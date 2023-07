Futurama je zpět, Česko v Microsoft Flight Simulatoru, vážná zranitelnost procesorů AMD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Po deseti letech se vrací Futurama. Produkci zajišťuje Hulu, na našem trhu seriál nabízí Disney+. Futurama má stejné postavy i dabing a věnuje se aktuálním tématům, jako je streaming.

Do Microsoft Flight Simulatoru přichází detailní modely Česka, zpracována jsou města Praha, Brno a Plzeň. Přibyla také dvě letadla z Aero Vodochody, konkrétně Ae-45 a Ae-145.

AMD se potýká s bezpečnostním problémem procesorů s jádrem Zen 2. Zenbleed (CVE-2023–20593) je podobný zranitelnostem Spectre a Meltdown u Intelu. Je možné zmanipulovat predikci kódu, z registru číst data a napadnout programy. Není třeba fyzický přístup k počítači. Pro Epyc 7002 už je k dispozici oprava, pro další procesory až později letos.

Čipovým firmám z Rožnova pod Radhoštěm vyrostly tržby o desítky procent. Onsemi loni poskočilo o 18 procent na 4,8 miliardy korun a NXP Semiconductors si připsala skoro 40 procent. Onsemi na letošek díky neustálým investicím plánuje růst na 7,4 miliardy.

Onsemi stojí na základu socialistických podniků, mimo jiné Tesly. Tento nový článek na Blind Spotu se věnuje tomu, že v Československu existovala jiná Tesla, než je ta Muskova.

Zakladatel Epicu Tim Sweeney a webová komunita varují před údajnou novou monopolní snahou Googlu. Jde o takzvanou Web Environment Integrity, což může mít velké dopady na trh s webovými standardy a prohlížeči. Mluví se o webovém DRM.

Microsoft, Meta, Amazon a TomTom vypouští zdarma dostupný otevřený mapový datový set. Činí tak skrze již dříve založenou organizaci Overture Maps Foundation, která má vytvořit alternativu pro Google Maps či Apple Maps.

Francie začala prošetřovat čtyři lidi, kteří údajně měli špehovat a krást čipové technologie ve prospěch Číny a Ruska, píše Bloomberg. To podle žalobců mělo poškodit zájmy Francie.





A čínské firmy mezitím štve, jak se hrotí americká čipová embarga, takže tlačí na vlastní vládu, aby s tím něco dělala.

Čínský gigant Tencent kupuje většinový podíl v polské herní firmě Techland. Po CD Projektu RED jde o další velké studio v Polsku, naposledy vydalo Dying Light 2. Zahraniční majetek Tencentu je obří, u nás firma vlastní minoritu v Bohemia Interactive a Madfinger Games.

Německo uvolní 20 miliard eur na podporu výstavby čipových továren. Deset miliard dostane Intel na projekt ve východním Německu, pět by měla dostat TSMC na prozatím neoznámenou továrnu v Drážďanech, miliarda jde pro Infineon na výrobu tamtéž a ZF si přijde na 750 milionů. Na ostatní tak zbydou asi tři miliardy. GlobalFoundries, kteří také mají v Drážďanech výrobu, hrozí, že to pokřiví konkurenci.

Politico se věnuje postupné deindustrializaci Německa. Na vině je mimo jiné regulace. Německo zároveň kromě SAPu neprodukuje velké technologické firmy.

Čínské značky telefonů Oppo, Vivo, Realme a OnePlus to balí v Německu. Důvodem jsou nevyřešené patentové spory s Nokií. Spor mimo jiné ukázal na to, že všechny tyto brandy mají stejné zázemí v koncernu BBK Electronics, i když dlouhodobě tvrdí, že jde o nezávislé firmy, které nespolupracují. Mimochodem, Oppo přesunulo středoevropskou centrálu z Budapešti do Prahy a bude zde chtít více zatlačit do byznysu.

