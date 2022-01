G-Suite zdarma už nebude zdarma, EU chystá vlastní DNS a Microsoft chce koupit Activision Blizzard

Firma eyeo u soudu zvítězila nad vydavatelstvím Axel Springer ve sporu o HTML a možnost měnit HTML uživatelem. Axel Springer žaloval firmu proto, že je autorem softwaru na blokování reklamy a „zasahuje do kódu“. Je to dost zásadní vítězství. Dění v minulosti viz Blokování reklam není proti zákonům, potvrdil německý soud a Bild.de: vypněte blokátor reklam, nebo zaplaťte. Jinak naše články neuvidíte.

Izraelská policie používá spyware od NSO pro šmírování občanů. A to bez odpovídajícího zákonného schválení autoritami. Spyware Pegasus umožňuje hacknout iPhone a získat tak přístup k jeho obsahu bez vědomí či součinnosti majitele.

Kompletní seznam individuálních cílů spywaru Pegasus najdete v The NSO File: A Complete (Updating) List of Individuals Targeted With Pegasus Spyware. Z Česka tam nikdo (prozatím) není, ale naše severní sousedy tam najdete.

Thorium ■ Geniální – hiccupFX.js ■ Lichess.org ročně stojí 420 tisíc dolarů ■ CSS Speedrun ■ Why is LinkedIn so cringe? ■ Jak dlouhý by měl být příspěvek na blogu? ■ Nový trailer pro Severance ■ Rambox 2.0 ■ Graphviz ■ Wine 7.0 je venku ■ WeCrashed bude ■ Focalboard ■ Semrush koupil Backlinko.com ■ Notepad v8.2 je venku ■ Git.io končí

Linktree vyhazuje mnoho sexuálních pracovnic ze svých stránek. Vadí tvůrci obsahu, ale i eskort. Ze služby umožňující vytvořit rozcestník na vlastní sociální sítě se jim profil ztratil náhle a bez vysvětlení. Linktree tvrdí, že nepovolí odkaz na skutečné živé sexuální služby, „protože sexuální služby v plném rozsahu jsou nezákonné“. Pokud chcete příklad absurdnosti a zbytečnosti podobné služby, tak například v linktr.ee/guardian.

Změny na PornHubu přinesly proměnu obsahu. Objevil se nový mezinárodní obsah, zejména ze střední a východní Evropy. V článku je zmíněno i Česko. Logicky, v (nejen) internetovém pornu jsme prostě dobří. Konkrétně je zmíněn WGCZ Holdings coby konkurent Xvideos.

Metaverzum jako líheň teroristů? Samozřejmě, možné je všechno. Jen tady je spíše třeba počítat s tím, že v průběhu tohoto a příštího roku se budou o metaverzu psát záplavy článků podobných těm, které se v minulosti psaly o předchozích „zázracích“ techniky. Každopádně This is how the metaverse can become a breeding ground for terrorists tu je a tradičně slovo „metaverzum“ můžete nahradit za „Second Life“. Kde se mimochodem žádná líheň teroristů neobjevila.

Apple Music je druhý nejpoužívanější hudební streaming. Na Spotify ale stále nemá, 15% proti 31% podílu.

EU chce vlastní DNS. Hlavně aby mohla blokovat „nezákonný“ provoz. DNS4EU by mohlo být dobrá alternativa populárním DNS službám převážně umístěným v USA (Google, Cloudflare, OpenDNS). EU ale chce, aby sloužila i pro páteřní sítě spojující Evropu s dalšími částmi světa a řešila bezpečnost a soukromí uživatelů. Bohužel ale navíc má blokovat i „nelegální obsah“.

Wi-Fi 7 (802.11be) přinese rychlost až 46 Gb/s s kanálem šířky 320 MHz (6 plnopásmových) a 16 MIMO. A aby to fungovalo, bude nutné uvolnit 6 GHz frekvenci. Dostupné, teoretiky, od 2023. Ještě předtím ale nastoupí Wi-Fi 6E – viz například Evropa začala projednávat rozšíření pásma pro Wi-Fi 6E s gigabitovými rychlostmi.

Apple snížil výkupní ceny starších modelů v „trade-in“ programu. Za telefony s Androidem je ochoten zaplatit výrazně méně. Via Apple Lowers Value of Android Smartphones for iPhone Trade-In.

