 »  Jak dopadly testy v červnu

Už minulý měsíc jsem zahájil milou tradici komentování výsledků testů s jistým odstupem (někdo by řekl notným zpožděním, ale to je rozhodně špatný výklad). Nyní vám tedy přináším stručný komentář výsledků testů za měsíc červen.

Jak se můžete sami podívat, zahraniční části testů už tradičně vévodí Internet CZ. V červnu totiž došlo k dlouho očekávanému posílení jeho spojení do zahraničí na 4 Mb/s. Zdatná konkurence mu však vyrostla jednak v Global One, který v tuto chvíli totožnou disponuje totožnou kapacitou do zahraničí, a zejména SPT Telecom, který v oblasti Internetu expanduje neuvěřitelným tempem (občas za cenu poněkud diskutabilního jednání – psal jsem o tom tady a zejména tady) a dnes již disponuje třemi zahraničními linkami po 2 Mb/s, tedy dohromady 6 Mb. Tito poskytovatelé vytvořili jakousi pomyslnou silnou trojku. V červnovém grafu to ještě není vidět tak výrazně, ale průběžné výsledky z července napovídají, že na konci tohoto měsíce bude odstup výraznější. Ještě mnohem více jsou vidět rozdíly při vybraných pohledech na naměřená data (jen všední dny, denní hodiny, pracovní doba atd.), které v současné době najdete jen v CHIPweeku, kde testy každý týden vycházejí. Plánujeme podobné věci zpřístupnit i přímo na Lupě, ale až v širším kontextu zásadních změn, které chystáme. Snad neřeknu příliš, když prozradím, že se chystá další, tedy tentokrát už třetí generace testů, která by tu současnou měla nahradit na podzim tohoto roku; snaha míří k větší komplexnosti pohledu na věc při zachování jednoduše pochopitelného výsledku pro běžného uživatele. Není to snadný úkol, tentokrát se ho zhostil především můj kolega Petr Tesařík, takže mu držte palce.

V hodnocení červnových výsledků jsem ale trochu předběhl čas, protože na úrovni Global One a SPT Telecomu jsou i další poskytovatelé. Především se jedná o IBM, která si drží pěknou bramborovou medaili, a GTS. V těsném závěsu skončil Terminal Bar, což však bylo zřejmě způsobeno dočasným posílením zahraničního spojení (Terminal měnil poskytovatele zahraničního spoje a po dočasnou dobu tak měl k dispozici starou i novou cestu).

Celkově se tak nedá hovořit o nějakých dramatických změnách, spíše se dají pozorovat projevy určitých dlouhodobých trendů. A nezapomeňte – červencové výsledky jsou tu natotata.

Marek Antoš

