Huawei prodává divizi serverů, nové procesory AMD Epyc, Intel vykostil rivala VIA

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Huawei prodává svůj byznys s x86 servery. Kupujícím je čínský státní podnik Henan Information Industry Investment. Jde opět o důsledek sankcí Spojených států. Huawei nějakou dobu mohlo odebírat procesory od Intelu a AMD, nyní už to není možné. Huawei mělo celosvětový podíl v serverech 4,2 procenta, stačilo to na páté místo. Servery Huawei používají třeba v ČEZu. Huawei také dělá na serverech s vlastními čipy Kunpeng postavenými na ARMu.

Pěkné novinky od AMD. Byly uvolněny první informace o architektuře Zen 4. Serverové čipy Epyc se Zen 4 dorazí už v roce 2022, budou mít 96 jader, 5nm výrobu od TSMC, podporu DDR5 a PCI Express 5.0 a CXL 1.1. V roce 2023 přijde Zen 4c, bude mít až 128 jader. Dále zde máme novou generaci procesorů Epyc s 3D V-Cache s mezigeneračním nárůstem až o 50 procent. Jde o Milan-X na Zen 3 a 7 nm. Přichází také serverové grafiky AMD Instinct MI200 postavené na dvou čipech CDNA 2. Každý má 29,1 miliardy tranzistorů, 128 GB paměti s propustností 3,2 TB/s a frekvencí až 1,7 GHz. Je zde také Infinity Fabric 3.0.

AMD se nadále daří. Procesory Epyc do svých serverů začal odebírat Facebook (Meta). Dalším zákazníkem je IBM Cloud a nové virtuálky na Microsoft Azure. Akcie firmy za měsíc přidaly 33 procent.

Intel od firmy VIA kupuje sekci Centaur Technology. To je důležitá zpráva, protože Centaur se stará o vývoj technologií procesorů x86. Kolem obchodu je hodně spekulací, firmy situaci moc nekomentují. Zřejmě jde o přesun lidí z VIA do Intelu, nikoliv technologií. I to ale může vývoj x86 ve VIA oslabit. VIA je vedle Intelu a AMD jediný držitel licence na x86. Zároveň má společný podnik s čínskou firmou Zhaoxin, Čína tak má vlastní x86 procesory. Více o nich v našem rozhovoru s Tralalákem. Tajemný obchod rozebírá Cnews.cz.

McAfee bylo prodáno za 14 miliard dolarů. Kyberbezpečnostní firmu získává investiční skupina, kterou zformovaly podniky a fondy Crosspoint Capital, Permira, Advent, CPP, ADIA, GIC Private a CPP Investments. McAfee v minulosti koupil Intel, později firmu vypreparoval a s partnerem TPG umístil do joint-venture. Loni McAfee šlo na burzu a letos byla prodána enterprise sekce. McAfee je nyní hlavně konkurencí pro Avast spojující se s NortonLifeLock.

Viasat za 7,3 miliardy dolarů kupuje Inmarsat. Spojují se tak velcí hráči v satelitním internetu. Viasat bude mít 19 satelitů a deset dalších v procesu.

Unity za 1,6 miliardy dolarů kupuje firmu Weta Digital. Ta se soustředí na vizuální filmové efekty. Založil ji režisér Peter Jackson a její technologie se použily třeba v Pánovi prstenů nebo Avatarovi. Unity uvádí, že chce tyto nástroje zpřístupnit širší populaci tvůrců.

Tvůrci Pokémon Go spustili bezplatnou vývojářskou platformu Lightship. Jde o sadu nástrojů od Nianticu, které lze používat pro rozšířenou realitu. Niantic rovněž zakládá fond pro investice do AR projektů.

Spojené státy investují 1,2 bilionu dolarů do obnovy infrastruktury. Z toho 65 miliard dolarů půjde na rychlý internet, rozebírá LightReading. Dvě miliardy jdou na kyberbezpečnost.

Z IBM se finálně oddělila firma Kyndryl zaměřená na managed infrastrukturu. První dny na burze NYSE nic moc, akcie spadly o téměř 50 procent. Oddělení analyzuje ZDNet.

Nvidia na konferenci GTC uvedla několik novinek. Hodně se mluvilo o možnostech technologie Omniverse, což je metaverse v podání Nvidie. Přichází nový minipočítač Jetson AGX Orin postavený na Ampere a ARMu. Novým akcelerátorem je A2 Tensor Core.

Protipirátská ochrana Denuvo často nefunguje na Intel Alder Lake. Nefunkčních her jsou desítky, Intel a Denuvo na tom dělají. Další zajímavost: Alder Lake přináší malá a velká jádra, ta malá lze vypínat klávesou Scroll Lock. V BIOSu je nutné zapnout Legacy Game Compatibility Mode.

Nejrychlejším SSD pro PCI Express 4.0 je OWC Accelsior 8M2. Maximální propustnost má dosahovat až na 26 GB/s.

Visual Studio 2022 a .NET 6 vychází v ostré verzi. V případě VS jde o první 64bitové vydání. Seznam novinek a změn je tady, stahovat je možné zde.

Firefox je nyní dostupný v obchodu Microsoft Store. Microsoft podle Mozilly změnil podmínky týkající se prohlížečů, už nemusí být postaveny na enginu od Redmondu.

Microsoft uvádí notebook Surface Laptop SE. Jeho cena začíná na 250 dolarech. Jde o přístroj s 11,6" displejem, 8 GB RAM a Intel Celeronem N4020 nebo N4120. Zařízení je určené do škol jako konkurence chromebookům. Pohání ho Windows 11 SE.

OpenRAN je stále v rané fázi vývoje a v 5G bude hrát leda podpůrnou roli. To je závěr studie od CCS Insight. O OpenRAN se mluví jako o naději v diverzifikaci dodavatelů, rychlý nástup si mimo jiné přejí západní politici.

NÚKIB cvičil s Israel National Cyber Directorate. Scénář Crisis-X byl zasazen do sektoru vodohospodářství.

Čipový startup Cerebras získal 250 milionů dolarů. Celkově už má 750 milionů a ohodnocen byl na čtyři miliardy dolarů. Cerebras vyvíjí velký AI čip, konkurovat chce Nvidii nebo Graphcore.