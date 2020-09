Dobrý počin ve špatné době. Čím chce zaujmout nová videotéka Peacock?

Menu videotéky je členěno do tematických sekcí, odkazy do nich jsou v horizontálním menu, obsah sekce se opět rozbaluje v celém okně služby a jako u většiny ostatních služeb je tvořen obrazovými „dlaždicemi“. Vždy v první řadě velkých upoutávek jsou nové nebo službou doporučené pořady, nabídka se několikrát denně mění.

Při vstupní registraci není vyžadováno opravdu nic jiného než platný e-mail (prošel bez problému i e-mail s doménou .cz) a přístupové heslo. Vše ostatní (jméno, příjmení a podobně) je zcela dobrovolné, pokud hodláte využívat jen tuto nejnižší verzi. Při upgradu účtu na Premium nebo Premium Plus je však z pochopitelných důvodů vyžadována identifikace a platební údaje. K úhradě postačuje i autorizace přes mikroplatební systém PayPal anebo klasicky prostřednictvím platební karty. Registraci a nastavení si prohlédněte v první galerii z testu:

Bezplatná verze, označená zcela prostě pouze „Peacock“, s přibližně dvěma třetinami kompletního katalogu je k dispozici k okamžitému sledování (s reklamou) po jednoduché registraci. Stačí zadat e-mail a vytvořit heslo. Jako většina produktů určených výhradně pro americký trh podléhá i tato služba striktní geoblokaci. Při běžném přístupu ze zámoří se nezobrazí ani úvodní stránka, objeví se pouze logo služby a lakonické „This service is unavailable in your region“ (Tato služba je ve vašem regionu nedostupná).

Kompletní katalog služby obsahuje více než 20 000 hodin filmů, seriálů, zpráv a sportovních přenosů včetně exkluzivních originálních pořadů vytvořených přímo pro Peacock. Je dostupný ve dvou placených variantách: Peacock Premium (4,99 USD měsíčně – obsahuje reklamy) nebo Peacock Premium Plus (9,99 USD měsíčně – zcela bez reklam).

Zájem o streamovací služby vytrvale roste, a to obzvláště za oceánem. Nahrávají tomu koronavirová omezení a stále častější práce formou „home office“. Podíl předplatitelů klasických kabelových služeb naopak vytrvale klesá, a to hlavně kvůli chybějícím sportovním přenosům.

Ukázky rozhraní naleznete v druhé galerii z testu, popis a umístění prvků v grafice níže.



Autor: Petr Faistauer Hlavní menu uživatelského rozhraní

Služba se v bezplatné verzi nedá jen tak ošálit. Odhalí spuštěné pluginy pro blokování reklamy, například Ghostery, ale i připojení přes VPN. V takovém případě vás napomene: „Sorry, watching Peacock through VPN is restricted“.

Ve třetí galerii z testu si ukážeme přehrávání z videotéky. Nejprve je na řadě originální seriál, natočený pouze pro Peacock (řada „Peacock Originals“), s názvem Brave New World podle námětu stejnojmenné knihy Aldouse Huxleyho.

V bezplatné verzi jsou jako „ochutnávka“ k volnému zhlédnutí v nabídce první dvě epizody, zbytek 1. série je jen v placených verzích. Právě Brave New World patří k devítce „originálů“, které měla bezplatná verze v nabídce ke dni spuštění. Dále tu máme i v ČR aktuálně vysílaný seriál Modrá kniha (The Blue Book – vysílá Epic Drama), který je do bezplatné verze služby uvolněn kompletní, tedy všechny díly obou zatím natočených sezón.

Naleznete zde například i starší seriály Heuréka, městečko divů (Eureka), Skladiště 13 (Warehouse 13) nebo vyloženě archivní kousky jako Airwolf a Seaquest DSV. Vše kompletní, veškeré vysílané díly k bezplatnému zhlédnutí, což je nabídka, kterou konkurenční služby postrádají.

Ve čtvrté galerii z testu předvedeme přehrávání z katalogu filmů. Začneme časově omezenou nabídkou bezplatného streamu (s vloženými reklamami) filmu Americký sniper studia Warner Bros. Barevné čtverečky na stavovém proužku filmu ukazují umístění a počet reklamních bloků (cca 30 sekund dlouhých). Druhý v řadě byl kultovní horor Ptáci od Alfreda Hitchcocka. V bezplatné nabídce aktuálně nalezneme třeba kultovní Útěk z New Yorku s Kurtem Russellem v hlavní roli nebo prvního Highlandera, životní roli Christophera Lamberta.

Zde je ideální místo na popis jevu „windowing“, ve streamovacích službách stále častějšího. Nejedná se o nic jiného než o časově omezená „okna“, ve kterých jsou v té které službě dostupné filmy velkých studií z kategorie tzv. „majors“. Karta pořadu ukazuje čas, po který je možno film ještě vidět. Jedná se obvykle o „okno“ v délce asi 30 dní.

