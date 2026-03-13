Hrozí další technologické zaostávání Evropy, slavná Nokia je zpět, notebooky a disky výrazně zdraží

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Evropě hrozí další technologické zaostávání. Mohlo by hodně bolet a sloužit k vydírání a odposlechům. MWC v Barceloně ukázal první náznaky budoucího 6G, které ke klasické terestrice připojí satelitní sítě typu Starlink nebo Amazon Leo (mobily se budou připojovat přímo k nim). Bohužel Evropa zatím nemá alternativy, takže hrozí zvýšení závislosti na USA a ztráta kontroly nad částí infrastruktury. V EU se dělá na IRIS2. Uvidíme, kdy nakonec bude a zda to bude stačit.
Slavná Nokia je zpět. Akcie jsou na dlouhodobém maximu, pomáhají jí Nvidia i odborníci z Česka. Investoři vnímají několik pozitivních signálů. Do Nokie investovala miliardu dolarů Nvidia, což se na MWC zhmotnilo v plány kolem AI RAN, tedy sítěmi s integrovanou umělou inteligencí.
Chystá se prodej softwarové firmy s klíčovým sídlem v Praze. Vynést může až 126 miliard. Švédský fond EQT zkoumá možnosti prodeje SUSE, největší soukromé linuxové a open source společnosti, která má významný vývoj a další divize v Česku (podobně jako konkurent Red Hat).
Izraelský miliardář chce v Praze zaměstnat stovky IT odborníků. Konkurovat se mu pokouší firma z Ústí. Startup Cato Networks spoluzakladatele Check Pointu už ročně točí 350 milionů dolarů a i díky velkému nabranému kapitálu může budovat vývoj v Praze. Dělá na softwaru SASE. Evropským konkurentem Izraele a USA je firma GoodAccess z Ústí nad Labem, která je ovšem menší a má složitější situaci.
Notebooky by letos mohly zdražit až o 40 procent. Podle TrendForce je to kvůli zvýšeným výrobním nákladům, tedy vysoké ceně RAM a SSD. Problémy budou mít hlavně menší producenti, protože nemusí mít tak dobré smlouvy a úspory z rozsahu. Také je možné, že si výrobci ukrojí z marží. Nicméně určitě je nepotěšil příchod MacBooku Neo. Samsung údajně chystá další stoprocentní zdražení čipů NAND pro SSD, což situaci také moc nezlepšuje.
Podíl AMD na trhu dedikovaných grafických karet se opět zhoršil, Nvidia má téměř monopol. Podíl AMD v posledním kvartálu klesl na pět procent. Intel drží jedno procento a zbytek má pan kožená bunda. AMD do roku 2022 mělo kolem 20 procent trhu. Firma má výrazně lepší pozici mimo dedikované karty, například v konzolích a obecně APU. Ovšem situace u dedikovaných GPU je špatná, takto silné postavení jednoho hráče není zdravé. Problém AMD není syrový výkon, ten je zejména na hry dobrý (9060 XT a 9070 XT si proti 5060 Ti a 5070 Ti vedou velice dobře), ale v softwarovém ekosystému typu CUDA. Uvidíme, co přinese další generace GPU, která se ale asi kvůli nedostatku pamětí výrazně zpozdí.
Office.eu je novou evropskou alternativou k Microsoft 365 nebo Google Workspace. Provozuje jí nizozemská firma na infrastruktuře v Evropě. Je to postavené na Nextcloudu a vybudováno společně s Collaborou.
Walt je zajímavý pokus vytvořit evropskou alternativu k mobilním platebním systémům Google Pay a Apple Pay. Pracují na něm vývojáři z Dánska. Walt má dbát na soukromí, na rozdíl od amerického duopolu nemá sledovat vaše transakce a tak dále. Zatím se lze zapsat na čekací listinu.
Výzkumníkům se podařilo naučit hrát lidské neurony Dooma. Jde o systém CL1 postavený na 200 tisících lidských neuronech vypěstovaných na křemíkovém čipu. Tento čip obousměrně v reálném čase překládá elektrické impulzy. CL1 zatím hru hraje mizerně.
Anthropic Claude našel 104 doposud neobjevených chyb ve zdrojovém kódu Firefoxu. Projekt Anthropicu a Mozilly trval dva týdny, Claude analyzoval open source kód. Čtrnáct bych mělo vysokou závažnost. Model zvládl odhalit specifické třídy chyb, které automatizované testování neřeší.
Google Workspace jde nyní ovládat přes CLI. Nástroje jako Gmail, Drive, Docs a další lze tedy řešit přes příkazovou řádku. Licence je Apache 2.0. Důvodem zavedení CLI je integrace s AI agenty.
Meta kupuje měsíc a půl starou firmu Moltbook. Jde o sociální síť, na kterou přispívá pouze umělá inteligence, respektive AI agenti. Postavené je to na OpenClaw. Meta dva vývojáře a jejich technologii začlení do sekce Superintelligence Labs, takže zřejmě půjde hlavně o nástroj pro další rozvoj AI.
OpenAI koupila startup Promptfoo. Jeho technologie zaměřená na testování zranitelností LLM bude integrována do OpenAI Frontier, enterprise platformy pro AI agenty.
Zakladatel Mandiantu získal 190 milionů dolarů na nový startup Armadin pro bezpečnost AI agentů. Kevin Mandia varoval, že AI se používá na straně útoků, kde se technologie dokáže učit a adaptovat. White hackeři mají díky Armadinu získat nástroje pro správu obranné armády agentů.