DFX Audio Enhance je nově FxSound a je zadarmo. Tohle pro Windows chcete.

Xbox Games Pass se rozrostl na 25 milionů předplatitelů. Z 18 milionů, které měl v lednu 2021.

Jak si nastavit a přizpůsobit macOS, pokud jste přešli z Linuxu? Velmi užitečné čtení najdete v macOS Setup after 15 Years of Linux.

Na doposud zdarma použitelné účty G-Suite od července čeká placení. Zdarma bylo možné Google Workspace používat před lety, tehdy ještě jako Google Apps a v roce 2012 to přestalo být možné, ale stávající uživatelé platit nemuseli. Nově je to čeká.

Google možná bude za zpoplatnění G-Suite čelit hromadné žalobě. Nepřekvapivé, jde o klasickou vítanou příležitost právníků těžících právě z hromadných žalob. Takže i v tomto případě za případnou žalobou stojí známá firma. Jedna z věcí v žalobě je ale poměrně zásadní. Google odmítá z případně zrušených „free“ G-Suite účtu převést nákupy v Google Play na jiné Google účty.

Opera spustila nový „crypto prohlížeč“ a označuje ho jako „Web3 browser“, byť s web3 nemá nic společného. Má například zabudovanou kryptopeněženku, snadný přístup do krypto/NFT směnáren. Otázkou zůstává, jak vhodné je věřit prohlížeči vlastněnému čínskými majiteli.

Audible pro Windows končí. Audiobooks from Audible existovaly od roku 2015 a fungovat budou už jenom do 31. července 2022. Náhradu můžete hledat v Audible Cloud Player (webová verze) nebo mobilních aplikacích pro iOS/Android.

Velká Británie chystá kampaň proti šifrované komunikaci. Včetně využití vysokých forem manipulace. Vládě vadí to, že Facebook chce do Messengeru přidat koncové šifrování.

V desítkách šablon a pluginů od AccessPress je backdoor a je tam už od září 2021. Některé pluginy jsou už opravené, ale backdoor vám zůstane v jádře WordPressu a budete muset zasáhnout. Šablony nejsou opravené vůbec. A protože jsou jich opravdu desítky, tak to neberte na lehkou váhu.

Qlocker ransomware se vrací v nové kampani napadající QNAP NAS zařízení.

Safari je děravé. IndexDB API prozrazuje informace, které nemá. Dá se například zneužít pro zjištění, kdo jste u Googlu. Detaily v Exploiting IndexedDB API information leaks in Safari 15 a týká se macOS (kde můžete používat jiný prohlížeč) i iOS / iPad OS (kde jiný prohlížeč používat nemůžete).

Služba Crypto.com byla hacknuta a přišla minimálně o 15 milionů v etherech. V pondělí pozastavila výběr po „malém množství uživatelů zasažených neautorizovanými aktivitami“ a vyzvala uživatele k aktivaci dvoufaktoru. O hacknutí ale nejdřív neřekla ani slovo. Služba nakonec zjistila 483 hacknutých účtů a ztrátu 34 milionů dolarů. Detaily v Crypto.com Security Report & Next Steps.

Povinná aplikace pro účastníky čínské olympiády obsahuje závažné bezpečnostní problémy a může sloužit k cenzuře.

Služba OpenSubtitles byla minulý rok hacknuta a zaplatila výkupné. Ukradená data se nic méně objevila online, včetně přihlašovacích údajů (už jsou v HaveIBeenPwned.com, pokud chcete kontrolovat), které byly uloženy jenom jako prostý MD5 hash. Problém se týká 6,7 milionu registrovaných uživatelů.

Tweetněte o hacknutém či zablokovaném účtu a obratem na vás zaměří podvodníci. Ti vám budou nabízet obnovu účtu za peníze. A v řadě případů jsou nesmírně zábavní. Účet samozřejmě nezískáte, okradou vás. Via Sketchy ‘Account Recovery’ Services Are Trying to Scam Hacking Victims on Twitter a zdaleka to není nic nového, tohle běží už dlouhé měsíce.

Ozzy Osbourne sdílel v rámci NFT projektu odkaz na scam. Sledující přišli o tisíce dolarů poté, co uvěřili falešnému Discordu zprovozněnému na opuštěné adrese. Těžko se věří, že pro „ověření“ přístupu lidé připojovali své kryptopeněženky.