TSMC doma na Tchaj-wanu investuje dalších 2,9 miliardy dolarů na pokročilé pouzdření v rámci chip-on-wafer-substrate. S masovou produkcí se počítá na rok 2027. Jak jsme psali v naší reportáži z Tchaj-wanu, pro zemi jsou takové investice zcela zásadní, zejména kvůli národní bezpečnosti.

Ambice USA v ambiciózním posilování domácí výroby čipů naráží na realitu nedostatku lidí. Podle oborové asociace SIA je třeba do roku 2030 sehnat 115 tisíc kvalifikovaných lidí, přičemž až 58 procent těchto pozic může být neobsazených. TSMC už kvůli lidem odložilo start továrny v Arizoně. Česko má podobný problém. A z Evropy už do Číny odešlo 30 tisíc čipových expertů.

Ceny gallia a germania vystřelily o nižší desítky procent. Je to reakce na vývozní embargo uvalené Čínou jakožto největším producentem. Tyto materiály jsou důležité pro polovodičovou a další produkci.

Potenciálně velmi zajímavá budoucí funkce Apple AirPods: nové senzory by mohly měřit biologické signály a elektrickou aktivitu v mozku. Ze sluchátek by tak mohlo být slušné zdravotnické zařízení.

Cisco má nový síťový čip s propustností 51,2 Tb/s. Silicon One se zaměřuje zejména na operace kolem AI a ML. Čipy G200 a G202 aktuálně testují velcí hráči.

Meta hlásí kvalitní kvartální výsledky, VR ale do nich moc nepromlouvá. Z tržeb 32 miliard dolarů je pouze 276 milionů z metaverse divize Reality Labs. Ztráta činila 3,7 miliardy dolarů. Meta má celkem každý den tři miliardy aktivních uživatelů. Výsledky prezentoval také Microsoft, kterému neustále roste cloud, ale koncová sekce s Windows spadla, což poukazuje na nasycený postcovidový trh s PC.

V Ericssonu čekají na lepší zítřky a na to, až se zase otevřenou peněženky operátorů, rozebírá Light Reading. Ti zase neustále hledají cesty, jak zpeněžit v minulosti nahypované 5G. Inspiraci lze hledat třeba u severských států.

Samsung brzdí produkci paměťových čipů a místo toho se zaměřuje na větší výrobu high-end čipů pro AI. Paměťové čipy v posledním kvartále udělaly ztrátu 3,4 miliardy dolarů. Důvodem je klesající cena, za což může i konkurence z Číny nebo slabší poptávka po PC a smartphonech. Plány Samsungu ve výrobě čipů jsou obří, doma v Jižní Koreji chystá výstavbu továren za 230 miliard dolarů.

Francouzská zbrojovka Thales za 3,6 miliardy dolarů kupuje americkou kyberbezpečnostní firmu Imperva. Prodejcem je investiční fond Thoma Bravo, který je v IT velmi aktivní.

Pod Linux Foundation vzniklo Ultra Ethernet Consortium. Bude se starat o standard komunikace využívaný u superpočítačů a výkonných strojů pro AI. Mezi zakladatele patří Intel, AMD, Cisco, Broadcom, Microsoft, Meta, HPE, Arista a Eviden.

Google ukončuje podporu Androidu 4.4 KikKat. Nepoběží na něm Play Store ani různá API. Tuto verzi Androidu používá pouze půl procenta uživatelů.

Intel zveřejnil nové rozšíření x86, jmenuje se APX. Rozšiřuje množství základních registrů z 16 na 32. Více píše Cnews.cz, který se také věnuje Intel AVX10.

Deutsche Telekom (vlastník českého T-Mobilu) s několika dalšími operátory rozjíždí Global Telco AI Alliance. Má vzniknout AI platforma pro různé služby.

A další čtení na Cnews: Samsung představil nové ohebné telefony. Počítače NUC přejdou pod Asus. Procesory AMD Ryzen s 3D V-Cache budou i pro notebooky. Vyšel AMD Ryzen 5 7500F.