 »  Intel má konečně nového šéfa, Kreml má zadní vrátka do IT systémů, velké propouštění v SAPu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

ZDNet přišel se zprávou, že ruská vláda využívá backdoor pro vstup do databází lokálních i zahraničních firem, které v Rusku působí. White hat hacker Victor Gevers to zjistil na základě analýzy tisícovek MongoDB databází. Používá se přímo účet admin@kremlin.ru. Týká se to bank, operátorů a třeba také ruské pobočky Disneyho.

Tržby z prodeje iPhonů v prvním kvartálu fiskálního roku 2019 meziročně spadly o 15 procent. Celkové tržby spadly o pět procent na 84,3 miliardy dolarů. Další sekce ale rostly: Macy o devět procent, hodinky a spol. o 33 procent, iPady o 17 procent a služby o 19 procent. Očekává se, že Apple na jaře představí vlastní alternativu k Netflixu a že obecně bude chtít ve službách posilovat. Apple přestal zveřejňovat čísla prodaných iPhonů, Canalys ale přichází s vlastními odhady.

Intel půl roku po rezignaci Briana Krzaniche konečně našel nového výkonného ředitele. Stal se jím dosavadní finanční ředitel Robert Swan, který zároveň působil po Krzanichově odchodu jako dočasný šéf. Intel zároveň oznámil výsledky za loňský rok. Tržby dosáhly rekordu, když meziročně narostly o 13 procent na 70,8 miliardy dolarů. Rostou jak PC a datacentra, tak sekce Mobileye zaměřená na chytrá auta. V posledním kvartálu si připsala 48 procent.



SAP společně s novými finančními výsledky oznámil, že propustí až čtyři tisíce lidí. Děje se tak v rámci restrukturalizace, kdy se SAP chce orientovat na více trendy věci jako AI, deep learning, IoT, blockchain nebo quantum computing. Dosáhnout se má také úspor ve výši 750 až 800 milionů eur. Zní to podobně, jako když propouštění a restrukturalizace rozjížděla IBM.

Kvartální výsledky ohlásil také Microsoft. Druhé čtvrtletí 2019 přineslo meziroční růst tržeb o 12 procent na 32,5 miliardy dolarů. Roste v podstatě všechno, kromě prodeje Windows OEM, které spadly o pět procent. Sekce Commercial Cloud už dala devět miliard dolarů, tahounem je zejména Office 365. Do budoucna se očekává, že cloud bude tvořit majoritní část tržeb firmy.

Office 365 od Microsoftu je nyní k dispozici v obchodě Mac App Store pro počítače s macOS. Dostupné jsou aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a OneDrive. Stahovat je je možné samostatně a samotné stažení je zdarma. Pro využívání je ale samozřejmě nutné předplatné Office 365.

Microsoft koupil firmu Citus Data, je to jeho další významný krok směrem k open source. Citus nabízí vlastní instalaci PostgreSQL, která je zaměřená na velká škálovatelná nasazení. Microsoft už PostgreSQL nabízí v rámci Azure a Citus mu umožní s touto populární open source databází pracovat ještě více.

Skupina Naspers za investici 1,16 miliardy dolarů plně ovládla ruský inzertní web Avito. Ten má denně 10,3 milionu unikátních návštěvníků. Naspers vidí v ruském e-commerce velký potenciál pro růst. Země má vysokou penetraci internetu, ale velikost e-commerce trhu prozatím ani zdaleka nedosáhla velikosti ve srovnatelně velkých zemích.



Unity kupuje firmu Vivox, která pohání zvukové i textové chaty ve hrách jako Fortnite, League of Legends nebo PUBG. Unity tak chce tyto možnosti více integrovat do svého cross-platform enginu.