifikaci toho, co si berete, používají velkou sestavu kamer a senzorů (počítačové vidění a spol.), Lecoo má na výrobcích nalepeny RFID čipy.

Mini-app od Lenova vás při instalaci vyzve, abyste přes WeChat pořídili selfie (jsou určeny parametry, jak foto musí vypadat) a následně snímek uploaduje a zpracuje. Proces trvá něco přes minutu. Jakmile přijde potvrzení, může zákazník přistoupit ke dveřím obchodu a podívat se do kamery. Systém, který na pozadí využívá strojové učení, provede identifikaci.

U vchodu do „krámu“ je tak namontován displej s kamerou, která provede ověření a následně otevře vstupní dveře. Pro nákup není třeba podstupovat výrazně složitý postup registrace. Uživatel si musí jen stáhnout mobilní aplikaci WeChat (tu v Číně používá snad každý) a do ní nainstalovat takzvanou mini-app.

Obchod Lecoo na první pohled funguje jako prodejny Amazon Go, ze kterých jsme na Lupě přinesli reportáž . Ovšem zatímco prodejna Amazonu vyžaduje mít instalovanou aplikaci a u turniketů přikládat chytrý telefon s unikátním kódem, do obchodu Lenova je vstup možný pouze na základě identifikace uživatele přes rozpoznávání jeho tváře.

Prodejnu vybudovala technologická společnost Lenovo, která má v Pekingu své hlavní sídlo. Testuje si na ní, jak poskládat řadu vlastních technologií (firma nedělá jen počítače, ale postupně investuje do AI, datacenter, chytrých domácností a tak dále) do něčeho, co by mohlo představovat budoucnost retailu.

Čína a nakupování a identifikace přes obličej:

Zákazník zboží vyskládá na připravený pult ve „zúčtovací kabince“, kde se kódy načtou. Další kamera pak opět provede identifikaci obličeje a dojde k platbě. V rámci mini aplikace ve WeChatu si lze nastavit platby WeChat Pay a Alipay, případně lze provést platbu manuálně pomocí QR kódu. V samotné aplikaci si lze prohlížet účtenky, ale také slevy a další nabídky. Celý proces ukazuje naše galerie.

Nalepené kódy se dají ze zboží sundat a zákazník tak může zkusit projít bez placení. Prostor obchodu ale neustále monitorují kamery a senzory Kinect od Microsoftu. Samotná aplikace ve WeChatu si kromě pořízeného obličeje může brát také další údaje – jako je třeba lokalita. Informace jsou uchovávány na serverech v Číně.

V Číně je řada dalších

Podobných konceptů se v Číně objevilo několik. Do jednoho z nich investuje tamní (nejenom) e-commerce gigant Alibaba Group. Postupně buduje kamenné obchody nazvané Freshippo (nebo také Hema), které fungují velmi podobně jako konkurence od Lenova. V chodu už jich je kolem stovky.

Hema využívá vlastní aplikaci napojenou na Alipay, který Alibaba provozuje. Freshippo vedle toho nabízí možnost načítání kódů u jednotlivého zboží, díky čemuž se zákazník může dozvědět jeho původ a další detaily. Platbu je možné opět potvrdit rozpoznáním obličeje a obchod nabízí mimo jiné rozvážku. Alibaba do Alipay integrovala také funkci Smile to Pay, díky které je možné platbu potvrdit úsměvem.

Robotický bar v Pekingu:

Čínský moloch tyto a další aktivity řadí do kategorie, které přezdívá New Retail. Patří do ní i robotické restaurace, které se v Číně snaží budovat více společností. Podívat se můžete třeba na robotický bar. Jedna taková robotická vinárna je ostatně v provozu i v Česku.

Do stejné hry jako Alibaba se pustil další čínský obr v e-commerce, a sice JD.com. Jeho vznikající řetězec nese název 7Fresh a opět disponuje vlastní aplikací a nutností snímat kód u jednotlivého zboží. Platbu pak lze provést pomocí peněženky JD.com, případně tradičně přes WeChat Pay. 7Fresh nabízí více druhů zboží včetně čerstvého ovoce a zaměstnává také živé zaměstnance, kteří jsou připraveni pomoci.

Na velmi podobném principu fungují také obchody Little Elephant, které provozuje další významný čínský hráč v podobě Meituan Dianping (jeho „super aplikace“ čítá třeba koupená sdílená kola Mobike).

Pronikání podobných principů lze v Číně vidět v řadě dalších oblastí, přičemž nejviditelnější je již zmiňované ověřování a placení pomocí rozpoznávání obličeje. Této možnosti lze využít například při výběru z bankomatů, nákupech v automatech, KFC a dalších fast foodech, vstupech do metra a na letiště či vstupech do areálů pracovišť, bytových komplexů a konferenčních objektů (ukázky lze vidět v naší galerii).

Podobně se začíná testovat „boardování“ do letadla pouze pomocí rozpoznávání obličeje. Nezkouší se jen v Číně, ale také na některých letištích v rámci Spojených států. Já osobně takto před pár měsíci nastupoval do letadla z Atlanty do Evropy. Je pravděpodobné, že něco takového je možné jen díky dlouhodobému sběru fotografií a biometrických dat například při letištních kontrolách.