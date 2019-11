 »  Jakub Mahdal (Safetica): O prodeji firmy zatím neuvažujeme. Ale chci být investorem

On sám by se jednou chtěl vedení firmy vzdát a stát se investorem. Prodej firmy ale podle něj zatím rozhodně není na místě.

Upravili jsme hlavně priority v oblasti zaměření na konkrétní regiony, ale také samotný způsob prodeje. Trochu jsme změnili trhy, v kterých chceme hodně expandovat, a v kterých naopak méně.

Šlo také o to, že se potvrdilo fungování Paretova pravidla – v našem případě to znamenalo, že devět z deseti partnerů v každé konkrétní zemi nefungovalo úplně podle našich představ. Ale výhodou zase je, že ten jeden pak opravdu stojí za to a vyplatí se do něj investovat.

Takže v době před dvěma lety jste se v tomto směru, řekněme správné distribuce, teprve učili.

Přesně tak. Nejdříve Safetica vycházela z toho, že půjdeme cestou, kterou šly antivirové společnosti. Zkrátka že budeme nabízet jen náš koncový produkt jako krabici. Teď už se překlápíme spíše směrem k systémovým integrátorům, k řešení celkové otázky úniků citlivých dat. Firmy tohoto typu se starají o IT středních a velkých společností a zajišťují integraci produktů směrem k zákazníkovi. A k tomuto my nyní směřujeme.

Poptávka na trhu je totiž právě od středních a větších firem. Menší firmy řeší otázku úniků citlivých dat spíše parciálně – prostřednictvím jednodušších řešení. Bohužel tak to ale v DLP (data leak prevention, neboli prevence úniku dat – poznámka redakce) světě nefunguje. Aby zákazníkovi přinesla užitek, musí se otázka řešit jako celek.

Není tedy váš produkt pro malé firmy příliš nákladný a složitý? Neuvažujete o vývoji produktu, který by byl zaměřený jen na malé podniky?

V malých firmách je pro řešení úniků citlivých dat velký potenciál. Jejich potřeba řešit úniky je přitom stejná jako u těch velkých. Ale kompletní řešení je pro ně dnes docela nákladné a tak mají menší firmy tendenci vybírat řešení řekněme krabicového typu. Velké firmy jsou zvyklé řešit problém komplexně, ty malé by ale nejraději nainstalovaly jen určité zařízení, a dále by se o to nejradši nestaraly. My se k tomuto „krabicovému“ softwaru postupně dostáváme.

Česko je známé firmami pohybujícími se v IT bezpečnosti. V poslední době můžeme zmínit firmu SodatSW, která v loňském létě získala velkou investici hned od tří subjektů, mezi nimi byla i skupina investorů, kteří byli dříve spjati s AVG. Nepřidělává vám to trochu vrásky?

Ani ne, dělají totiž trošku něco jiného. Obecně – oni řeší hlavně otázku šifrování, tedy případy, kdy se přenosového média zmocní někdo neoprávněný. Díky šifrování se pak k datům nedostane.

Tento přístup ale není vhodný pro řešení obvyklých způsobů úniků citlivých informací, kterými jsou například úniky zákaznických dat z informačního systému, poslání souborů e-mailem, copy&paste, poslání na servery typu Ulož.to a podobně.

My se snažíme pokrýt všechny možnosti, kterými může dojít k únikům citlivých dat. Vycházíme z toho, že celek je vždy tak silný jako jeho nejslabší část. Vedle ochrany a detekce je náš software schopen zákazníkovi dodat i důkazy toho, co se ve firmě opravdu stalo, takže má ten správný kontext a může přijmout vhodná opatření.

Máme tedy odlišnou nejen filosofii ale i směr. Navíc Safetica vznikla později a mohli jsme se tak poučit z chyb, které výrobci softwaru v minulosti udělali.

SodatSW vznikl dříve než vy, ale celou dobu se zaměřoval na český a taky slovenský trh. Díky tomu teď zde má hodně zákazníků nejen ve veřejném sektoru. Zahraniční expanzi chystá jeho management až nyní. To vy jste na to šli zcela opačně. Od začátku se snažíte vybudovat globální firmu.

Přesně tak. Safeticu jsem od začátku budoval jako globální byznys. Svět se totiž na konci minulého století nástupem internetu velmi zglobalizoval. Distribuce je díky němu snazší a partneři dostupnější. I v segmentu B2B.

Díky tomu hodně vyrostly antivirové produkty, které zafungovaly svou jednoduchostí. Pro úspěšné příklady nemusíme jít ani za hranice ČR.

To, co je naší přidanou hodnou, je řešení globálního problému, tedy ochrana proti únikům citlivých informací. A pokud řešíte globální problém a řešíte ho dobře, pak je expanze přirozenou cestou dalšího vývoje.

