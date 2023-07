Firmy z EU se děsí regulace AI, Čína zakázala vývoz klíčových kovů, Apple má hodnotu tři biliony dolarů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropská komise se zcela vážně zabývá otázkou metaverza a něčemu, čemu říká web 4.0. Euractiv získal dokument, který se oblasti věnuje – byť ještě ani nestihla vzniknout.

150 evropských firem a investorů podepsalo otevřený dopis varující přes eurounijní regulací umělé inteligence. Takzvaný AI Act prošel čtením v Evropském parlamentu a po právu vyvolal pozdvižení. Titáni evropské ekonomiky mají obavy, že Evropa kvůli regulaci bude zaostávat ve slibném oboru generativní AI. Dokument podepsaly firmy jako Siemens, Airbus a další – tedy ty, které Evropu živí. Škoda, že se sektor probudil takto pozdě. Reakce z Bruselu je arogantní. Nad evropskou regulací technologií jsem se nedávno rozčiloval v komentáři.

Česko v letech 2022 a 2023 zaznamenalo největší pokrok v inovacích v rámci EU, nicméně stále jsme průměrní a v kategorii „moderate innovators“. Jihomoravský kraj byl na druhou stranu zvolen evropským podnikatelským regionem. Kromě jiného se snaží být centrem pro polovodiče. A z Evropy ještě jedna věc: počet investic rizikového kapitálu ve střední a východní Evropě se v prvním kvartálu propadl o 60 procent.

Rusko dokáže monitorovat aktivitu na Telegramu, Signalu a WhatsAppu. Jeho nástroje sice neumí číst šifrované zprávy, ale dají se zjišťovat vazby a další metadata.

Apple je první firmou na světě s tržní hodnotou přes tři biliony dolarů. Jde o market cap na burze Nasdaq, kdy cena akcie vyrostla přes 190 dolarů.

Apple byl nucen snížit objem produkce VR brýlí Vision Pro, píší Financial Times, a to z milionu na 400 tisíc kusů. Důvodem jsou úzká hrdla v dodavatelském řetězci. Má to ovlivnit i přípravu levnější varianty pro běžné zákazníky (Vision Pro vyjde na 3500 dolarů).

Mark Zuckerberg by moc rád začal v Číně prodávat VR brýle Oculus. Dělá k tomu nutné přípravy. Ovšem tamní média informují, že to nebude tak jednoduché. Šéf Mety se totiž v minulosti vůči Číně nevyjadřoval nejlépe, což bude muset nějak odčinit. Lupa doporučuje pokání. Zuck se přitom v minulosti tak snažil, běhal na náměstí a naučil se mandarínsky. Čína má vlastní výrobce VR/AR, populární je Pico.

Čína výrazně omezila vývoz dvou kovů používaných při produkci nejenom čipů. Jde o gallium a germanium. První z nich se používá třeba v základnových stanicích pro 5G, nabíječkách nebo vojenských radarech. Germanium se nasazuje v optice, solárních článcích, LED a podobně. Čína produkuje 80 procent světového gallia a 60 procent germania. Země to obhajuje ochranou národní bezpečnosti a svých zájmů. Je jasné, že jde o reakci na rozsáhlé čipové sankce ze strany USA. Pomalu se dostáváme do fáze, kdy tento souboj dělá velkou paseku a mimo jiné to odnáší evropské firmy, byť výpadky dodávek ze strany Číny půjde částečně nahradit. Čína také varovala, že toto je jenom začátek, a zřejmě chystá i další embarga. Země zároveň přiznala, že její polovodičový průmysl zatím nedosahuje takové spolehlivosti.





Nizozemsko nejenom pod tlakem USA zpřísňuje pravidla pro export polovodičových technologií do Číny. Týká se to primárně ASML, jediné firmy na světě schopné produkovat stroje s EUV litografií. Ty jsou pod sankcemi už nějakou dobu, nyní se restrikce rozšířily také na DUV.

Problémy s americkými zákazy stále více dopadají mimo jiné na Huawei. Produkce telekomunikačního vybavení pro firmu doposud nebyla tak problematická, protože tyto prvky běží na starších výrobních procesech, Nokia a další ale ukazují, že už se posouvají směrem k pěti nanometrům a níže. K tomu Huawei nemá přístup a je možné, že už od 5,5G může začít ztrácet svůj náskok. Čínský podnik o 5,5G začíná stále více mluvit a společně se zbytkem Číny chce těžit z náskoku v patentech a standardizaci. Stejně tak masivně investuje do 6G, kde bijí na poplach i USA.

Deutsche Telekom publikoval blog věnující se Huawei a bezpečnosti. Vlastník českého T-Mobilu z čínské společnosti nesdílí tak panickou hrůzu jako třeba bezpečnostní složky. Šéf DT nedávno pronesl, že se otázkou odstranění Huawei bude zabývat až v případě, že mu to nakáže jeho vláda, a nikoliv EU. Na druhou stranu DT z coru Číňany odstraňuje a aktivně se věnuje rozvoji Open RAN. T-Mobile v Česku pokračuje v instalaci Huawei na RAN – tedy v té části, kterou nesdílí s O2 skrze CETIN.

Čína řeší také další problémy, aktuálně s takzvaným brain drainem. Ze země začínají odcházet bohatí a schopní lidé. Ekonomika už nemá takové vyhlídky jako dříve, země je pod sankcemi a zejména současný prezident Si Ťin-pching neustále utahuje otěže.

Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil další open data. Jde třeba o ortofotomapy nebo výškopisná data. Jde o licenci CC BY 4.0.

Tvůrce Pokémon Go propouští dalších 230 lidí, 90 už firmu muselo opustit dříve. Niantic také zrušil projekty s NBA a Marvelem.

Další startup zaměřený na generative AI získal velké peníze. Runway posbíral 141 milionů dolarů od Googlu, Nvidie a dalších. Firma dělá AI nástroje pro tvůrce multimediálního obsahu, celkově už má přes 236 milionů dolarů. Do generative AI se nyní rozběhla vlna investic.

Věci se dějí i v Číně. Tamní e-commerce gigant Meituan za 234 milionů dolarů koupil AI firmu Light Years Beyond označovanou za „čínskou OpenAI“. Mimochodem, klíčovou roli v budování čínského AI sektoru nyní hraje Hongkong.

Indie chce už koncem roku 2024 začít vyrábět vlastní čipy. Tamní vláda už dříve oznámila velké plány a podobně jako Čína, USA nebo EU nabízí podpůrné balíky a daňové úlevy. Evropská unie zase rozšířila polovodičovou spolupráci s klíčovým Japonskem.

VMware, AMD, Samsung a další se spojují ve vývoji pro takzvaný confidential computing v rámci RISC-V. Jde o další z řady podpory velkých hráčů v této otevřené alternativě k ARMu.