Lovable už má tržby 400 milionů dolarů. Jde o metriku ARR. Jen za poslední měsíc se podařilo přidat 100 milionů dolarů. Vibe coding láká stále více běžných uživatelů.
Britská AI firma Nscale už má hodnotu skoro 15 miliard dolarů. Nová investice přinesla dvě miliardy dolarů. V Evropě roste počet vysoce ohodnocených AI firem, jde třeba právě o Lovable, Mistral, Helsing, čerstvě AMI Labs a další. Nscale provozuje GPU datacentra včetně AI infrastruktury. Nvidia zase poslala další dvě miliardy dolarů do evropské firmy Nebius. Jde o konkurenta Nscale, který má vývoj i v Praze a který chce letos investovat 400 miliard.
Nvidia vylepšila AI nástroj ComfyUI. Uživatelské rozhraní bylo zjednodušeno, aby uživatelé pouze mohli vybrat model a zadat příkaz. Zapracováno bylo na hardwarové optimalizaci, takže generování trvá kratší dobu. Nvidia také chystá konkurenci pro OpenClaw, jde o projekt NemoClaw. Nástroj by měl být open source a navržen je pro nasazení ve firmách. Nvidia dále dále spustila model Nemotron 3 Super. Má 120 miliard parametrů.
Adobe spouští AI asistenta ve Photoshopu. Zatím jde o veřejnou betaverzi zahrnutou ve webové verzi a v mobilních aplikacích.
Google potvrdil, že pracuje na novém operačním systému. Jméno dostane Aluminium OS a měl by být uveden ještě letos. Základy jsou z Androidu se zaměřením pro práci s okny, na multitasking a tak dále. Půjde pro systém pro počítače, který má doplnit a nikoliv nahradit Chrome OS.
Intel odhalil první procesory Arrow Lake Refresh. Budou mít označení Core Ultra 200S Plus. Zatím jde o modely Core Ultra 7 270K Plus a Core Ultra 5 250K Plus. Mají o čtyři E-jádra navíc. Více zde. Intel také vydal procesory bez E-jader, nejsou ale určeny pro běžný trh.
IBM a Lam Research pracují na vývoj nových polovodičových výrobních procesů a materiálů pro produkci pod jeden nanometr. Součástí má být i nový procesor pro High-NA EUV litografii.
Seagate poslal na trh disky s novou generací technologie HAMR a kapacitou až 44 TB. Kapacita ploten se dostala na čtyři TB.
Máme zde první ukázky toho, že se do chytrých telefonů blíží čipy s podporou připojení na satelitní služby typu Starlink. Nový 5G modem MediaTek M90 už podporuje Starlink Mobile V2, tedy přicházející generaci direct-to-cell, kterou využije i český T-Mobile. Qualcomm zase chystá novou verzi modemu X105. Ten nabídne podporu 3GPP Release-19 a NR-NTN.
Pár novinek kolem AI čipů. Meta poskytla pár detailů ohledně svých akcelerátorů vyvinutých s Broadcomem. Groq, který byl de facto koupen Nvidií za 20 miliard dolarů, bude vyrábět u Samsungu. Pro Korejce jde o další potvrzení comebacku v zakázkové produkci. Ayar Labs má nacpat přes tisíc GPU do jednoho serverového racku postaveného na fotonice.
Německý startup Ubitium zvládl testovací výrobu univerzálního procesoru RISC-V. Tape-out se uskutečnil na 8nm procesu Samsungu. Určen je pro sektor embedded. Pro otevřenou instrukční sadu RISC-V může jít o důležitý milník.
Intel vydal SDK pro XeSS 3.0. Vývojářům by mělo stačit nahradit jeden soubor .dll a v jejich hrách se provede upgrade. Nové XeSS kromě jiného přidává tří- a čtyřnásobné generování snímků.
Qualcomm představil nový čip pro chytré hodinky a wearables. Snapdragon Wear Elite bude postavený na 3nm procesu, pětkrát zvýší jednovláknový výkon se spotřebou o 30 procent nižší.
SK Hynix vyvinul paměti LPDDR6 pro chytré telefony budoucnosti. Propustnost má činit 10,7 Gb/s, jde o mezigenerační nárůst o 33 procent. Hustota je 16 Gb.
Íránská hackerská skupina napadla významnou zdravotnickou společnost v USA. Dopady na firmu Stryker zatím nejsou známé. Útok provedla Handala, nejznámější uskupení spojené s íránským státem. “Sledujeme ji již řadu let a domníváme se, že je napojena na Ministerstvo pro zpravodajskou činnost a bezpečnost. Veřejné přihlášení k útokům ukazuje novou fázi kybernetických operací, protože v minulosti byly podobné útoky maskovány. Nyní se naopak snaží vzbudit dojem, že její nepřátelé jsou zranitelní. Spolu se skupinou MuddyWater se jedná o největší kyberválečnou organizaci režimu, která má na svědomí řadu útoků na telegramové účty vysokých politiků v Izraeli a také kyberútoky na obce a města, pojišťovny nebo společnosti zabývající se bezpečností. Aktivně vyhrožuje představitelům Izraele a pomocí místních agentů pořizuje fotografie, které využívá k zastrašování,” uvedl Daniel Šafář, manažer regionu CEE ve společnosti Check Point. Trochu podobný případ se teď stal i v Česku, Slavia pojišťovně unikla velmi citlivá data klientů.