Nový hoax tvrdí, že Norimberské zákony povinnost nosit roušky definují jako válečný zločin. Norimberské zákony pochopitelně nic takového neřeší. Viz též FACT CHECK: ARE MASK MANDATES CONSIDERED A ‘WAR CRIME’ UNDER THE NUREMBERG CODE?

Twitter uživatelům umožní zadat NFT jako profilovou fotku. Ale jenom těm platícím v rámci Twitter Blue. Všichni ostatní si samozřejmě „zakoupené“ NFT mohou do profilovky nahrát, aniž by museli cokoliv platit. Jen tedy nebude v hexagonální podobě.

Může správné načasování příspěvku pomoci zapojení na Instagramu? Hootsuite se pokouší analýzou dojít k nějakému závěru, ale jednoduché to není a jednoznačný závěr nečekejte. S příchodem algoritmických newsfeedů se nutnost dobrého načasování stala méně důležitou. Tak jako tak ale pomůže, když nebudete zveřejňovat příspěvky příliš mimo dobu, kdy jsou vaši fanoušci online. Můžete si polepšit o pár desítek procent.

Příspěvky na Facebooku nepravdivě uvádějí mouku jako lék na popáleniny a opařeniny. Pokud mouku dáte do takového poranění, tak si přivodíte jen zbytečné nepříjemné komplikace. Nesmysl se na Facebooku objevuje opakovaně už od roku 2014.

Joe Rogan kritizuje Gettr za umělé navyšování uživatelů. Nejasná a problematická je i role čínského investora. Pokud se podíváte na účty na Gettr, tak velmi rychle uvidíte, že tak trochu opticky čaruje s čísly pomoci „Total Followers“, kam zahrnuje i sledující daného účtu na Twitteru.

Google se mýlí. Apple iMessage je ve skutečnosti neúspěch. Macworld reaguje na Wall Street Journal (Why Apple’s iMessage Is Winning: Teens Dread the Green Text Bubble) citující Google, který tvrdí, že „zelená bublina“ uživatelů Androidu je na iPhonu příznakem něčeho nechtěného. Na což se opravdu musíte podívat v celosvětovém měřítku. Co může být pravdou v USA, neplatí ve zbytku světa. Apple to už dávno prohrál s konkurencí, která ale není Google.

Apple v Nizozemsku umožní seznamkám používat jiné platební metody. Vedlo k tomu rozhodnutí tamního regulátora. Pokud by Apple nevyhověl, od 15. ledna ho čekají tučné pokuty.

Microsoft oznámil, že kupuje Activision Blizzard za skoro 69 miliard dolarů. Viz též Read the email Satya Nadella sent to Microsoft employees about the Activision Blizzard acquisition. Pokud přemýšlíte proč, tak jedním z dost zjevných důvodů je Metaverzum. Velmi zajímavé bude sledovat hlavně to, zda ke koupi skutečně dojde. V cestě totiž může stát FTC a získání souhlasu.

Koupě Activision Microsoftem může odstartovat další akvizice. Správná otázka je, zda herní průmysl čeká období hyperkonsolidací.

Canalys: Apple se ve 4. čtvrtletí 2021 znovu dostal na první místo na světovém trhu s chytrými telefony s 22% podílem.

YouTube Originals končí, Susanne Daniels odchází k 1. březnu. Divize vznikla v roce 2016.

V roce 2021 bylo odvysíláno rekordních 559 seriálů pro dospělé, o 66 více oproti roku 2020.

Netflix hlásí tržby za 4. čtvrtletí ve výši 7,71 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 16 %, čistý zisk 607 milionů dolarů, 222 milionů placených předplatitelů a tržby 30 miliard dolarů za rok 2021, což je nárůst o 19 %. Akcie klesly o 20 % kvůli slabým prognózám.

Peloton zastavil výrobu, padají mu akcie a plánuje masivní propouštění. V roce 2020 přitom začal masivní (172%) růst prodeje a vypadalo to, že je nezastavitelný. Více v Peloton’s terrible, horrible, no good, very bad year, kde to přičítají problému nabídky a poptávky. Jedno z prvních vyjádření CEO v A Note from John Foley, Co-founder and CEO.

Amazon i Meta utratily v roce 2021 rekordní částky za lobbing. V obou případech mírně přes 20 milionů dolarů, o sedm procent více než v předchozím roce.