Ne vždy je to pravidlem, z nabídky Peacocku třeba krátce po spuštění zmizely trilogie Matrix a Jurský park. Unikátem zde byla jediná dostupná část série Fast & Furious z roku 2009 (u nás pod názvem Rychlí a zběsilí), která byla nabízena pouhých 24 hodin od spuštění služby.



Repro: NBCUniversal Karta filmu s odpočtem doby, po kterou bude dostupný v nabídce

V poslední, páté galerii našeho testu nahlédneme do sekce Sport. Zde je největší rozdíl mezi bezplatnou verzí a verzemi prémiovými. V bezplatné verzi jsou dostupné sportovní dokumenty (včetně originálního „Do hloubky s Ryanem Lochte“), krátká videa a upoutávky na různé sporty a aktivity (včetně výstavy psů), případně sestřihy z aktuálních událostí.

Přímé přenosy jsou však doménou prémiových sekcí a zůstávají skryty za platební bránou. Uživatelé prémiových verzí pak mají z čeho vybírat: aktuální i předchozí přenosy z cyklistiky (Tour de France) nebo exkluzivně přenosy anglické Premier League. Slovo exkluzivně je tu opravdu na místě, neboť podle rozhodnutí vedení NBC vybrané přenosy nového ročníku Premier League nebudou vůbec dostupné v klasické TV distribuci, ale pouze a výhradně na platformě Peacock.

Toto rozhodnutí se mezi diváky stalo okamžitě velmi nepopulárním. Hlavně v této sportovní sekci (a rovněž v sekci Zprávy) je hojně použita funkce playlistu. Třeba pro uživatele YouTube to není nic nového, je to zkrátka celá série krátkých videí na stejné téma.

Peacock Premium

Jak už jsme psali výše, služba má dvě placené úrovně. V té levnější si předplatitelé odemknou kompletní katalog včetně všech sportovních přenosů. V té dražší dostanou celou službu bez reklamních bloků. K tomu malá poznámka: při aktivaci služby se objeví upozornění, že z „licenčních důvodů“ se určitý minimální počet reklam může u některých vybraných pořadů přece jen objevit.

Katalog je pravidelně aktualizovaný, doplňovaný a rozšiřovaný. V nabídce je produkce jednak filmových studií mateřské skupiny – Universal Pictures, jednak televizních stanic – NBC, Bravo, USA Network, SYFY, Oxygen, E!, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel a Illumination.

Pro Peacock je licencován i materiál od konkurence, např. od A&E/History, ABC, Fox, Nickelodeonu, DreamWorks Animation, Focus Features, Lionsgate, Warner Bros., Blumhouse, CBS, Showtime, Paramountu nebo The CW (posledních několik jmenovaných je součásti obsáhlého kontraktu se společností ViacomCBS).

Uživatelské prostředí je mírně variabilní v závislosti na zařízení, kde aktuálně běží. Mezi už představenými hlavními volbami „Channels“ a „Browse“ lze nalézt i třetí volbu označenou „Trending“. Vzhledem k tomu, že na odborných serverech lze najít velmi smíšené reakce, z nichž převažují spíše ty negativní, zmiňujeme ji čistě pro úplnost.



Repro: NBCUniversal Hlavní menu se třemi položkami

V následujících obrazových galeriích prémiových verzí si představíme náhledy na variantu aplikace, variantu používanou Nvidia Shield a variantu pro prohlížeče. Rovněž si zde představíme placený obsah. Začínáme s aplikací pro Nvidia Shield s mírně odlišným rozmístěním ovládacích prvků:

Pokračujeme aplikací Peacock:

A na závěr ještě prohlížečová verze:

Velkým plusem je existence bezplatné verze, čímž se Peacock odlišuje od ostatních konkurenčních služeb, které nabízejí pouze bezplatné zkušební období. Dalšími plusy jsou poměrně rozsáhlý „výsek“ z celého katalogu pořadů, který je uvolněn pro bezplatné sledování, absolutně jednoduchý přihlašovací proces a možnost tří souběžných streamů.

Stran mínusů, zde záleží na tom, co divák od služby požaduje. Aktuální verze služby nepodporuje personalizované uživatelské účty, stahování do mobilních zařízení a rovněž nenabízí (prozatím jen slibovanou) podporu 4K HDR a Dolby Atmos. Další výtku lze mít i k funkci označené „Channels“. Jak bylo ověřeno i naším testem, zde nejde o datový stream televizních verzí, ale o tzv. virtuální programy, do kterých jsou z běžících TV programů vybírány určité pořady (anglicky „curated channels“). Zamrzí, že nejsou podporovány platformy Roku a Amazon Fire TV.

Celkově vzato jde ale o velice dobrý počin, přicházející do malinko špatného období. Původní plán počítal s tím, že nová služba bude díky exkluzivním právům NBC pokrývat i olympijské hry v Tokiu. Ty jsou však prozatím odloženy z důvodu ochrany zdraví sportovců i diváků na rok 2021, přičemž se nad nimi stále vznáší hrozba úplného zrušení.