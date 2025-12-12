Lupa.cz  »  Jan Sůra, Jan Šindelář (Zdopravy.cz): Pro kvalitní informace musíte do terénu. Takovou žurnalistiku AI neohrozí

Jan Sůra, Jan Šindelář (Zdopravy.cz): Pro kvalitní informace musíte do terénu. Takovou žurnalistiku AI neohrozí

Umělá inteligence výrazně mění svět online médií. Řada titulů hlásí výrazné poklesy návštěvnosti. Odborný web Zdopravy.cz má naopak rekordní čísla. Věříme, že kvalitní zpravodajství má pořád budoucnost i v době AI, říkají jeho zakladatelé Jan Sůra a Jan Šindelář.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) tento týden vydalo varovnou zprávu, podle které většině online titulů razantně poklesla v posledních měsících návštěvnost. Důvodem je nástup umělé inteligence. 

„Tradiční model – zadat dotaz a prokliknout se na web s odpovědí – narušil nástup umělé inteligence (AI), kdy uživatelé stále častěji získávají informace přímo v AI nástrojích. Situaci dále zhoršilo zavedení AI generovaných odpovědí ve vyhledávání Google (AI Overviews), které poskytují shrnutí přímo na stránce výsledků a nahrazují návštěvu zdrojových webů,“ uvedlo sdružení (viz text: Návštěvnost z vyhledávání Googlu v Česku výrazně padá, na vině je nástup AI, varuje SPIR)

KŘIŠŤÁLOVÁ LUPA 2025

Web Zdopravy.cz se dostal mezi deset nejlepších hned ve dvou kategoriích – Zájmové weby a Zpravodajství a publicistika. Všechny výsledky ankety najdete zde.

Pokles se ale netýká všech. Právě web Zdopravy.cz má aktuálně rekordní čísla. V listopadu měl podle dat Netmonitoru skoro 1,3 milionu reálných uživatelů. A zobrazovaných stránek bylo víc než 7,7 milionu.

„Musíme být v terénu, abychom takzvaně popásli svoje ksichty, jak se říká – aby nás lidi znali a byli pak schopni sdělovat některé informace, které nejsou nebo by neměly být tak veřejné. To znamená exkluzivní zpravodajství,“ naznačuje recept na úspěch Jan Šindelář.

Nejsem odborník na umělou inteligenci, ale je to asi tím, že nemáme takový obsah, který by umělá inteligence srůstala do nějaké univerzální pravdy. Jsme stále spíše zpravodajství a myslím, že lidi k nám chodí hlavně na zpravodajství," dodává k tomu Jan Sůra.

Váš web se opakovaně objevuje v posledních letech mezi nominovanými v kategorii zájmového webu v naší anketě Křišťálová lupa. Letos jste se navíc objevili v kategorii zpravodajství a publicistika, takže dodatečně gratuluji. Každopádně to znamená, že máte evidentně věrné čtenáře. Než se k nim dostaneme, chtěl jsem se zeptat na úplný začátek – co bylo impulzem pro vznik webu Zdopravy.cz? Bylo to tím, že Andrej Babiš působil v určité době v Mladé frontě?

MM 26 AI

Jan Sůra: Byl to jeden z impulzů. Někdy v roce 2017 gradovala kauza s tehdejším kolegou Přibylem, kdy v podstatě vyšlo najevo, že si chodí pro úkoly k Andreji Babišovi, a už to bylo nějak neúnosné. Chvíli jsem přemýšlel, že půjdu do jiného listu, tam to ale nedopadlo. Protože jsme se s Honzou potkávali na stejných tiskovkách a věděli o sobě, oslovil jsem ho s nápadem, jestli nejít do toho a nevytvořit web čistě o dopravě. Jeden z důvodů byl i to, že si myslím, že něco takového v Česku chybělo. Každý obor už měl nějaké své médium, ale čistě dopravní web nebyl. Existovaly pouze weby zaměřené na jednotlivé druhy dopravy, třeba na letectví nebo železnici, ale nic společného pro všechny druhy dopravy.

Jan Šindelář: Já jsem pracoval pro ekonomický deník E15, když se mi Honza Sůra ozval. Tu myšlenku jsem už trochu nosil v hlavě, protože jsem dlouhodobě psal o dopravě. Z mého předchozího působení a Honzovi Sůrovi bylo jasné, že doprava je něco jako hokej – každému rozumí, a že je to natolik nosný obor, že samostatný oborový web unese. Když mi Honza Sůra zavolal, ani jsem se moc nerozmýšlel. Vzal jsem si asi týden na rozmyšlenou a pak jsme se do toho vrhli.