Když jsme u té globálnosti. Jste aktivní ve zhruba 50 zemích světa. Které trhy jsou pro vás nyní nejzajímavější?

V těch pěti desítkách zemí stále distribuujeme, ale aktivita je největší zhruba v deseti. Za zajímavými trhy nemusíme chodit daleko. Je to střední Evropa, dále pak Střední východ a také některé země v Asii. Samozřejmě potenciál do budoucna má USA, Velká Británie nebo Jižní Amerika.

JAKUB MAHDAL A SAFETICA TECHNOLOGIES 29 let, narozen v Brně

v roce 2006 ještě při studiu na Vysokém učení technickém v Brně zakládá se spolužáky firmu Safetica Technologies, která se zabývá prevencí před úniky dat zejména ze strany zaměstnanců

firma se brzy dostává do zájmu investorů (i díky účasti v pořadu České televize Den D a využívá prostory v Jihomoravském inovačním centru v Brně

v roce 2012 ve firmě získává podíl zakladatel Centrum.cz Ondřej Tomek , tehdy je firma oceněna na 100 milionů korun

, tehdy je firma oceněna na 100 milionů korun Safetica Technologies by měla v roce 2016 dosáhnout na miliardovou hodnotu

V loňském roce proběhlo další kolo investic do Safeticy kvůli rychlejšímu uvedení vašeho nového produktu na trh. Změnila se při tom nějak vlastnická struktura?

Ta se nijak nezměnila. Je nás stále šest. Já, mí společníci, kteří se mnou firmu zakládali a Ondřej Tomek jako investor.

Jak vůbec Ondřej Tomek mluví do chodu firmy?

Dvěma slovy – byznysově i lidsky. Ve vztahu ředitel – investor jsem se osobně od něj za tu dobu dost naučil. A mimo jiné i tím Ondra Safeticu za poslední dva roky hodně posunul. Byl u zrodu nebo růstu úspěšných projektů, ať už jde o Centrum.cz nebo Mall.cz, a ví, které chyby se v byznyse často opakují, a dokázal mi je předat tak, abych je neopakoval. Také jsme oba nastavení na dlouhodobý úspěch a ne na přesné investiční cykly.

IT bezpečnostní firmy typu AVG, Avast a ESET vznikly na přelomu osmdesátých a devadesátých let, ale co se týče jejich tržní hodnoty, začaly si ji budovat až po zhruba 15 letech v byznysu, kdy s internetem přišel i boom počítačových hrozeb. Až po této době opravdu začaly zhodnocovat svoje předchozí úsilí.

Pokud by investoři nakoupili podíl ve společnostech v začátcích a mysleli na exit v klasických 3 nebo 5letých investičních cyklech, tak by zákonitě investici tolik nezhodnotili. To ale samozřejmě neznamená, že nesledujeme plnění plánu v čase.

Jednou jste někde řekl, že byste se v budoucnu také rád stal investorem. Stále to platí?

Je to tak. Pro mě by investování znamenalo další rozměr vytváření hodnoty – to že něco tvoříte, respektive pomáháte něco vytvářet. Nyní jsem v exekutivní roli, kdy aktivně vytvářím hodnotu spolu s týmem skvělých lidi, kteří jsou schopní dávat věci do pohybu a realizovat je. Aktivní role šéfa mi umožňuje podílet se vždy pouze na jediném projektu v daném čase.

Nedokážu si osobně představit, že bych do konce života stále vedl byznys. Z toho bych se možná zbláznil. Dokážu si představit, že v určitém okamžiku tu aktivní roli přenechám nějakému exekutivci.

Podobné to bylo například v AVASTu, kde si do vedení vybrali bývalého viceprezidenta společnosti Symantec (Vincent Steckler, poznámka redakce), který podle všeho firmu velmi dobře buduje, a zde to zrovna dává smysl. Ale pro Safeticu je tato debata stále předčasná.

Takže ale počítáte s exitem?

S nějakou formou exitu počítám, i když to v mém případě nemusí být jen prodej firmy, jako to u startupů vidíme nejčastěji.

Může to být také o té zmíněné variantě, kdy v budoucnu osobně z role aktivního šéfa přejdu spíše do role akcionářské a exekutivu nechám někomu, komu to od určitého momentu půjde lépe.

A v tomto směru už máte určité nutkání?

Co se týče exitu, tak ne. Teprve teď se začíná tržně potvrzovat, že si firmy uvědomují důsledky úniků citlivých dat a začínají od slov přicházet k činům. Jsou tedy do ochrany ochotné investovat více, i tady v Česku.

Současně vidím, že trh, ve kterém se pohybuji, je zatím stále relativně mladý. Věřím, že mohu v této oblasti pomoci z pozice šéfa Safeticy, přispět k jeho dalšímu rozvoji.